국가정보원이 김정은 북한 국무위원장의 추가 방중 가능성을 시사하며 북중관계 동향을 주목하고 있다. 시진핑 중국 국가주석의 발언과 김성남의 베이징 행보가 관건이다.

국가정보원 은 2026년 10월 28일, 김정은 북한 국무위원장 의 중국 추가 방문 가능성에 대해 여러 동향을 주시하고 있다고 공식적으로 밝혔다. 이는 북한의 최고지도자가 다시 한번 중국을 방문할 수 있음을 사실상 인정한 것으로解读된다.

김 위원장은 앞서 2026년 10월 24일, 중국 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문했다. 조선중앙통신은 2026년 10월 25일 보도를 통해 김 위원장이 북중 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 표명했다고 전했다.

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국가정보원 입장과 시진핑 발언

국가정보원의 이번 성명은 시진핑 중국 국가주석의 최근 발언과 맞물려 주목받고 있다. 시 주석은 2026년 10월 18일 중국 선전에서 열린 한중 정상회담에서 이재명 대통령에게 북중관계 동향에 대한 언급을 했다.

특히 시 주석은 북한 최고위급의 방중 가능성을 시사하는 듯한 언질을 준 것으로 알려졌다. 이는 향후 김정은 위원장의 추가 방중 움직임이 있을 수 있음을 예고하는 신호로 받아들여진다.

청와대 반응과 외교부 입장

청와대와 외교부는 시 주석의 발언 관련 언론 보도에 대해 즉각 반응을 보였다. 다만 보도된 취지와 같은 언급은 없었다고 선을 그었다.

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외교부는 북중 간 교류가 한반도 평화공존에 도움이 되는 방향으로 이루어지기를 기대한다고 밝혔다. 또한 한중 간 긴밀한 소통을 이어 나갈 것을 다짐했다.

김성남 당 국제비서의 베이징 행보

북한 당국자의 중국 방문은 김정은 위원장에 이어 이어지고 있다. 김성남 노동당 국제비서는 2026년 10월 3일 중국을 방문했다.

김성남 비서는 중국공산당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원과 면담했다. 차이치 위원장은 중앙서기처 서기도 겸임하고 있다.

또한 중국공산당 대외연락부 부장인 카운터파트와도 잇따라 회동했다. 이는 북중 간 외교적 협력이 가속화되고 있음을 보여준다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 북미 관계

도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 위원장과의 대화에 꾸준히 관심을 표명해 왔다. 그러나 이달 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 북미 정상 만남은 성사되지 않았다.

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트럼프 대통령의 관심과는 달리, 북미 간 정상 간접 또는 직접 접촉은 이루어지지 못했다. 이는 북한이 중국과의 관계를 우선시하고 있음을 방증한다.

단둥 방문과 신압록강대교 효과

김정은 위원장의 단둥 방문은 지난 달 24일 새로 개통된 신압록강대교 차량을 통해 이루어졌다. 당일 귀국한 후, 열흘 만에 당 고위인사가 중국을 찾았다.

신압록강대교 개통은 북중 간 물리적 연결성을 강화했다. 이는 김 위원장의 단둥 방문을 용이하게 했으며, 북중 경제 협력의 새로운 전기를 마련했다.

조선중앙통신의 보도는 김 위원장의 친선 계승 의지를 강조한다. 이는 역사적 혈맹 관계를 재확인하는 동시에, 현대적 협력 관계를 구축하려는 의도로 읽힌다.

국가정보원의 모니터링은 단순한 관측을 넘어선다. 북한의 대외 전략이 어떻게 전개될지 예측하는 중요한 지표가 될 수 있다. 특히 한중 일미 간의 외교적 공조가 어떻게 형성될지 주목된다.

앞으로 중국 당국자와의 접촉이 어떻게 이어질지, 그리고 그 결과가 북한 대미 정책으로 어떻게 반영될지가 관건이다. 북한 당국의 행보는 동북아 정세 균형에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.