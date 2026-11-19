고용노동부가 국가자격시험 AI 부정행위 논란에 대응해 응시 제한 기간을 현행 3년에서 10년으로 늘리고 AI 인스펙터 감독관과 전파탐지기 도입을 추진한다고 밝혔다. 수석·차석 합격자 점수 공개와 세무사 시험 주관식 추가 방안도 함께 담겼다.

고용노동부 가 세무사 등 국가자격시험 에서 인공지능(AI) 부정행위 논란이 이어지자 강력한 제재와 감독 강화 방안을 마련했다. 고용노동부 는 19일 '국가자격제도 종합점검 및 대책 수립 태스크포스(TF)' 1차 회의를 열고 이 같은 방안을 논의했다고 밝혔다.

핵심은 부정행위가 발각될 경우 응시 제한 기간을 현행 3년에서 10년으로 늘리는 것이다. 고용노동부는 국가기술자격 부정행위자에 대한 형사 처벌 근거도 함께 마련하겠다는 방침이다.

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국가자격시험 반입 금지 물품 단속 강화

반입 금지 물품 단속이 강화되며, 해당 물품을 소지한 것만으로도 부정행위로 처리된다. 반입 금지 물품에는 스마트폰과 초소형 카메라 등이 포함된다.

감독관은 시험 전 응시자들의 전자기기를 일괄 수거하기로 했다. 이는 시험장 안에서 AI 기기가 사용될 가능성을 줄이기 위한 기본 조치로 제시됐다.

매 시험 전에는 응시자들에게 무작위로 전화를 걸어 휴대전화의 전원이 꺼졌는지 확인한다. 앞서 논란이 된 세무사 시험에서는 응시생에게 휴대전화를 끈 뒤 가방에 보관하라고 안내한 바 있다.

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고용노동부는 AI 안경 등을 탐지할 수 있는 전파탐지기를 개발 즉시 모든 시험장에 도입하겠다고 밝혔다. 단속의 초점이 응시자의 소지 여부 확인에서 기기 탐지로 넓어지는 셈이다.

AI 인스펙터 확충과 합격자 검증 절차

AI 인스펙터로 불리는 감독관을 대폭 늘리고, 일회성 아르바이트 인력이 아닌 체계적인 인력풀로 관리하는 방안이 추진된다. AI 인스펙터는 AI 기기 등을 활용한 부정행위를 감시하는 감독관이다.

고용노동부는 AI 인스펙터를 지속적인 교육을 통해 관리하겠다는 계획이다. 교육을 거친 인력을 반복적으로 활용해 현장 대응력을 높이겠다는 취지다.

고용노동부는 감독관 면책 및 적발 시 인센티브 방안을 검토하고 있다. 부정행위를 적극적으로 적발할 수 있도록 감독관의 역할을 뒷받침하겠다는 것이다.

합격자 발표에 앞서서는 과거와 다른 특이한 점수 패턴이 있는지 분석한다. 이후 답안지 재검수를 거쳐 합격자를 확정하는 절차를 도입한다.

수석·차석 점수 공개와 세무사 시험 개편

수석과 차석 합격자의 점수 공개가 의무화되며, 전체 수험생의 평균 점수와 과목별 득점 분포 공개도 검토된다. 고용노동부는 시험 결과에 대한 의구심을 해소하기 위해 투명성을 강화하겠다는 방침이다.

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김영훈 고용노동부 장관은 시험 시작 전부터 시험 중, 시험이 끝난 뒤까지 모든 경우의 수를 가정해 철저히 대비하고 끝까지 추적하겠다고 강조했다. 장관은 부정행위 방지를 전 단계에 걸친 관리 문제로 규정한 셈이다.

한국세무사회는 이날 수습 세무사 교육 때 AI를 차단한 평가체계를 도입하겠다고 밝혔다. 한국세무사회는 기존 객관식 평가에 주관식 시험을 추가할 방침이다.

한국세무사회는 세법 적용과 세액계산 등 실무역량을 검증하는 심화 문항도 도입한다. 암기형 평가에서 벗어나 실제 업무 능력을 확인하겠다는 구상이다.

부정행위 적발 이후 교육생 조치와 향후 절차

평가 기준에 현저히 미달해 정상적인 합격자로 보기 어려운 교육생에 대해서는 별도의 조치가 검토된다. 한국세무사회는 관련 법령과 규정에 따라 조치를 결정하겠다는 입장이다.

검토 대상 조치에는 교육 중지, 재평가 및 보충교육 명령, 수료 보류 등이 포함된다. 각 조치는 평가 결과의 신뢰를 지키기 위한 수단으로 제시됐다.

고용노동부는 국가자격제도 종합점검 및 대책 수립 TF를 중심으로 후속 대책을 이어갈 계획이다. 이번 1차 회의에서 논의된 방안은 향후 시험 운영 기준에 반영될 전망이다.