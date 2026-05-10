국가유산청, 세운 4구역 재개발에 세계유산영향평가 실시 명령... 서울시와 정면 충돌

국가유산청이 종묘 주변 세운 4구역 재개발 사업의 경관 훼손을 막기 위해 세계유산영향평가(HIA) 실시를 명령하며, 서울시의 일방적인 인허가 추진에 강력한 제동을 걸었습니다.

국가유산청 허민 청장은 지난 8일 서울 국립고궁박물관에서 진행된 기자간담회를 통해 종묘 앞 세운 4구역 재개발 사업을 둘러싼 국가유산청 의 단호한 입장을 표명하며 서울시 의 일방적인 사업 추진 방식을 강하게 비판했다.

이번 사태의 핵심은 유네스코 세계유산으로 지정된 종묘의 경관 보존과 도심 재개발이라는 개발 논리 사이의 충돌에 있다. 허 청장은 특히 세계유산영향평가, 즉 HIA 절차의 중요성을 강조하며, 이것이 단순한 규제나 개발을 막기 위한 수단이 아니라 보존과 개발이 공존할 수 있는 최적의 접점을 찾기 위한 필수적인 과정임을 역설했다. 국가유산청은 이미 지난 6일 서울시와 서울주택도시공사, 그리고 종로구에 세운 4구역 사업에 대해 세계유산영향평가를 먼저 실시하고, 그 결과에 따라 사업 계획을 보완한 뒤 인가 절차를 진행하라는 내용의 이행 명령 공문을 발송한 상태다.

만약 서울시가 이러한 정당한 행정 절차를 무시하고 사업을 강행할 경우, 국가유산청은 추가적인 행정 조치를 취하겠다는 강력한 의지를 보였다. 갈등의 구체적인 배경을 살펴보면, 국가유산청과 서울시는 지난 2018년 종묘 맞은편 세운 4구역에 들어설 건축물의 높이 기준을 종로변 55m, 청계천변 71.9m로 협의한 바 있다. 하지만 지난해 서울시가 도시 계획의 변경을 통해 최고 높이를 145m까지 대폭 상향 조정하면서 심각한 경관 훼손 우려가 제기되었다.

허 청장은 서울시 고위 간부들과의 만남을 통해 SH공사가 신청한 사업시행인가를 일단 취하하고, 영향평가를 통해 경관 문제를 먼저 조정한 뒤 사업을 진행하자고 여러 차례 제안했으나, 서울시는 기존의 강경한 입장을 고수하며 협의에 응하지 않았다고 밝혔다. 심지어 청장이 직접 주민 대표들을 만나 상생 방안을 논의하겠다는 뜻을 전했음에도 불구하고 만남 자체가 거부되었으며, 종로구 역시 협의 창구에 나오지 않은 채 주민 공람을 진행하는 등 절차적 정당성을 상실한 행태를 보였다는 점을 지적했다.

서울시는 이미 지난 3월 정비사업통합심의위원회를 통해 해당 사업을 조건부 의결로 결정하고 최종 확정 단계를 밟고 있는데, 국가유산청은 일단 인가가 나고 나면 이후에 사업 계획을 수정하는 것이 현실적으로 매우 어렵기 때문에 지금 단계에서 멈춰야 한다고 주장하고 있다. 허민 청장은 이번 사안에 대해 국가유산청이 취할 수 있는 법적 대응 수단이 충분함을 시사했다. 국가유산기본법에 명시된 세계유산 및 역사문화환경 보호 조치 명령은 물론, 문화유산법에 따른 행위 중지 및 원상회복 명령 등을 근거로 강력한 대응이 가능하다는 입장이다.

또한 지방자치법 제188조에 의거하여 지자체의 처분에 대한 시정명령이나 취소, 정지 가능성까지 거론하며 정부 차원에서의 불가피한 조치임을 강조했다. 이러한 강경 대응의 배경에는 단순히 규제를 적용하려는 의도가 아니라, 태릉CC 주택개발 사례와 같은 상생의 모델을 구현하고자 하는 의지가 담겨 있다. 태릉CC 개발의 경우, 올해 초부터 세계유산영향평가를 진행함으로써 건축물의 높이와 아파트 디자인에 대한 세밀한 협의가 이루어졌고, 현재는 합의점에 거의 도달한 상태다.

이는 영향평가가 주민들에게 부담을 주는 절차가 아니라, 오히려 객관적인 근거를 통해 개발의 정당성을 확보하고 보존과의 균형을 잡는 효율적인 도구임을 증명하는 사례라고 허 청장은 설명했다. 더욱 우려되는 점은 이번 세운 4구역의 갈등이 국제적인 문제로 비화할 가능성이다. 허 청장은 오는 7월 부산에서 개최될 예정인 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 종묘 앞 재개발 문제가 정식 의제로 다루어질 가능성을 배제할 수 없다고 언급했다.

세계유산의 진정성과 완전성을 유지해야 하는 국가적 의무를 저버린 결과가 유네스코의 권고나 제재로 이어질 경우, 이는 한국의 문화유산 관리 신뢰도에 심각한 타격을 줄 수 있다. 서울시는 최근 합리적인 해법을 찾겠다고 밝혔지만, 국가유산청은 진정한 합리적 해법이란 이미 진행 중인 사업시행인가 절차를 중단하거나 취하하는 것에서부터 시작된다고 못 박았다. 인허가가 완료된 이후에 대안을 찾는 것은 실효성이 없으며, 오직 선행적인 영향평가와 그에 따른 계획 수정만이 종묘라는 세계적 가치를 지키면서도 도시 개발의 이익을 도모할 수 있는 유일한 길임을 다시 한번 강조했다





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