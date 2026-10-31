국내 폐이식 30주년, 세브란스 600례 달성... 뇌사자 기증 법제화 과제

국내 첫 폐이식 수술 30주년을 맞아 세브란스병원이 600례를 달성했다. 이진구 교수는 수술 위험 감소와 함께 뇌사자 장기 기증 확대를 위한 법제화를 강조했다.

국내에서 처음으로 폐이식 수술이 시행된 1996년 7월 7일로부터 30년이 지난 가운데, 세브란스병원 이 지난 17일 폐이식 30주년을 기념해 2026 연세 폐이식 아카데미 학술행사를 개최했다. 이 자리에서 이진구 세브란스병원 흉부외과 교수는 경향신문 인터뷰를 통해 폐이식 수술의 위험이 과거 대비 대폭 감소했다고 밝혔다.

국내 첫 폐이식 수술은 특발성 폐섬유화증이 심각했던 53세 남성 환자에게 17세 뇌사자로부터 기증받은 오른쪽 폐를 이식하는 방식으로 이뤄졌다. 당시 집도의는 이두연 연세대 의대 명예교수이자 현 지샘병원 흉부외과장이었다.

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30년 폐이식 발전과 600례 달성

이진구 교수는 첫 수술에 앞서 개를 대상으로 60회 이상 동물실험을 진행하며 필요한 술기를 습득했다고 회상했다. 그는 첫 수술 후 환자가 이전까지는 살아도 사는 게 아니었는데 이제 살아 있는 게 꿈같다고 표현할 정도로 흥분된 상태였다고 전했다.

세계 최초 폐이식이 1963년 시행된 점을 고려하면 국내 출발은 33년 늦었지만, 이후 발전 속도는 빨랐다. 이두연 교수와 함께 국내 첫 폐이식 수술에 참여했던 백효채 명지병원 폐암폐이식센터장은 10년 전 20주년 기념 학술행사에서 논의된 주제들이 지금 기준으로는 너무 기본적이었던 점을 떠올리며 발전 속도에 뿌듯함을 나타냈다.

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현재 폐이식은 한쪽 폐만 이식했던 30년 전과 달리 양쪽 폐이식이 일반화됐다. 뇌사자에게서 받은 폐를 보관하는 기술도 발전해 적출 다음 날 이식 수술을 시행할 수 있게 됐다. 세브란스병원은 국내 최초로 폐이식 600례를 달성했다.

폐이식의 특성과 수술 위험 감소

이진구 교수는 콩팥이나 간, 심장은 몸 안에 숨어 있지만 폐는 외부에 노출돼 있어 감염 위험이 높고 면역체계도 강해 거부반응이 쉽게 나타난다고 설명했다. 거부반응은 수술 후 장기 생존에 가장 큰 영향을 주는 요인으로, 이를 억제하기 위해 강도 높은 면역억제제가 사용되며 재이식이 필요한 경우도 많다.

폐이식은 폐섬유화증, 만성폐쇄성폐질환, 자가면역질환을 동반한 폐질환 등이 말기 단계에 이르러 스스로 호흡하기 어려운 상태에서 사실상 유일한 선택지이자 희망이다. 이진구 교수는 일상생활이 불가능하고 이식이 없으면 죽을 수밖에 없던 환자들이 새로운 삶을 살게 된다며 두 번째 인생이라고 표현한다고 말했다.

수술 전에는 암이나 심장질환 등 이식을 해선 안 되는 질환이 동반됐는지 검사해야 한다. 이식이 결정돼도 뇌사자가 나타날 때까지 6개월에서 2년 정도 기다려야 하며, 수술 하루 전 통보를 받고 입원해 준비한다. 마취부터 이식 수술을 마치는 데까지 10~12시간이 걸리고 이후 중환자실에서 회복 과정을 거친다.

이진구 교수는 최근 흉강경을 적극적으로 사용해 환자 부담을 줄이려 노력하고 있다고 말했다. 또한 수술 성공과 환자 고통 경감을 위해 흉부외과를 비롯해 호흡기내과, 마취과, 심혈관외과, 재활의학과, 감염내과 등 다학제팀이 톱니바퀴처럼 체계적으로 맞물려 돌아가야 한다고 강조했다.

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장기 기증 부족과 법제화 필요성

수술 준비를 마쳐도 기증받은 폐 상태가 예상외로 좋지 않으면 수술이 취소될 수 있다. 국내에서는 이식에 필요한 장기 확보가 비교적 어려워 상태가 썩 좋지 않아도 웬만하면 이식하지만, 불가능한 경우도 나온다.

이진구 교수는 서구 국가의 장기 기증률이 인구 100만명당 40명 수준인 데 비해 한국은 100만명당 6~7명 수준이라 기증자 수가 절대적으로 적다고 지적했다. 이를 해결하기 위해서라도 뇌사자 외에 연명의료 중단 후 심장사한 경우의 장기 기증이 법제화돼야 한다고 말했다.

수술 후 관리와 지속적인 진료

폐이식 환자는 수술 후에도 세심한 관리가 필요하다. 다른 장기보다 거부반응이 강한 폐의 특성상 면역억제제를 평생 복용해야 하며, 면역체계 반응을 억제한 만큼 감염 위험이 높아 주의해야 한다.

이진구 교수는 이식 술기 발전과 경험 축적으로 수술 위험이 과거 대비 대폭 줄었다고 밝혔다. 그는 수술 후에도 거부반응과 감염 사이의 좁은 구간에서 호전된 상태를 유지하기 위해 주기적인 외래 추적과 의료진과의 소통이 필요하다고 조언했다.