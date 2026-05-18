국내 5개 택배사, 불공정 계약 조정을 위해 공정거래위 과징금 30억7800만원 부과

국내 5개 택배사가 불공정 계약을 맺어 공정거래위원회에 적발됐습니다. 공정거래위는 불공정 특약을 설정하는 등 하도급법을 위반한 혐의로 쿠팡로지틱스,서비스, CJ대한통운 등 택배사 5곳에 과징금 30억7800만원을 부과했습니다.

국내 5개 택배사 가 안전사고와 개인정보 유출 등에 따른 책임과 비용을 영업점에 떠넘기는 불공정 계약을 맺어오다 공정거래위 원회에 적발됐다. 다음은 공정거래위 원회와 5개 택배사 관계입니다.

공정거래위원회는 불공정 특약을 설정하는 등 하도급법을 위반한 혐의로 쿠팡로지틱스,서비스, CJ대한통운 등 택배사 5곳에 과징금 총 30억7800만원을 부과했어요. 업체별 과징금은 쿠팡이 7억5900만원으로 가장 많고, 한진(6억9600만원), 롯데(6억3300만원), CJ(6억1200만원), 로젠(3억7800만원) 등의 순입니다. 공정위는 주요 5개 택배사와 영업점 간 계약 9186건을 전수조사했어요. 이들의 택배사는 안전사고 관련 배상책임이나 물품 훼손과 분실에 따른 배상책임 등을 영업점에게 전가하는 등의 불공정 특약을 설정한 혐의를 받고 있습니다.

특히 쿠팡은 영업점 또는 영업점 인력의 고의나 과실로 물품이 훼손돼 쿠팡에 행정 처분이나 고소ㆍ고발이 제기될 경우 변호사 보수를 포함한 일체 비용을 영업점이 부담하도록 했습니다. 이를 통해 원사업자가 부담하지 않도록 했습니다. 안전사고 등에 대한 소송 대응 비용, 행정처분 비용 등을 수급사업자에게 대납하도록 한 것으로, 원사업자가 부담해야 할 비용을 전가한 특약입니다. 영업점 등 수급사업자의 손해배생 책임도 과도하게 설정했다.

쿠팡은 영업점의 귀책으로 고객의 개인정보 등이 유출돼 분쟁이 발생했을 경우 쿠팡 측은 해당 책임을 전혀 지지 않거나 약관을 운영했습니다. 로젠은 차량 운행 중 발생하는 모든 사고에 대해 영업점이 민ㆍ형사상 책임을 부담하도록 했어요





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국내 5개 택배사 불공정 계약 조정 공정거래위 하도급법 과징금 사고 개인정보 유출

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“영업익 30% 달라” K조선으로 번진 성과급 논란…이익배분 시험대불황기 구조조정과 임금 동결을 버텨낸 노동자들은 '이제는 호황의 결실을 공유할 때'라고 주장하지만, 업계 안팎에서는 대규모 투자와 업황 변동성을 고려해야 한다는 우려도 나온다. HD현대중공업 노조 관계자는 '조선업은 노동자들의 숙련과 노동력이 실적을 만든다'며 '불황기 동안 임금을 동결하고 회사를 버텨온 만큼 이제는 성과를 공정하게 배분해야 한다'고 말했다. 업계 관계자는 '최근 수년간 실적이 좋아진 건 맞지만, 조선은 업황 사이클에 따라 수익성이 크게 흔들릴 수 있다'며 '영업이익 일정 비율을 사실상 고정적으로 배분하는 구조는 향후 투자 여력을 떨어뜨릴 수 있다는 우려도 있다'고 말했다.

Read more »

경찰청, 캄보디아에서 30대 남성 A씨 등 구출경찰청은 취업 사기에 속아 감금됐던 30대 남성 A씨 등을 캄보디아 현지에서 구출했다. A씨는 장애가 있는 상태에서 ‘장애인·사회적 약자를 위한 특별 채용 공고’를 보고 일자리를 구하기 위해 캄보디아에 갔다가 감금당했다. 경찰은 ‘장애인 특별 채용’이라는 허위 공고를 작성한 인력 브로커 등에 대한 후속 수사도 이어 나가고 있다.

Read more »

Bank of Korea Inflation Outlook and US 30-Year Treasury Tops 5%The Korean Development Institute (KDI) has raised its projection for this year’s consumer price inflation to 2.7% from 2.1% in February, surpassing the Bank of Korea’s 2% inflation target. Foreign investment banks expect the base rate to rise to 3.25% to 3.5% next year, driven by price indicators. Price indicators for April consumer price index reached 119.37 (2020=100), the highest increase since July 2024.

Read more »

李대통령, 트럼프와 30분 통화…미중 정상회담 결과 논의이재명 대통령이 17일 도널드 트럼프 미국 대통령과 약 30분간 통화하며 미중 정상회담 결과와 한반도 정세, 한미동맹 현안 등을 논의했다. 트럼프 대통령은 통화에서 미중 간 경제·무역 합의와 한반도 및 중동 정세 등 정상회담 결과를 설명한 것으로 전해졌다. 이 대통령은 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 한반도 문제를 두고 건설적인 협의를 진행한 점을 평가했고, 트럼프 대통령은 '한미 정상 간 긴밀한 공조를 바탕으로 한반도 평화와 안정을 위해 필요한 역할을 하겠다'고 밝혔다.

Read more »

이번엔 K조선…HD현대중 노조 “영업익 30% 달라”‘수퍼사이클(초호황기)’을 맞은 조선업계에서도 영업이익의 일정 비율을 배분하라는 요구가 나오고 있다. 17일 조선업계에 따르면 전국금속노동조합 HD현대중공업지부는 최근 ‘2026 단체교섭 통합요구안’을 확정하고 ‘영업이익 최소 30% 성과 분배’를 요구했다. 삼성중공업 노동자협의회 위원장은 최근 이재명 대통령이 참석한 ‘K조선 간담회’에서 '성과와 이익을 노동자에게 투명하고 공정하게 배분하라는 목소리가 거세고, 저도 압박을 받고 있다'고 말했다.

Read more »

국립 연구기관 연구원 숨진 채 발견, 폭행·갑질 혐의로 소송 이어질 것충남 금산국립 연구기관에서 근무하던 30대 박사과정 연구원, 박아무개(34)씨가 발견돼 충격이 몰린 가운데, 유가족 측은 직장 상사들로부터 상습적인 폭행과 갑질을 당했다고 주장했다.

Read more »