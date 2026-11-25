마포자원순환네트워크와 알맹상점이 발표한 2026 BFFP 슈퍼마켓 감사 결과에 따르면, 국내 5대 대형마트의 농산물 포장 비율이 90%를 넘어섰으며 스티로폼 사용도 광범위하게 확인됐다.

서울 중구 이마트 본사 앞에서 5월 25일 오전 11시, 마포자원순환네트워크 와 알맹상점 활동가들은 기자회견을 통해 국내 대형마트의 플라스틱 과다 포장 실태를 공개했다. 이들은 국제 플라스틱 오염 대응 연대체 '브레이크 프리 프롬 플라스틱'(BFFP)이 주관하는 '2026 슈퍼마켓 감사'의 한국 결과를 발표하며, 유통 업계의 포장 관행 개선이 시급하다고 강조했다.

한국 대형마트 포장 실태, 해외 평균 대비 압도적

이번 조사에서 한국 조사팀 35명은 지난 5월부터 7월까지 전국 10개 시도 53개 대형마트 매장을 방문했다. 이 중 51곳(96%)은 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 농협하나로마트, GS더프레시 등 5대 대형마트였으며, 한국은 제출 건수 기준으로 전 세계 5위, 아시아 3위를 기록했다. 조사 결과, 채소와 과일 등 농산물 포장 실태를 파악한 258건 중 무려 90%가 '주로' 또는 '전부' 포장된 상태로 판매되고 있었다.

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특히 한국 매장의 포장 비율은 해외 매장의 41~74%에 비해 현저히 높았다. 귤처럼 껍질이 두꺼운 과일의 경우 해외 매장에서는 41%만 포장했으나, 한국에서는 83%가 포장되어 판매되었다. 또한 조사 매장 53곳 중 47곳(89%)의 채소·과일 코너에 일회용 비닐봉지가 비치되어 있어, 소비자가 비닐봉지 없이 상품을 구매하기 어려운 환경이 조성되어 있었다.

스티로폼 과사용과 리필 코너 부재 현황

육류와 수산물 판매에서도 스티로폼 사용이 광범위하게 확인되었다. 국내 조사 매장 53곳 중 49곳(92%)이 스티로폼 포장재를 활용했다. 사전 포장된 수산물의 85%, 육류의 74%가 스티로폼 접시에 랩을 씌운 형태였으며, 이는 해외 조사 대상 매장의 수산물(30%), 육류(37%) 포장 비율과 비교해 2~3배 높은 수준이다.

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포장재 사용을 줄일 수 있는 대안 시설은 전무했다. 곡물이나 견과류를 필요한 만큼 덜어 살 수 있는 벌크·리필 코너를 운영하는 매장은 한 곳도 없었다. 정육, 수산, 베이커리 등 대면 판매 코너가 있는 43곳 중 개인 용기 반납을 허용한 곳은 단 12곳에 그쳤으며, 18곳은 개인 용기 사용을 거절했다. 빈용기 보증금제의 경우 조사 매장 53곳 중 45%인 24곳에만 빈 병 반납 창구가 설치되어 있었다.

8년째 유지된 자발적 협약, 개선 요구 확대

조사단은 이번 조사가 제조사가 아닌 유통업체의 판단으로 개선이 가능한 매장의 직접 포장 상품에 초점을 맞춘 것이라고 밝혔다. 환경부와 대형마트는 2018년 재활용 쓰레기 대란 직후 비닐 과대포장 줄임을 위한 자발적 협약을 맺었으나, 스티로폼 색상 및 코팅 제거 등 일부에 그쳤고 구체적인 감축 목표는 마련되지 않았다. 단체들은 8년이 지난 지금까지도 포장 방식이 달라지지 않았다며 무포장 판매 확대와 스티로폼 퇴출을 촉구했다.

이에 한 대형마트 관계자는 지속 가능한 유통 환경 조성을 위해 플라스틱 사용 감소 활동을 이어가고 있으며, 플라스틱 선순환 구조 구축 등을 통해 친환경 경영을 강화하겠다고 해명했다. 마포자원순환네트워크와 알맹상점은 향후 더 적극적인 규제와 업계의 자율적 개선을 이끌어내기 위해 지속적으로 모니터링할 예정이라고 밝혔다.