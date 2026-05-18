국가폭력의 상처와 40년의 기다림, 원풍모방 노동자들의 명예 회복 투쟁

1982년 원풍모방 노동조합 강제해산 사건으로 구속되었던 노동자들이 재심을 통해 국가 폭력의 진실을 밝히고 잃어버린 명예를 되찾으려는 과정을 다룬 기사입니다.

반세기가 넘는 시간이 흘렀지만, 그날의 기억은 여전히 생생한 상처로 남아 있다. 닷새를 굶으며 처절한 농성을 이어갔음에도 불구하고 결국 공장에서 쫓겨나야 했던 원풍모방 노동조합원들의 이야기는 한국 현대 노동사의 아픈 단면을 그대로 보여준다.

부당한 각서 작성을 거부하며 정문으로 달려가던 어느 날, 197명의 노동자가 경찰에 연행되었고 그중 27살의 김숙자와 19살의 차언년이 구속되었다. 특히 당시 가장 어린 나이였던 차언년 씨의 삶은 더욱 가혹했다. 그녀는 불과 열네 살의 어린 나이에 노무과 과장에게 소개비를 내고, 세 살 위 언니의 주민등록증을 빌려 원풍모방에 입사했다. 면접 날, 어린 티를 내지 않기 위해 굽 높은 구두를 신고 들어갔다가 나오는 길에 넘어지기도 했던 소녀는 그렇게 노동의 세계로 던져졌다.

당시 많은 어린 노동자가 타인의 이름으로 불려야 했으며, 노조가 회사와 협의해 이름을 되찾아주기 전까지 그녀 역시 자신의 진짜 이름을 잃어버린 채 생활해야 했다. 공장 생활은 고단했지만, 한편으로는 기숙사에서 세 끼 식사를 배불리 먹을 수 있다는 사실만으로도 행복했다. 하지만 배를 채우면서도 고향에 남겨진 동생들의 배고픔이 늘 마음에 걸렸고, 월급을 받으면 빨랫비누 값 정도만 남기고 모두 집으로 보냈다. 오빠가 대학을 졸업해 집안의 가난을 해결해 줄 것이라는 희망 하나로 자신의 고생을 견뎌냈다.

주말에는 고등공민학교에 다니며 교복을 입어보는 꿈 같은 시간을 보냈지만, 야근조와 새벽반 근무로 인해 밤늦게나 되어서야 학교에 가거나 기숙사에 돌아오는 척박한 일상을 반복했다. 식당에서 제공되는 푸석한 밥과 불어 터진 국수는 당시 노동자들이 마주해야 했던 현실의 민낯이었다. 그럼에도 불구하고 노동조합에 가입하고 탈춤반 활동을 하며 그녀는 처음으로 삶의 희망을 발견했다. 야근의 피로와 소음, 먼지 속에서도 꿈을 꿀 수 있다는 사실은 그 무엇보다 소중했다.

그러나 국가 권력은 그 작은 희망마저 용납하지 않았다. 1982년 9월, 원풍모방 노동조합은 국가에 의해 강제로 해산되었고, 노동자들에게는 복종을 서약하는 각서 제출이 강요되었다. 10월 13일, 출근 투쟁을 벌이던 197명의 노동자가 연행되었을 때의 풍경은 공포 그 자체였다. 경찰 버스가 도로를 가득 메웠고, 노동자들은 짐짝처럼 난폭하게 팽개쳐졌다. 경찰차에 타지 않으려고 서로의 몸을 부둥켜안고 저항했지만, 돌아온 것은 죽어도 갯값도 못 받는다는 조롱과 폭력이었다. 특히 미성년자였던 차언년 씨는 따로 격리된 취조실에서 수치스러운 신체 수색과 언어폭력, 강압적인 조사를 견뎌야 했다.

결국 집회 및 시위에 관한 법률 위반이라는 죄명으로 10개월간 징역을 살게 된 그녀는 출소 후 더 큰 시련에 직면했다. 사회로 돌아온 그녀를 기다린 것은 빨갱이라는 낙인과 국가가 만든 블랙리스트였다. 어떤 공장에서도 취업하기 어려웠고, 간신히 들어간 직장에서도 신원 조회를 통해 전력이 드러나면 곧바로 퇴사 압박을 받았다. 동료들의 외면과 회사의 괴롭힘 속에서 그녀의 삶은 서서히 파괴되었다.

결혼 후에는 남편이 암으로 세상을 떠나며 어린 자녀들과 함께 감당하기 힘든 슬픔을 겪어야 했다. 김숙자 씨 역시 마찬가지였다. 경찰의 감시와 압박 속에 밀려나듯 결혼했지만, 시댁까지 동향 조사를 나온 경찰에 의해 빨갱이라는 오명을 쓰고 자녀들과 생이별하는 고통을 겪었다. 평생을 우울증과 대인기피증, 억울함 속에서 살아온 그녀들의 삶은 국가 폭력이 한 개인의 생애를 어떻게 철저히 무너뜨리는지를 여실히 보여준다.

긴 세월이 흐른 지난해, 이들은 마침내 재심을 신청했다. 법정에 다시 선 김숙자와 차언년은 지난날의 고통을 회상하며 목이 메어 최후 진술조차 제대로 잇지 못했다. 그들은 자신들이 잘못하지 않았음을 인정받고, 잃어버린 명예를 회복하기를 간절히 바랐다. 2026년 5월의 법정에서 재판장은 평소와는 다른 표정으로 그들의 이름을 호명했다. 그것은 유죄를 고집하던 과거의 법정과는 다른, 진실을 마주하려는 태도처럼 느껴졌다.

이제 그들은 단순한 무죄 판결을 넘어, 국가가 가한 폭력에 대한 진정한 사과와 명예 회복을 기다리고 있다. 노동이라는 이름으로 꿈을 꾸었던 소녀들이 겪어야 했던 그 잔혹한 시간들이 이제는 역사의 정의 앞에 온전히 밝혀져야 할 때이다





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원풍모방 노동운동 국가폭력 재심 명예회복

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