국내 7세 이하 영유아 가정 내 손상 분석 결과 발표…오후 7~9시 거실에서 추락·낙상 주의

질병관리청이 2016년부터 2024년까지 응급실 손상환자 심층조사 자료를 분석한 결과, 7세 이하 영유아가 집 안에서 손상을 입는 사례가 연간 평균 약 2만 8천건에 달하는 것으로 나타났다. 특히 오후 7시부터 9시 사이에 거실에서 발생하는 추락이나 낙상 사고가 가장 많았으며, 질식으로 인한 입원율과 사망률이 특히 높아 보호자의 주의가 요구된다. 분석에 따르면 남아가 여아보다 많고 1세에서 2세 사이의 발생 비율이 가장 높았으며, 대부분 일상생활 중에 발생했다. 질병관리청은 영유아의 활동 공간인 거실과 바닥, 가구 주변을 세심히 점검할 것을 당부했다.

지난 2월 서울에서 열린 베이비키즈페어에서 참관객들이 영유아 안전 용품 등을 둘러보고 있다. 연합뉴스 집 안에 있는 영유아는 오후 7시부터 9시까지 거실에서 추락이나 낙상으로 다치는 경우가 많다는 분석 결과가 나왔다.

질식은 4명 중 1명꼴로 입원해 보호자의 각별한 주의가 필요한 것으로 나타났다. 질병관리청은 '응급실손상환자심층조사' (2016~2024년) 자료를 바탕으로 7세 이하 영유아가 집 안에서 손상 입은 사례 24만 9934건을 분석한 내용을 28일 공개했다. 이러한 영유아 손상 환자 중 남아가 58.3%로 여아보다 많았으며, 연령별로는 1세에서 2세 사이가 44.9%로 가장 많았고, 3세에서 5세가 33.2%, 1세 미만이 12.8% 순이었다. 가정 내 영유아 손상은 특별한 위험 행동보다 기본적인 일상생활 중에 발생하는 게 대부분이었는데, 그 비율이 91.7%에 달했다.

이는 먹기나 씻기, 놀기 등 일상적인 활동에서 다치는 일이 빈번하게 생긴 걸 보여준다. 세부 장소별로는 거실이 40.7%로 가장 많았고, 1세 미만은 방이나 침실에서 다치는 일이 더 많았지만, 1세 이상은 거실의 발생 비율이 제일 높았다. 다만 연령이 증가할수록 계단, 베란다, 현관으로 손상 발생 장소 범위가 확대되는 양상이 뚜렷했다. 영유아가 다치는 시간대는 오후 7시부터 9시가 34.3%로 가장 많았는데, 질병관리청은 저녁 시간대가 보호자가 식사 준비, 집안 정리, 취침 준비 등을 동시에 하는 시간이라 아이에 대한 집중이 흐트러지기 쉬워 주의가 필요하다고 설명했다.

손상 유형은 추락이나 낙상이 37.8%로 최다였고, 둔상이 30.9%로 그 다음이었다. 손상으로 응급 진료를 받은 영유아는 대부분 증상이 호전되어 귀가했지만, 97.5%였다. 하지만 기도폐쇄 같은 호흡위협의 경우 입원율이 25.7%이고 사망률이 10.2%로 낙상이나 둔상 등과 비교해 매우 높게 나왔다. 화학물질로 인한 중독의 입원과 사망 위험도 높은 편이었다.

호흡위협을 유발하는 원인 물질로는 음식이 41.1%, 물이 13.1%로 두드러졌다. 영유아는 균형 감각, 위험 인지 능력 등이 성인보다 낮기 때문에 보호자가 잠시 시선을 돌린 사이에도 사고가 발생할 수 있다. 이 때문에 질병관리청은 가정 내 손상 예방을 위한 생활환경 점검이 제일 중요하다고 강조했다. 임승관 질병관리청장은 영유아 손상은 대부분 보호자에게 익숙한 집 안에서 평소와 다르지 않은 일상생활 중에 발생할 수 있다면서, 특히 1세 이상 유아는 활동량이 늘고 위험을 예측하기 어려운 시기인 만큼 거실, 바닥, 가구 주변 등을 중심으로 보호자의 세심한 점검이 필요하다고 밝혔다. 정종훈 기자 sakehoon@joongang.co.k





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