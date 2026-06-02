국내 금융시장 변동성 증가, 사이드카 발동 20회 기록

국내 금융시장에서 극심한 변동성이 나타나고 있으며, 올해 들어 유가증권시장에서 발동된 사이드카가 20회로 집계됐다. 이 중 매수 사이드카는 11회, 매도 사이드카는 9회였다. 사이드카는 선물시장 급등락이 현물시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 도입된 제도다.

이란 사태와 국제 유가 흐름의 급변으로 국내 금융시장 에서 극심한 변동성 이 나타나고 있다. 올해 들어 유가증권시장에서 발동된 사이드카 는 총 20회로 집계됐다. 이는 2002년 이후 코스피 시장에서 발동된 전체 사이드카 총 80회의 25%에 해당한다.

특히 올해 발동 횟수는 글로벌 금융위기였던 2008년 연간 기록(26회)에 불과 6회 차이밖에 나지 않는다. 아직 상반기가 끝나지 않은 점을 고려하면 금융위기 당시 기록을 넘어설 가능성도 배제할 수 없다. 이에 따라 코스피 시장에서는 거래소가 관련 통계를 집계한 2002년 이후 처음으로 6개월 연속 사이드카 발동이 기록됐다. 올해 발동된 사이드카 가운데 매수 사이드카는 11회, 매도 사이드카는 9회였다.

사이드카는 선물시장 급등락이 현물시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 도입된 제도다. 유가증권시장에는 1996년 11월 25일, 코스닥 시장에는 2001년 3월 5일부터 도입됐다. 다만 지금의 '기준가 대비 5% 이상 변동 및 1분간 지속' 요건이 적용된 것은 2001년 5월 이후부터다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물가격이 기준가격 대비 5% 이상 상승 또는 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 프로그램 매매호가의 효력을 5분간 정지시키는 일종의 '냉각장치'가 발동된다.

서킷브레이커는 코스피와 코스닥 지수가 전장보다 8%, 15%, 20% 이상 하락한 상태로 1분간 지속되면 단계별로 20분간 또는 장마감까지 시장 전체 거래를 중단하는 조치다. 유가증권시장에서는 올해 서킷브레이커가 2차례 발동됐다. 같은 달에 서킷브레이커가 두 번 울린 것은 코로나19 팬데믹 시절인 2020년 3월 이후 처음이다. 매수와 매도 사이드카는 각각 8번, 3번 발동됐다.

코스닥 사이드카는 코스닥150 선물가격이 기준가격 대비 6% 이상 변동하고 코스닥150 지수가 직전 거래일 최종수치 대비 3% 이상 같은 방향으로 움직인 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동된다. VI는 개별 종목 또는 증권상품에 대한 가격 안정화 조치다. 일시적으로 주가가 급변하면 발동해 해당 종목은 2분간 단일가 매매로 전환된다. 코로나19 팬데믹으로 변동성이 극심했던 2020년, 코스피와 코스닥 시장에서 VI 발동 건수는 총 9만637건으로 월평균 7천553건 수준이었다.

지난해에는 총 6만5천199건으로 월평균 5천433건을 기록했다. 반면 올해는 6월 초 현재까지 이미 5만8천786건이 발동돼 월평균으로 환산하면 1만1천건을 웃도는 수준이다. 팬데믹 시기 월평균 VI 발동 건수의 1.5배 수준이다. 한지영 키움증권 연구원은 '삼성전자와 SK하이닉스의 증시 영향력이 확대된 상황 속에서 이들의 분 단위 주가 및 수급 변동성이 지수 전체로 전이되고 있는 실정'이라고 짚었다.

또 '코스피는 역사상 가장 높은 연간 상승률을 시현하는 중'이라며 '연초 이후 코스피 2배 폭등이라는 상징성이 주식 보유자들의 단기 수익실현 욕구를 자극할 수 있다'고 진단했다





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국내 금융시장 변동성 사이드카 코스피 코스닥 VI 가격 안정화 조치

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