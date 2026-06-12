국내 ETF 순자산 500조원 회복 눈앞…8일 만에 회복세

국내 상장지수펀드(ETF) 순자산이 500조원 회복을 눈앞에 두었다. 지난 12일 종가 기준 ETF 시가총액 합은 499조원을 기록했으며 장중에는 510조원까지 회복했다. ETF 순자산은 지난 4일 512조원 이후 6거래일 만에 500조원에 근접했다. 지난달 27일 사상 처음 500조원을 돌파했으며 이달 1일에는 514조원으로 최고치를 기록했다. 그러나 코스피가 7,484.41까지 하락한 8일에는 470조원으로 감소했으나 이후 주식시장 회복과 함께 다시 500조원 대로 돌아섰다. 개인 투자자들은 같은 기간 레버리지 ETF를 중심으로 순매수했으며 반도체 관련 ETF에서는 자금이 빠져나갔다. 투자자예탁금도 같은 기간 약 5조2천억원 감소했다.

국내 상장지수펀드(ETF) 순자산이 8일 만에 500조원 회복을 눈앞에 뒀다. 13일 금융투자협회에 따르면 지난 12일 종가 기준 국내 1천130여개 ETF 전체 종목의 시가총액 합은 499조원으로 집계됐다.

장중에는 500조원을 회복해 510조원까지 불어나기도 했다. ETF 순자산이 500조원에 바짝 다가선 것은 지난 4일(512조원) 이후 8일(6거래일) 만이다. ETF는 지난달 27일 사상 처음 500조원을 하고 지난 1일에는 514조원까지 몸집을 불리며 종가 기준 역대 최고치를 찍었다. 코스피가 7,500선 아래로 떨어졌던 지난 8일 순자산은 470조원까지 감소했다.

이후国内 주식시장이 서서히 회복해 8,000선을 회복하면서 ETF 순자산도 다시 500조원에 다가섰다. ETF 순자산이 514조원이었던 지난 1일 대비 470조원까지 내려갔던 8일 순자산 감소폭은 8.5%였다. 같은 기간 코스피는 14.8% 하락했다. 같은 기간 개인들이 가장 많이 순매수한 종목으로는 KODEX 삼성전자단일종목 레버리지로 1조4천억원에 달했다.

이 상품을 포함해 개인 순매수 상위 6위까지는 레버리지가 차지했다. 레버리지를 제외하면 KODEX 200에 가장 많은 개인 순매수 자금 5천11억원이 유입됐고, KODEX 200타겟위클리커버드콜과 TIGER 미국S&P500 ETF에도 각각 4천927억원과 3천599억원의 개인 자금이 들어왔다. 반면, 개인들이 가장 많이 순매도한 ETF는 HANARO Fn K-반도체로 2천899억원어치 팔아치웠다. KODEX 반도체레버리지와 TIGER 반도체TOP10레버리지도 각각 2천740억원과 2천406억원어치 순매도하는 등 반도체 관련 ETF에서 자금이 빠져나갔다.

같은 기간 증시 대기 자금인 투자자예탁금은 132조5천992억원에서 127조3천718억원으로 약 5조2천억원 줄었다





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