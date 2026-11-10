국교위 초등 저학년 3시 하교 공론화 백지 확정

국가교육위원회는 초등학교 저학년 3시 하교 제안에 대한 국민 의견 수렴 절차를 진행하지 않기로 결정했다. 교사 및 교육단체의 강력한 반발과 정책적 불확실성이 주된 이유이다.

국가교육위원회 는 초등학교 저학년 오후 3시 하교 방안과 관련해 국민의견 수렴 절차를 진행하지 않기로 최종 결정했다. 국가교육위원회 는 2026년 11월 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 전체회의에서 해당 안건을 논의한 결과, 공론화 절차를 보류하기로 했다. 이 같은 결정은 위원들의 찬반 표결 결과와 현장 교육계의 강한 반발이 복합적으로 작용한 결과물이다.

국가교육위원회 공론화 백지 확정 절차

국가교육위원회 위원 16명이 참여한 표결에서 11명이 반대하고 5명이 찬성해, 국민 의견 수렴 절차 추진은 부결됐다. 국가교육위원회 산하 '국민의견 수렴·조정 전문위원회'는 사전 검토 의견서를 통해 현시점에서 쟁점 성격과 정책 방향이 충분히 정리되지 않은 상태라고 진단했다.

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전문위원회는 즉각적인 절차 착수보다 관련 논의를 체계적으로 정리하는 선행 과정이 필요하다는 입장을 명확히 했다. 이에 따라 국가교육위원회는 '3시 하교제'와 관련된 공론화 절차를 진행하지 않기로 공식 발표했다. 이러한 결정은 정책의 안정성 확보를 우선시한 것으로 보인다.

이보미 위원 및 현장 교사들의 반발 논리

국가교육위원회 위원이자 전 교사노동조합연맹 위원장인 이보미 위원은 회의에서 초등학교 저학년의 오후 3시 하교안이 교육적 부정적 영향을 전혀 고려하지 않았다고 지적했다. 이보미 위원은 현재 학교 현장이 아침부터 돌봄이 가능한 구조로 이미 운영되고 있음을 강조하며, 교과 수업 시간 확대 주장의 현실 부재를 비판했다.

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현장 교사들과 교육 단체들도 정부의 이 같은 추진 방향에 거세게 반발했다. 한국교원단체총연합회는 국가교육위원회가 초등 저학년 수업 시간 확대를 재추진하려는 시도를 학교 현장의 교육적 여건과 합리성을 무시한 처사라고 강력히 규탄했다.

교총은 보육 및 돌봄 문제를 정규 수업 시간 확대로 해결하려는 시도를 탁상행정이라며 전면 재검토를 촉구했다. 교사들은 정부가 돌봄 공백을 학교에 전가하려는 것 아니냐는 우려를 표명했다. 이러한 반대 움직임은 정책의 실효성에 대한 근본적인 의구심에서 기인한다.

차정인 위원장의 신중한 태도 및 향후 계획

차정인 국가교육위원회 위원장은 지난달 국회 교육위원회 국정감사에서 '3시 하교제'에 대해 신중한 입장을 밝혔다. 차정인 위원장은 선생님들이 크게 우려하고 반대 의견을 표명하고 있다는 사실을 중요하게 생각한다고 발언했다. 이러한 언급은 현장의 목소리를 정책 결정 과정에 반영하려는 시도로 해석될 수 있다.

국가교육위원회는 이번 전체회의에서 '3시 하교제' 논의 외에도 '미래사회를 대비하기 위한 대입 제도의 방향'에 대한 온라인 의견 수렴 결과도 공개했다. 이 조사는 대입 제도 개선 방향에 대한 국민의 다양한 기대와 우려를 보여준다. 정책 결정 과정에서 다양한 이해관계자의 의견을 조율하는 노력이 계속되고 있다.

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대입 제도 개편에 대한 국민 주요 요구 사항

국가교육위원회는 대입 제도 방향에 대한 응답 3,103건을 분석해 '9개 주요 의견'으로 도출했다. 분석 결과, '수능 중심 선발 확대와 내신·전형 요소 조정'이 792건(25.5%)으로 가장 많은 지지를 받았다. 이는 대입 제도의 안정성과 공정성에 대한 높은 관심을 반영한다.

두 번째로 자주 바뀌지 않는 대입 제도에 대한 의견이 508건(16.4%)을 차지했다. 사교육 부담에서 벗어나는 단순한 대입이 412건(13.3%), 창의력 기반의 국제 경쟁력을 갖출 수 있는 평가가 369건(11.9%)으로 그 뒤를 이었다.

정답 고르기 대신 사고력을 묻는 평가에 대한 의견은 237건(7.6%)으로 나타났다. 대입 서·논술형 평가 도입 관련 질문에서는 채점자 주관으로 공정성을 믿기 어려움이라는 의견이 754건(23.2%)으로 가장 많았다. 학교에서 독서와 글쓰기부터 가르치기라는 의견은 708건(21.8%)으로 분석됐다. 이러한 수치는 대입 제도의 투명성 강화 필요성을 시사한다.