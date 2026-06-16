국내총저축률과 국내총투자율 격차 역대 최대…반도체 호황 속 돈의 '가뭄'

올해 1분기 총저축률이 41.7%로 37년 만에 최고치를 기록했으나 국내총투자율은 25.3%에 그치며 두 지표 간 격차가 16.4%포인트로 외환위기 이후 최대 폭으로 벌어졌다. 반도체 수출 호황으로 발생한 막대한 달러 흑자가 국내 실물 투자가 아닌 해외 자산 매입 등으로 흘러가는 ' Korean 흑자' 현상이 심화되자 정부가 수출 대기업에 달러 환전을 독려하고 있다.

올해 1분기 한국의 총저축률 과 국내총투자율 간 격차가 통계 작성 이후 가장 큰 수준으로 벌어진 것으로 나타났다. 한국은행이 15일 발표한 자료에 따르면 올해 1분기 총저축률 은 41.7%, 국내총투자율 은 25.3%로 집계됐다.

두 지표의 차이는 16.4%포인트에 달하며 이는 외환위기 직후인 1998년 1분기(15.1%포인트)를 넘어 사상 최대치다. 총저축률은 국민총처분가능소득에서 소비 후 남은 부분의 비율을, 국내총투자율은 같은 소득 중 설비·건설·연구개발·재고 등 국내 실물투자에 사용된 비율을 가리킨다. 따라서 두 수치의 격차 확대는 국내외에서 벌어들인 소득이 국내 투자로 이어지지 않고 있다는 의미다. 이번 격차 확대는 반도체 수출 가격과 기업 이익 급증으로 저축이 크게 늘었지만 국내 투자 환경이 불확실해 실물 투자는 부진했기 때문으로 분석된다.

특히 고금리 장기화와 내수 부진 등이 투자 위축 요인으로 작용했다. 이처럼 초과저축이 증가한 것은 반도체 호황에 힘입은 기업들의 현금 창출력 때문이다. 삼성전자의 경우 올해 1분기 영업활동으로 벌어들인 현금에서 유형자산 취득액을 뺀 금액이 약 23조원으로 지난해 1분기(약 4조원) 대비 약 5배 증가했다. 문제는 이렇게 쌓인 막대한 외화 자금이 국내로 환전되지 않고 해외에 머물거나 미국 등 해외 자산 매입에 활용되며 원화 가치 하락 압력으로 작용할 수 있다는 점이다.

실제로 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 4월 말 기준 933억달러로 전월 대비 약 77억달러 증가했다. 블룸버그는 한국과 대만의 반도체 수출 확대로 미국 빅테크 기업들의 인공지능 투자가 촉진되며 경상수지 흑자가 확대되고 있지만, 이로 인한 자금이 국내 경제에 흡수되지 못해 미국 현지 투자나 금융자산 매입 등으로 다시 미국에 환류될 가능성이 있다고 진단했다. 이를 'Korean 흑자' 현상으로 보도하며, 미국의 자산 매입으로 다시 돈이 순환되는 구조를 지적했다. 정부도 상황의 심각성을 인식해 대응에 나섰다.

기획재정부와 산업통상자원부는 삼성전자, SK하이닉스, 현대·기아차, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 수출 대기업과 차관 주재 간담회를 열고 수출 대금의 즉시 환전과 해외 유보자금의 국내 유입 확대를 당부했다. 기업들의 달러 환전 시기 지연이 원화 약세를 부추기는 악순환을 끊기 위한 조치다. 정부와 기업은 해외 자금의 조기 환전과 국내 재투자 방안을 논의하며 경제 활성화를 위한 협력을 모색하고 있다





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