고용노동부는 국가자격시험 AI 및 초소형 카메라 부정행위 근절을 위해 징역형 상한을 5년으로 상향하고 보디캠 도입 등을 발표했으며 내년 상반기까지 전담 감독관을 확충한다.

김영훈 고용노동부 장관이 24일 이재명 대통령 주재로 진행된 청와대 국무회의에서 국가자격시험 부정행위 방지 대책을 보고하며 시험 감독체계를 전면 강화하겠다고 밝혔다. 정부는 올해 초 세무사 시험 에서 드러난 초소형 카메라와 개조 계산기 등 첨단 기기를 이용한 부정행위를 근절하기 위해 즉각적인 조치를 취했다.

감독 강화와 첨단 탐지 장비 도입

노동부 산하 한국산업인력공단은 세무사나 공인중개사를 포함한 연간 450만 명에 달하는 수험생을 대상으로 한 528개 국가자격시험을 위탁 관리하며, 이를 위해 시험 전 과정의 감독 절차를 세밀하게 변경했다. 감독관은 시험 시작 전 수험생들의 휴대전화 및 전자기기 전원 차단 여부를 직접 점검한 뒤 기기를 수거하며, 매 과목 시작 전에 무작위 전화를 걸어 전원 상태와 주의 사항을 다시 한번 확인하는 절차를 도입한다.

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시험 중에는 초소형 카메라 촬영을 원천 차단하기 위해 수험생에게 부직포 가리개를 착용하도록 의무화했으며, 블루투스 신호를 탐지하는 스마트폰 앱을 활용하여 금지 물품 반입을 실시간으로 감시한다. 지난 21일 경비지도사 시험부터 이 같은 대책을 시범 적용한 결과 단기간 내에 6건의 부정행위가 적발되어 그 효과가 입증되었다.

처벌 강화 및 사후 적발 시스템 구축

법적 제재 수준도 대폭 상향 조정되어 국가기술자격시험 부정행위에 대한 징역형 상한이 현행 2년에서 5년으로 늘어났고, 응시 제한 기간도 3년에서 10년으로 연장되어 향후 자격 취득을 영구히 제한할 수 있게 되었다. 노동부는 올해 남은 시험부터 시험지와 답안지에 부정행위 시 최대 징역 2년의 경고 문구를 명시적으로 표기하여 수험생들의 심리적 위압 효과를 높이고 있다.

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사후 적발과 증거 확보를 위해 노동부는 내년 상반기까지 스마트기기 전담 감독관을 대폭 확대하고, 전원이 꺼진 상태인 전자기기도 탐지할 수 있는 비선형접합탐지기를 확보할 계획이다. 또한 한국방송통신전파진흥원이 개발 중인 차세대 전파탐지기도 도입하여 검사 효율성을 높이고, 외부 임차시험장에는 이동형 폐쇄회로(CC)TV와 감독관 보디캠을 설치하여 모든 시험 과정을 영상이력화한다.

시험 방식 다양화 및 장기 전략 마련

정부의 이러한 단속 강화 조치는 대학수학능력시험 부정행위 처벌 강화 방안과도 맥을 같이하며, 장기적으로는 인공지능(AI) 시대에 부응하기 위해 실기나 면접형 시험 등 평가 방식을 다양화하고 불필요한 자격 제도를 정비할 방침이다. 또한 기존paper test 중심의 평가에서 벗어나 현장 경력을 통해 개인의 역량을 인증하는 새로운 방안도 함께 검토 중이다.

한국산업인력공단은 올해 시행된 모든 국가자격시험 종목에 대한 전수 조사를 진행하고 있으며, 부정행위 제보센터로 접수된 의심 사례를 철저히 분석하여 필요한 경우 수사 기관에 수사를 의뢰할 계획이다. 고용노동부는 구체적인 실행 계획을 연말까지 마련하여 시행의 지속성을 확보할 예정이며, 이는 수험생 간의 공정한 경쟁 환경을 보호하고 국가자격의 신뢰성을 회복하기 위한 핵심 정책으로 자리매김할 것으로 전망된다.