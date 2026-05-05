국내 증시 고공행진 속 개인 18조 순매도…외국인 삼전닉스 집중 매수

국내 증시가 7000포인트 돌파를 앞두고 고공행진을 이어가며 개인투자자들이 18조원에 가까운 주식을 순매도하는 가운데 외국인 투자자들은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주에 집중적으로 투자하고 있다. 개인투자자들의 투자 열기는 차분해지고 있으며, 예탁금 회전율과 신용잔고율 등 주요 지표도 낮아지고 있어 리스크 관리에 나선 것으로 분석된다. 전문가들은 외국인 투자자들의 매수세가 당분간 지속될 수 있지만, 반도체 외 종목에 대한 수급 공백 우려도 제기하고 있다.

국내 증시가 연일 고공 행진을 이어가며 7000포인트 돌파가 가시권에 들어왔다. 이 과정에서 외국인 투자자들이 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주에 집중적으로 투자하는 사이 개인투자자들은 18조원에 가까운 주식을 순매도하며 리스크 관리에 나섰다.

증시 열풍을 가늠할 수 있는 투자자예탁금과 예탁금 회전율 등도 올 초 대비 낮아지고 있어 개인투자자들의 투자 열기가 차분해지고 있다는 징후가 나타난다. 특히 최근 1개월 동안 개인투자자는 코스피에서 17조7640억원어치를 순매도한 반면, 외국인 투자자는 4조9160억원어치를 순매수했다. 이는 지난 3월과 비교해 개인투자자의 수급 방향이 급격히 바뀌었다는 것을 보여준다. 외국인 투자자들은 3월 초 코스피를 3조6000억원 가까이 팔아치웠지만, 최근에는 다시 국내 증시에 유입되어 팔았던 금액 이상을 사들이고 있다.

개인투자자들의 투자 열기가 차분해지고 있다는 징후는 다양하게 나타나고 있다. 지수와 시가총액은 빠르게 불어났지만 투자자예탁금이나 예탁금 회전율, 신용잔고율 등 개인 자금의 실제 매수 강도를 보여주는 지표는 1~2월 고점에 크게 못 미치거나 3월과 비슷한 수준에 머물고 있다. 지난 3월 초 130조원을 돌파했던 투자자예탁금은 증시 고공 행진에도 최근 120조원대에 불과하다. 금융투자협회에 따르면 지난달 30일 기준 투자자예탁금은 124조7591억원으로 집계됐다.

코스피가 연일 사상 최고치를 기록하는 것과 달리 증시 대기자금은 아직 직전 고점을 회복하지 못한 셈이다. 예탁금 가운데 실제 주식 거래로 이어진 금액의 비중을 뜻하는 예탁금 회전율도 회복세가 제한적이다. 지난 1~2월 43%대에 달했던 일평균 예탁금 회전율은 3월 36.37%로 급락한 뒤 4월에도 36.84%에 그치며 뚜렷한 반등을 보이지 못했다. 시가총액 대비 ‘빚투(빚내서 투자)’ 강도를 나타내는 신용잔고율 역시 코스피에서 둔화됐다.

코스피 일평균 신용잔고율은 2월 0.78%까지 높아진 뒤 3월 0.74%, 4월 0.73%로 정체 양상이다. 시총 증가 효과를 제거한 신용잔고율이 낮아지고 있다는 점은 주가 상승폭만큼 신용잔고가 따라붙지 못했다는 의미다. 시장 불안심리를 보여주는 VKOSPI는 3월 일평균 62.51에서 4월 54.21로 내리며 공포 국면이 완화됐다. 다만 공포 완화가 개인투자자의 위험선호 회복으로 곧바로 이어지지는 않은 모습이다.

외국인 투자자가 ‘국장(국내 주식시장)’에 복귀했지만 전문가들의 전망은 엇갈린다. 이들의 투자가 반도체주에 집중되고 있기 때문이다. 최근 한 달간 외국인 투자자는 삼성전자를 2조7900억원어치, SK하이닉스를 3조760억원어치 순매수했다. 삼전닉스를 제외하면 코스피에서 외국인 투자자는 오히려 1조원 가까이 매도 우위를 보인 셈이다.

정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 중동전 불확실성이 열전에서 냉전 양상으로 바뀌며 완화됐고 삼성전자와 SK하이닉스 실적 개선도 가시화됐다면서 원화 강세 흐름까지 맞물린 만큼 외국인 매수 분위기는 상반기 중 지속될 가능성이 있다고 말했다. 실적 개선세에 힘입은 외국인 매수세가 당분간 계속될 수 있다는 전망이다. 반면 반도체 이외 종목에 대한 외국인 수급 공백 우려도 상존한다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 최근 외국인 매수는 거의 반도체로 설명된다고 진단했다. 김 센터장은 반도체를 제외하면 외국인이 한국 주식을 크게 더 사기는 쉽지 않다고 말했다





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증시 고공행진 개인투자자 순매도 외국인 반도체주 매수 예탁금 회전율 신용잔고율

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