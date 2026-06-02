국가통계포털에 따르면 국내 음주 문화가 빠르게 바뀌고 있다. 건강을 중시하는 소비 트렌드와 회식 문화 변화의 영향으로 술 소비가 줄어들면서 가계의 주류 관련 지출이 7년 만에 가장 큰 폭으로 감소했다. 올해 1분기 가구의 월평균 주류 실질 소비지출은 1만3000원으로 지난해 같은 기간보다 9.0% 감소했다. 물가 변동 영향을 제외한 기준으로, 2019년 분기 통계 재집계 이후 가장 큰 감소 폭이다. 주류 실질 소비지출은 2023년 4분기 이후 10개 분기 연속 감소세를 이어가고 있다. 명절이 포함된 분기에는 통상 술 소비가 늘어나는 경향이 있었지만 최근에는 이런 특징도 약해지고 있다. 코로나19 이후 회식 문화가 달라진 데다 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 음주를 줄이는 분위기가 확산한 영향으로 풀이된다. 특히 최근에는 술을 마시지 않거나 줄이는 '소버 큐리어스(Sober Curious)' 문화가 확산하면서 비알코올·무알코올 음료 시장도 성장하고 있다. 다만 가계동향조사에서 무알코올 주류는 주류 지출로 잡힌다. 반면 담배 소비는 늘었다. 올해 1분기 담배 실질 소비지출은 지난해 같은 기간보다 1.5% 증가하며 4분기 연속 증가세를 기록했다. 명목 기준으로 봐도 술 소비 감소 흐름은 뚜렷했다. 올해 1분기 주류 소비지출은 전년 동기 대비 7.5% 줄어 8개 분기 연속 감소했다. 연령대별로는 50대 가구의 감소 폭이 가장 컸다. 50대 가구의 주류 지출은 10.2% 감소했고, 60세 이상 가구도 6.9% 줄었다. 39세 이하 가구와 40대 가구 역시 각각 5.7%, 5.1% 감소했다. 39세 이하 가구는 5개 분기, 40대 가구는 9개 분기 연속 감소세를 이어갔다. 주류 소비 감소는 출고량 통계에서도 확인된다. 2024년 국내 주류 출고량은 315만1000㎘로 집계됐다. 2014년 380만8000㎘와 비교하면 10년 만에 17.3% 감소한 수준이다. 과음 문화도 완화되는 추세다. 질병관리청에 따르면 지난해 전국 17개 시·도의 월간 폭음률 중앙값은 33.8%로 집계됐다. 월간 폭음률은 최근 1년 동안 월 1회 이상 남성은 7잔 이상(또는 맥주 5캔 이상), 여성은 5잔 이상(또는 맥주 3캔 이상)을 마신 비율을 의미한다. 이 수치는 2021년 31.7%에서 2023년 35.8%까지 상승했지만 이후 다시 2년 연속 하락했다.

국가통계포털에 따르면 국내 음주 문화 가 빠르게 바뀌고 있다. 건강을 중시하는 소비 트렌드 와 회식 문화 변화 의 영향으로 술 소비가 줄어들면서 가계의 주류 관련 지출이 7년 만에 가장 큰 폭으로 감소했다.

올해 1분기 가구의 월평균 주류 실질 소비지출은 1만3000원으로 지난해 같은 기간보다 9.0% 감소했다. 물가 변동 영향을 제외한 기준으로, 2019년 분기 통계 재집계 이후 가장 큰 감소 폭이다. 주류 실질 소비지출은 2023년 4분기 이후 10개 분기 연속 감소세를 이어가고 있다. 명절이 포함된 분기에는 통상 술 소비가 늘어나는 경향이 있었지만 최근에는 이런 특징도 약해지고 있다.

코로나19 이후 회식 문화가 달라진 데다 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 음주를 줄이는 분위기가 확산한 영향으로 풀이된다. 특히 최근에는 술을 마시지 않거나 줄이는 '소버 큐리어스(Sober Curious)' 문화가 확산하면서 비알코올·무알코올 음료 시장도 성장하고 있다. 다만 가계동향조사에서 무알코올 주류는 주류 지출로 잡힌다. 반면 담배 소비는 늘었다.

올해 1분기 담배 실질 소비지출은 지난해 같은 기간보다 1.5% 증가하며 4분기 연속 증가세를 기록했다. 명목 기준으로 봐도 술 소비 감소 흐름은 뚜렷했다. 올해 1분기 주류 소비지출은 전년 동기 대비 7.5% 줄어 8개 분기 연속 감소했다. 연령대별로는 50대 가구의 감소 폭이 가장 컸다. 50대 가구의 주류 지출은 10.2% 감소했고, 60세 이상 가구도 6.9% 줄었다. 39세 이하 가구와 40대 가구 역시 각각 5.7%, 5.1% 감소했다. 39세 이하 가구는 5개 분기, 40대 가구는 9개 분기 연속 감소세를 이어갔다.

주류 소비 감소는 출고량 통계에서도 확인된다. 2024년 국내 주류 출고량은 315만1000㎘로 집계됐다. 2014년 380만8000㎘와 비교하면 10년 만에 17.3% 감소한 수준이다. 과음 문화도 완화되는 추세다. 질병관리청에 따르면 지난해 전국 17개 시·도의 월간 폭음률 중앙값은 33.8%로 집계됐다. 월간 폭음률은 최근 1년 동안 월 1회 이상 남성은 7잔 이상(또는 맥주 5캔 이상), 여성은 5잔 이상(또는 맥주 3캔 이상)을 마신 비율을 의미한다.

이 수치는 2021년 31.7%에서 2023년 35.8%까지 상승했지만 이후 다시 2년 연속 하락했다





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국내 음주 문화 건강을 중시하는 소비 트렌드 회식 문화 변화 술 소비 감소 담배 소비 증가 주류 출고량 감소 과음 문화 완화

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