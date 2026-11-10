국군사관학교 통합 추진, 강신철 장관 생도들과 격론

강신철 국방부 장관이 국군사관학교 통합 필요성을 설명하며 사관생도들과 간담회를 가졌다. 생도들은 과거 군사 쿠데타 논란과 정체성 상실을 우려하며 강하게 반발했다.

강신철 국방부 장관이 2026년 11월 10일, 육·해·공군 사관학교 통합 방안의 필요성을 생도들에게 직접 설명하며 설득 작업을 이어갔다. 이번 간담회는 기존 정부 계획인 자운대 기반 국군사관학교 창설과 4년간 통합 교육을 추진하는 방안을 보완하고 의견을 수렴하기 위해 마련되었다.

사관생도, 통합 비판과 정체성 우려

간담회는 언론에 공개되어 생도들의 질문이 비교적 여과 없이 쏟아졌다. 육군사관학교 1학년 생도는 지난 8월 이재명 대통령 발언인 '육사 출신들이 군사 쿠데타를 했다'는 내용을 상기하며, 과거 일부 인사의 잘못과 현재 교육체계 개편은 구분해야 한다고 지적했다.

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육사 4학년 생도도 '(사관학교) 통합이 된다면 사관생도들, 장교의 길을 걷고 있는 사람들은 과거 선배들이 저지른 과오가 본인들에게 돌아간다는 생각을 하게 될 것'이라고 거듭 우려를 표했다. 이들은 사관생도들의 명예, 자부심, 전통, 정체성을 지켜달라고 강 장관에게 강력히 요청했다.

이에 강 장관은 이재명 대통령과 이 문제를 놓고 '많은 대화를 나눴다'며, 이 대통령도 육사 등 군인들이 헌신했던 것과 자라나는 육사 출신을 존중하는 마음을 가지고 있다고 강조했다.

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기수 문화 폐해와 교육 경직성 비판

강신철 국방부 장관은 기수간 훈육 문화 약화를 우려하는 의견에 대해 기존 군별 사관학교 문화의 변화가 필요함을 역설했다. 그는 '기수 문화 중요하지만, 이게 계속되면 군이 발전 못 한다'며 기존 문화의 한계를 지적했다.

그는 '여러분 머리가 깨어 있어야 한다. 머리를 스스로 깨지 않고 미래가 경직되어 있다면 인재가 나올까 (하는) 두려움이 있다'고 언급했다. 이어 '경직되어 있는 것이 사관학교 교육의 가장 폐해'라고 판단하며, '내가 최고라서, 바다가 최고라서, 하늘이 최고라서 다른 게 들어오지 않는다'는 폐쇄적 사고를 바꾸어야 한다고 강조했다.

강 장관은 '나도 그랬고 선배들도 그랬다'며 과거의 경험에 비추어 현재의 변화 필요성을 설명하기도 했다. 이러한 메시지는 통합 교육을 통한 군 인재 양성의 효율성을 높이기 위한 전략적 접근으로 해석된다.

1+2+1 커리큘럼과 지방 이전 검토

국방부는 육·해·공사를 통합한 국군사관학교를 자운대에 창설하고 이곳에서 4년간 생도들을 교육한다는 기존 계획을 검토 중이다. 이날 사관생도 및 사관학교장 간담회는 이를 위한 의견 수렴의 일환으로 진행되었다.

해군과 공군 생도들은 각각 진해와 청주에 있는 기존 해사와 공사 시설에서 군별 교육을 받도록 하고, 육사는 지방으로 이전하는 방안이 검토되는 것으로 전해졌다. 육사 이전지로 충청권 여러 부지가 검토되고 있다.

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교육 과정으로는 1·4학년 때 통합 교육을 하고 2·3학년은 각군 교육을 하거나 반대로 진행하는 이른바 '1+2+1' 커리큘럼이 유력하게 검토되고 있다. 이는 통합 교육의 장점을 살리면서 군별 특성을 유지하기 위한 방안으로 평가된다.

강 장관의 비공개 간담회와 취임 배경

강신철 국방부 장관은 이날 사관생도 간담회에 앞서 사관학교장 등과도 비공개로 간담회를 하고 의견을 들었다. 강 장관은 지난 9월 취임한 후 육·해·공사 통합 방안의 보완 방향을 꾸준히 검토해 왔다.

국방부 소관 2027년도 예산안 제안설명은 2026년 11월 9일 국회 국방위원회 전체회의에서 이루어졌다. 이번 예산편성과 함께 사관학교 통합 사업의 재정적 뒷받침이 어떻게 이루어질지 관심이 집중되고 있다.

생도들의 반발에도 불구하고 국방부는 통합 교육의 필요성을 강조하며 설득 작업을 지속할 전망이다. 향후 생도들의 의견이 어떻게 정책 반영에 반영될지, 그리고 자운대 창설 일정은 어떻게 추진될지 주목된다.