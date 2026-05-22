국가 이사와 주변국이 규탄한 스타벅스 브랜드의 최근 논란

전국공무원노동조합이 스타벅스 이용 중단 제안과 언론에 대한 규탄 기자회견이 열렸다. 전공노는 스타벅스 텀블러와 컵의 '역사를 왜곡'한 반민주적 혐오 조장 마케팅을 비판했다.

21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 스타벅스 코리아 규탄 기자회견에서 스타벅스 텀블러와 컵 등이 깨지고 찌그러진 채로 놓여있다. 전날 '5·18민주화운동 폄훼 등 혐오마케팅 논란 스타벅스 불매 동참 요청'이라는 제목의 공문을 배포한 전국공무원노동조합은 전공노에게 스타벅스 이용 중단을 제안했다.

전공노는 스타벅스 텀블러와 컵 등이 '역사를 왜곡했다'며 '책상에 탁'이란 문구를 통해 고(故) 박종철 열사 희생을 조롱하는 듯한 반민주적 혐오 조장 마케팅을 한 것 같다고 지적했다. ... 그는 이 사태를 엄중히 인식하며 스타벅스에 대한 불매를 제안했다. 본부도 이후 스타벅스 이용을 중단하고 노조 행사와 사업 과정에서 스타벅스 상품권 등 일체 불사용 의사를 밝혔다.

전공노조연맹은 정용진 신세계그룹 회장과 스타벅스코리아에 재발 방지대책 마련을 촉구했다. ... 윤호중 행정안전부 장관도 전날 엑스에 올린 글에서 '스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감'을 표하며 정부 행사 등에 스타벅스 상품을 사용하지 않겠다고 밝혔다. 보훈부도 2∼3년간 자체 행사에서 스타벅스 상품을 활용한 사례를 파악한 뒤 당분간 이를 사용하지 말라는 내부 지침도 내린 것으로 알려졌다.

... 국방부는 이번 사안에 대한 국민 정서와 스타벅스코리아의 사회적 책임에 대한 입장 등을 종합적으로 고려해 추후 신중하게 방향성을 결정할 예정이라고 설명했다. ..





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines