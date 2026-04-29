국내 육류 소비, 석탄발전소 34% 수준 온실가스 배출…쇠고기 배출량 최고

국내 육류 소비로 인한 연간 온실가스 배출량이 약 5694만 톤으로, 국내 석탄발전소 연간 배출량의 약 34%에 달한다는 분석 결과가 나왔다. 특히 쇠고기의 온실가스 배출량이 다른 육류에 비해 월등히 높다.

국내 육류 소비 가 지구 온난화에 미치는 영향이 심각한 수준이라는 분석 결과가 나왔다. 기후솔루션이 발표한 보고서에 따르면, 국내 육류 소비 로 인해 매년 약 5694만 톤의 온실가스가 배출되는 것으로 나타났다.

이는 국내 전체 석탄발전소의 연간 배출량의 약 34%에 해당하는 엄청난 양이며, 국내 최대 석탄발전소인 태안발전본부의 배출량보다 약 2.6배나 많다. 특히 쇠고기의 온실가스 배출량이 다른 육류에 비해 월등히 높은 것으로 확인되었다. 정육 1kg당 쇠고기의 온실가스 배출량은 58.15kg(이산화탄소 환산량)으로, 돼지고기(13.36kg)의 약 4.4배, 닭고기(5.36kg)의 약 10.8배에 달한다. 이러한 쇠고기 온실가스 배출량 증가는 긴 사육 기간, 많은 사료 투입량, 그리고 소화 과정에서 발생하는 메탄 배출량 때문인 것으로 분석된다.

메탄은 이산화탄소보다 온난화 효과가 훨씬 큰 온실가스로, 특히 반추동물(소, 양, 염소 등)의 사육 과정에서 주요 배출원으로 작용한다. 2024년 기준 국내 육류 소비량은 약 308.1만 톤으로 집계되었으며, 이를 바탕으로 계산한 총 온실가스 배출량은 약 5694만 톤으로 추정된다. 이는 한국인 1인당 연간 육류 소비량 61.4kg(쇠고기 15kg, 돼지고기 30.9kg, 닭고기 15.5kg)을 고려했을 때, 1명이 1년 동안 육류를 소비하며 발생시키는 온실가스 배출량이 약 1115kg에 달한다는 것을 의미한다. 이는 김포-제주 구간 편도 항공편을 약 21회 이용할 때 발생하는 온실가스 배출량과 맞먹는 수준이다.

기후솔루션은 이번 보고서에서 전과정평가(LCA) 방법론을 적용하여 가축 사육 단계뿐만 아니라 도축, 가공, 유통 등 육류 소비의 전 과정을 분석했다. 분석 범위는 ‘요람에서 유통까지’(Cradle-to-Retail)로 설정하여 소비자가 마트나 정육점에서 구매하는 고기 1kg이 매장에 도달하기 전까지의 모든 과정을 포괄적으로 고려했다. 하지만 기후솔루션은 이번 분석 결과가 실제 배출량보다 낮게 산정되었을 가능성이 있으며, ‘보수적 최소 추정치’로 해석해야 한다고 덧붙였다. 이는 전 공정을 현장에서 직접 측정한 것이 아니라 국내외 선행 연구와 공공 통계, 활동 자료 및 배출 계수를 활용하여 산출했기 때문이다.

일부 항목의 경우 해외 문헌과 차용 계수를 활용하기도 했다. 보고서 저자인 심현정 기후솔루션 연구원은 국내 축산 온실가스 통계가 농장의 직접 배출량 중심에 치우쳐 있어 도축, 가공, 유통 과정의 배출량 데이터가 제대로 파악되지 못하고 있다고 지적했다. 따라서 정부는 축산 단계별 데이터를 표준화하고 국가 차원의 축산물 전 과정목록 데이터베이스를 구축하여 정확한 온실가스 배출량 산정을 위한 기반을 마련해야 한다고 강조했다. 또한, 육류 소비 감축을 위한 정책적 노력과 함께, 친환경적인 축산 기술 개발 및 보급, 대체 단백질 개발 등 다양한 방안을 모색해야 한다.

육류 소비는 식량 안보와 관련된 중요한 문제이지만, 지구 온난화에 미치는 영향 또한 간과할 수 없다. 따라서 지속 가능한 육류 소비를 위해서는 생산부터 소비까지 전 과정에 걸쳐 온실가스 배출량을 줄이기 위한 노력이 필요하며, 정부, 기업, 소비자 모두가 함께 참여해야 할 것이다. 특히, 메탄 배출량 감축을 위한 기술 개발과 사료 개선, 그리고 축산 폐수 처리 시스템 개선 등이 중요한 과제로 남아있다. 이러한 노력들을 통해 국내 육류 소비가 지구 환경에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고, 지속 가능한 축산업 발전을 이끌어낼 수 있을 것이다





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