국가교육위원회, 초등학교 저학년 3시 하교제 공론화 절차 백지화

국가교육위원회는 11월 10일 개최된 전체 회의에서 초등학교 저학년 대상 3시 하교 방안에 대한 국민의견 수렴 절차를 진행하지 않기로 최종 결정했다.

국가교육위원회 는 2026년 11월 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제12차 전체회의에서 초등학교 저학년 의 오후 3시 하교 방안과 관련된 국민의견 수렴 절차를 진행하지 않기로 공식 결정했다. 이 결정으로 당초 예정되었던 정책의 공론화 과정은 무산되었으며, 해당 안건은 현 단계에서 실질적으로 추진되지 않는 상황이 되었다.

국민의견 수렴 절차 백지화 결정 배경

국가교육위원회의 '국민의견 수렴·조정 전문위원회'는 사전 검토 결과를 통해 현시점에서 이 사안의 쟁점 성격과 정책 방향이 충분히 정리되지 않았다고 판단했다. 전문위원회는 즉각적인 절차 착수보다 관련 논의를 체계적으로 정리하는 선행 과정이 필요하다는 입장을 밝혔으며, 이에 따라 위원회는 공론화 절차 시작을 유보하는 방향으로 결론을 내렸다.

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교육 현장의 강한 반대와 구조적 한계 지적

교육 현장의 목소리는 매우 강하게 나타났다. 한국교원단체총연합회는 국교위가 초등 저학년 수업 시간 확대를 재추진하려는 시도가 학교 현장의 교육적 여건과 합리성을 무시한 처사라고 kritisch게 비판했다. 이들은 보육과 돌봄 문제를 정규 수업 시간 확대로 땜질하려는 탁상행정적 접근은 전면 재검토되어야 한다고 촉구했다.

특히 교사노동조합연맹 위원장을 지낸 이보미 국가교육위원회 위원은 회의에서 현재 학교 현장은 아침부터 돌봄이 가능한 구조로 운영되고 있다고 설명했다. 이 위원은 아이들에게 오후 3시까지 교과 수업을 진행하자고 제안하는 것이 아이들에게 부정적인 영향을 전혀 고려하지 않은 안이라고 강하게 지적했다.

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정부의 돌봄 공백 전가 우려와 신중한 태도

현장 교사들은 정부가 돌봄 공백을 학교 시스템에 떠넘기려는 것이라며 거세게 반발하고 있다. 이러한 비판의 물결 속에서 차정인 국가교육위원회 위원장은 지난달 국회 교육위원회 국정감사에서도 '3시 하교제'에 대해 신중한 입장을 드러낸 바 있다.

차정인 위원장은 당시 선생님들께서 이 문제에 대해 크게 우려하고 있으며 강력한 반대 의견을 표명하고 있다는 사실을 중요하게 생각한다며, 정책 추진에 있어 현장의 목소리를 경청하겠다는 태도를 보였다. 이러한 일련의 정황들은 위원회가 당장 결단을 내리기보다는 더 많은 논의와 시간을 필요로 한다는 것을 시사한다.

향후 교육 정책 방향성과 시사점

전문위원회가 향후 충분한 논의를 주문한 만큼, 국가교육위원회는 '3시 하교제'에 대한 본격적인 공론화 절차에 착수하지 않는다는 점이 확정되었다. 이는 교육 정책 수립 과정에서 현장의 실제 여건과 학부모 및 교사의 의견을 수렴하는 절차의 중요성이 부각되었음을 보여준다.

이번 사안은 단순히 하교 시간을 앞당기는 문제를 넘어, 학교의 교육적 기능과 돌봄 기능이 어떻게 조화를 이룰지에 대한 깊은 고민이 필요함을 시사한다. 국가교육위원회는 이제 즉각적인 실행보다는 관련 논의의 체계적 정리에 집중할 것으로 보이며, 향후 교육 현장의 변화와 정책 방향에 대한 지속적인 관심이 요구된다.