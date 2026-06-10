국군방첩사령부 해체, 방첩사 기능 개편안 발표

민관군 합동 특별자문위원회가 국군방첩사령부 해체 방안을 안규백 국방부 장관에게 권고했다고 밝힌 지난 1월8일, 경기 과천시 국군방첩사령부 입구에 병력들이 경계 근무를 서고 있다. 국방부는 방첩사 해체 작업을 마친 뒤 방첩사가 기존에 갖고 있던 방첩·보안·안보수사 기능의 분산 작업을 마칠 예정이다. 안규백 장관은 10일 서울 용산구 국방부 청사에서 이 같은 내용을 골자로 하는 방첩사 해체 및 기능 개편안을 발표했다.

민관군 합동 특별자문위원회가 국군방첩사령부 해체 방안을 안규백 국방부 장관에게 권고했다고 밝힌 지난 1월8일 경기 과천시 국군방첩사령부 입구에 병력들이 경계 근무를 서고 있다. 권도현 기자 국방부 가 국군방첩사령부 를 해체하고 방첩사의 고유 권한으로 여겨져 온 세평 수집 기능을 전면 폐지한다.

기존 방첩사가 보유했던 안보수사권과 비상계엄 선포 시 합동수사본부를 구성·운영하며 수사권을 행사하는 기능은 모두 국방부 조사본부로 이관된다. 방첩사의 방첩·방산 관련 정보활동과 군단급 이상 부대를 대상으로 한 중앙보안감사 임무는 오는 7월 말 창설되는 신규 부대가 전담할 예정이다. 안규백 국방부 장관은 10일 서울 용산구 국방부 청사에서 이 같은 내용을 골자로 하는 방첩사 해체 및 기능 개편안을 발표했다. 국방부는 방첩사 해체 작업을 마친 뒤 방첩사가 기존에 갖고 있던 방첩·보안·안보수사 기능의 분산 작업을 마칠 예정이다.

이에 따라 방첩사는 모태인 국군보안사령부가 1977년에 창설된 이후 49년 만에 역사 속으로 사라지게 됐다. 개편안에 따르면 12·3 내란 당시 논란이 됐던 방첩사의 군 내 동향조사, 인사첩보 수집, 세평 수집 등 정보수집 기능은 전면 폐지된다. 앞서 여인형 전 방첩사령관 재임 시절 방첩사가 군 장성들의 세평을 수집하고 정치적 성향과 출생지 등을 기준으로 이른바 블랙리스트를 작성한 사실이 드러나면서 권한 남용 논란이 제기된 바 있다. 방첩사의 방첩·방산 관련 정보활동과 방산·사이버보안 업무는 오는 7월 말 창설되는 국방방첩본부가 전담한다.

국방부는 해당 분야에 전문성이 요구되는 점을 고려해 전문인력 선발 절차를 조만간 진행할 계획이다. 국방부는 ‘12·3 계엄 관여자 및 각종 비위자는 배제하고 엄격한 검증을 통해 정치적 중립성과 직무역량을 갖춘 인원으로 선발하겠다’고 밝혔다. 군단급 이상의 중앙보안 감사 및 보안사고 조사 등 군내 보안업무는 창설되는 국방보안지원단이 맡는다. 중앙보안 감사는 부대나 기관의 보안 관리 상태를 점검하는 절차를 뜻한다.

방첩사가 수행해온 안보수사 기능과 비상계엄 선포 시 합동수사본부를 구성해 수사권을 행사하는 기능은 국방부 조사본부로 이관된다. 국방부는 지난 1월 군사법원법 개정을 통해 내란·외환죄 수사권도 방첩사에서 군사경찰로 이관했다. 국방부는 국방방첩본부를 신설하면서 내·외부의 권력 통제 장치도 마련할 계획이다. 외부 고위감사 공무원을 임명하는 방첩본부 감찰실장 직위를 신설해 내부 감찰 기능을 강화하고 민간 전문가들로 구성된 준법감찰위원회를 장관 직속으로 설치해 방첩본부에 대한 외부 감시 기능도 강화한다.

안규백 장관은 ‘불법의 소지가 있는 임무를 원천 폐지하고 기능에 따라 조직을 재구성했다’며 ‘오늘을 기해 방첩기관의 어두운 과거와 단절하고 오직 국가안보만을 존립의 근거로 함으로써 군의 명예와 국민의 신뢰를 회복하겠다’고 밝혔다





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국군방첩사령부 방첩사 해체 기능 개편 안규백 장관 국방부

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