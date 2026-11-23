국가교육위원회가 2028년에서 2037년까지의 국가교육발전계획 시안을 발표하면서 대입 제도 개편안을 포함시킬 가능성이 높아졌다. 최근 수능 AI 부정행위 사태로 인해 수험생과 학부모들의 평가 방식에 대한 인식이 급변했고, 이에 따라 서·논술형 시험 도입과 절대평가 전환 논의가 다시금 주목받고 있다. 김진경 전 의장은 학교 내 논술형 평가와 국가 차원의 문제 해결형 시험 도입을 통한 대입 제도 개편의必要性을 강조했다. 국교위는 이러한 변화에 대응하여 빠른 시일 내에 새로운 대입 제도의 원칙과 방향을 제시할 계획이다. 특히 AI 시대에 맞춰 단순 암기식 교육의 한계를 극복하고 교육의 본질을 회복하기 위한 구체적인 방안이 모색될 것으로 보인다. 이번 계획 발표는 단순한 정책 변경을 넘어 교육 생태계의 근본적인 전환을 의미한다.

대통령 직속 국가교육위원회 는 다음 달 중장기 국가교육발전계획 시안을 발표할 예정이다. 하지만 현재까지 대학 입시 제도 개편안 관련 논의는 제대로 진행되지 않고 있는 상황이다.

국교위는 지난 8월 업무보고에서 대학수학능력시험 서·논술형 도입과 전 과목 절대평가 전환을 골자로 한 대입 개편 계획을 세우고 있다고 밝혔다. 이후 여론 수렴 과정에서 채점 공정성과 입시 부담 증가에 대한 우려가 제기되면서 시안에 포함되지 않을 수도 있다는 관측도 나왔다. 그러나 올해 수능을 전후해 발생한 전례 없는 인공지능 부정행위 사태로 인해 여론이 크게 변했다. 이러한 상황에서 교육의 본질을 회복하고 오지선다형 평가의 한계를 극복할 수 있는 새로운 평가 방식 도입에 대한 논의는 늦추지 않고 서둘러 다시 시작해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 이번 수능은 관리 감독 강화만으로는 부정행위에 대응하는 데 한계가 있음을 보여줬다.

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AI 시대 교육 본질 회복 필요성 대두

인공지능이 정형화된 문제의 답을 몇 초, 몇 분 만에 찾아내는 시대에 단순 암기로 학생을 줄 세우는 교육의 의미를 재고해야 한다는 지적이다. 서·논술형 시험 역시 부정행위로부터 완전히 자유로울 수는 없지만, 정답 선택을 넘어 지식의 이해와 적용, 추론, 문제 해결 과정을 평가한다는 점에서 교육의 본질에 더 부합한다. 또한 부정행위가 의심될 경우 평소 글쓰기 수준이나 초안과의 비교를 통해 부정행위 여부를 확인할 수 있는 여지가 크다. 뇌에 뉴럴링크를 이식하는 세상에서는 암기 지식으로 학생을 서열화하는 상대평가보다 각자의 성취 수준을 점검하는 절대평가가 타당할 것이라는 시각이다.

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김진경 전 의장의 구체적 대입 개편 제안

김진경 전 국가교육회의 의장은 23일 한겨레 인터뷰에서 구체적인 대입 개편 방안을 제시했다. 그는 학교에서의 논술형 내신 평가, 국가 차원에서의 문제 해결형 논술 시험, 대학에서 보는 구술시험 등으로 대입 제도를 개편할 필요가 있다고 말했다. 대입 제도 개편은 폭넓은 여론 수렴과 정교한 청사진을 통해 부작용을 최소화해야 한다. 다만 인간의 통제력을 뛰어넘는 기술 개발 속도 탓에 우리가 숙의에 좀 더 속도를 내야 할 필요성이 있다는 점이 이번 사태를 통해 확인됐다.

빠른 시일 내 대입 제도 방향성 제시해야

국교위는 지난 8월 여론 수렴 이후 중대한 변화가 발생한 상황을 고려하여 인공지능 시대에 걸맞은 대입 제도의 원칙과 방향을 논의하고 제시하는 일을 미뤄서는 안 된다. 이번 수능 사태는 기존 평가 방식의 한계를 명확히 보여주었고, 사회적으로도 새로운 평가 방식에 대한 요구가 높아졌다. 국교위는 이러한 흐름을 반영하여 2028년부터 2037년까지의 국가교육발전계획 시안에 대입 개편안을 포함시킬 가능성이 크다. 이 과정에서 채점 공정성 확보와 입시 부담 경감 방안이 병행되어야 하며, 교육 현장과 수험생, 학부모의 우려가 해소될 수 있도록 세심한 주의가 필요하다. 국교위는 향후 빠른 시일 내에 구체적인 대입 개편 안을 발표하여 교육의 본질적 가치와 기술 발전 간의 균형을 맞추는 데 주력할 것으로 예상된다.