국내 500대 기업 대표, 가장 많이 사는 아파트는…

CEO스코어 조사 결과, 디에이치퍼스티어아이파크에 삼성, 네이버, SK 등 주요 기업 대표 11명 거주. 수도권 거주 비율 91.6%로 압도적.

국내 500대 기업 대표 이사들의 거주 현황을 분석한 결과, 서울 강남구 개포동 디에이치퍼스티어아이파크 가 대표들이 가장 많이 거주하는 아파트로 확인되었다. CEO 스코어의 조사에 따르면, 이 단지에는 삼성전자 노태문 사장, 네이버 최수연 사장, SK 장용호 사장 등 국내 주요 기업의 대표이사 11명이 주소지를 두고 있다.

디에이치퍼스티어아이파크는 고급 주거 시설과 편리한 교통, 교육 환경 등을 갖춰 기업 대표들의 선호도가 높은 것으로 분석된다. 이들은 각자의 분야에서 혁신을 이끌고 기업 성장을 주도하는 핵심 인물들로, 이들이 선택한 주거 공간은 그들의 성공과 지위를 반영하는 상징적인 의미를 지닌다. 디에이치퍼스티어아이파크에 이어 용산구 한남동 나인원한남 역시 8명의 대표이사들이 거주하며 두 번째로 높은 거주 비율을 보였다. 나인원한남에는 삼성전기 장덕현 사장, F&F 김창수 회장, 넥슨코리아 강대현 대표 등 다양한 분야의 대표들이 거주하고 있다.

나인원한남은 한강 조망과 쾌적한 자연 환경을 자랑하며, 고급스러운 디자인과 프라이빗한 생활 공간을 제공하여 기업 대표들의 만족도를 높이고 있다. 이 외에도 서초구 반포동 래미안퍼스티지(7명), 용산구 한남동 한남더힐(5명) 등이 대표이사들의 주요 거주 지역으로 나타났다. 특히, 한남더힐은 과거부터 재벌가 및 고위층의 선호도가 높은 지역으로, 고급스러운 분위기와 보안 시설이 잘 갖춰져 있어 기업 대표들에게 꾸준히 인기를 얻고 있다. 수도권에 거주하는 대표이사들의 비율이 압도적으로 높은 것으로 나타났다.

전체 640명 중 586명(91.6%)이 수도권에 거주하며, 특히 서울이 429명(67.0%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이는 기업 본사가 서울에 집중되어 있고, 주요 비즈니스 활동이 서울을 중심으로 이루어지기 때문으로 분석된다. 경기 지역은 152명(23.8%)으로 서울 다음으로 높은 비율을 보였으며, 인천은 5명(0.8%)으로 상대적으로 낮은 비율을 나타냈다. 또한, 외국인 대표의 경우 호텔에 거주하는 사례가 다수 확인되었다.

현대자동차 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 사장은 조선 팰리스 서울 강남 호텔에, 노무라금융투자 야마사키 유지 대표는 그랜드 머큐어 앰배서더 호텔에, 오비맥주 저우유 대표는 노보텔 앰배서더 서울 강남 호텔에 거주지를 등록했다. 이러한 현상은 단기 체류 및 업무 편의성을 고려한 선택으로 풀이된다. 이번 조사는 국내 기업 대표들의 거주 패턴을 보여주는 흥미로운 자료이며, 그들의 라이프스타일과 가치관을 엿볼 수 있는 기회를 제공한다





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CEO 거주지 디에이치퍼스티어아이파크 나인원한남 부동산 기업 대표

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