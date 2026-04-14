구조화된 불평등: 한국 사회의 위기와 복지 국가의 부재

한국 사회에서 불평등이 구조화되고 있으며, 소득 및 자산 격차가 심화되고 있습니다. 이재명 정부의 정책은 성장을 우선시하고 복지는 부차적으로 여겨지는 경향이 있으며, 이는 사회 안전망의 약화와 양극화 심화로 이어질 수 있습니다. 기술 변화와 노동 시장 유연성을 강조하지만, 이에 대한 사회적 안전망 구축은 미흡하다는 비판이 제기됩니다. 벼락 거지라는 말이 상징하듯 자산 불평등은 교육, 기회, 노후의 격차로 이어지며 복지 국가의 비전 부재가 위기를 심화시키고 있습니다.

현재 한국 사회를 관통하는 가장 불편한 진실은 불평등 이 더 이상 일시적인 현상이 아니라 구조화되고 있다는 점입니다. 소득 격차는 줄어들지 않고, 자산 격차는 더욱 벌어지고 있습니다. 노동시장의 불안정성은 기술 변화와 산업 재편 속에서 더욱 넓게 확산되고 있습니다. 이재명 정부의 정책을 살펴보면, 이러한 위기의 무게가 제대로 반영되지 않고 있다는 인상을 받기 어렵습니다. 정부가 최우선으로 내세우는 것은 성장, 투자, 인공지능(AI), 산업전환, 지역 활성화입니다. 반면, 복지, 재분배, 사회보험, 실업 보호, 돌봄은 늘 뒷전으로 밀려나는 형국입니다. 성장이 주된 목표이고 복지는 부록처럼 여겨지는 듯합니다. 정은경 보건복지부 장관은 의사 출신이라 그런지 보건 분야에만 집중하는 경향이 있습니다. 통합돌봄 정책이 존재하기는 하지만, 사회복지 정책 전반을 아우르는 비전으로 보기에는 무리가 있습니다. 청와대에서 이 분야를 담당하는 사회수석의 이름이 쉽게 떠오르지 않는다는 사실 자체가 국정에서 사회복지의 존재감이 얼마나 희미한지를 단적으로 보여줍니다.

구조화된 불평등은 기회와 선택권의 격차로 이어집니다. 통계청 가계동향 조사의 소득분배 지표를 보면 최근 분배 상황이 다시 악화되는 흐름을 확인할 수 있습니다. 가처분소득 기준 지니계수는 세금과 사회보험료를 제외하고 이전소득을 더한 뒤의 분배 상태를 나타내는 지표입니다. 5분위배율은 상위 20%와 하위 20%의 가처분소득 격차를 보여줍니다. 이러한 지표들이 최근 다시 반등하기 시작했다는 것은 시장에서 발생한 격차를 완충하는 재정과 복지의 역할이 약화되고 있음을 시사합니다. 자산 불평등은 더욱 심각합니다. 순자산 지니계수 역시 꾸준히 상승하고 있으며, 최근 그 상승 폭이 더욱 커졌습니다. 소득 불평등이 완화되지 않는 가운데 자산 불평등까지 빠르게 확대되고 있다는 사실은, 한국 사회가 단순한 경기 국면이 아니라 구조적인 양극화 심화 국면에 진입했음을 의미합니다.

문재인 정부 시절 유행했던 '벼락 거지'라는 말이 상징하듯, 집을 소유한 사람과 그렇지 못한 사람의 차이는 이미 거대한 현실이 되었습니다. 최근에는 금융자산을 가진 사람과 그렇지 못한 사람 간의 격차도 더욱 벌어지고 있습니다. 주식, 채권, 펀드, 예금과 같은 금융자산을 보유한 사람들은 금리 변동, 자산시장 회복, 배당 및 이자 수익의 혜택을 누리며 불확실성 속에서도 기회를 만들어냅니다. 반면, 금융자산이 거의 없거나 전혀 없는 사람들은 물가 상승, 대출 부담, 경기 변동의 충격을 고스란히 떠안아야 합니다. 부동산과 금융자산을 함께 보유한 계층은 상승기뿐만 아니라 조정기에도 비교적 강력한 방어력을 갖습니다. 무주택이면서 금융자산도 부족한 계층은 전월세 부담, 금리 변화, 소득 충격을 더욱 직접적으로 겪게 됩니다. 결국, 한국의 자산 불평등은 부동산과 금융자산을 모두 가진 계층과 어느 것도 갖지 못한 계층 간의 복합적인 격차로 나타납니다. 이러한 차이는 재산의 양을 넘어 기회와 선택권의 격차로 이어집니다.

자산 불평등을 더욱 우려하게 만드는 요인은 저출생 현상입니다. 과거에는 부부가 가정을 이루고 여러 자녀를 낳으면 상속과 증여 과정을 통해 자산이 어느 정도 분산되는 효과가 있었습니다. 물론 그것만으로 불평등이 해소되는 것은 아니지만, 적어도 한 세대 안에서 자산이 나뉘는 기제로 작용했습니다. 그러나 현재는 한 자녀 가구가 증가하면서 이러한 분산 효과가 크게 약화되고 있습니다. 부모 세대가 축적한 주택과 금융자산이 한 자녀에게 집중적으로 이전될 가능성이 커졌습니다. 이는 세대가 거듭될수록 자산의 집중화를 더욱 강화하는 방향으로 작용할 수 있습니다. 자산 격차는 교육 기회의 차이로 이어지고, 교육 격차는 다시 노동시장의 성과 차이로 연결됩니다. 그 결과는 노후 준비와 자녀 세대의 출발선 격차로 이어집니다. 결국, 불평등은 소득, 자산, 교육, 주거, 건강, 돌봄, 노후를 관통하는 하나의 연결된 구조가 됩니다.

이러한 사회 구조 앞에서 정부가 해야 할 일은 명확합니다. 성장의 과실이 자연스럽게 흘러내리기를 기다리는 것이 아니라, 위험과 기회를 재분배하는 제도를 마련하는 것입니다. 더욱 두터운 복지 국가를 설계해야 한다는 의미입니다. 그러나 이재명 정부의 행보를 보면 그러한 복지 국가에 대한 비전이 뚜렷하게 보이지 않습니다. 국정에서 복지가 부각되지 않고 있습니다. 기술적 진보에 따른 비용은 결국 제도의 문제입니다. 정부 발표를 보면 취약 계층 지원, 생계 보호 강화, 안전망 확충, 비정형 노동자 보호와 같은 표현들이 등장합니다. 하지만 문제는 그것이 국정 운영의 핵심 철학으로 읽히지 않는다는 점입니다. 성장 동력 회복이 우선이고, 투자 확대를 중시하며, AI와 산업 정책이 미래의 해결책으로 제시됩니다. 복지는 그 과정에서 발생할 수 있는 충격을 완화하는 보완 장치에 머무르고 있습니다. 소득 재분배가 뒷받침되지 않은 성장 전략은 지속 가능하지 않습니다.

이미 강한 사람에게 더 많은 기회를 제공하고, 약한 사람에게는 더 큰 적응 비용을 전가합니다. 금융 자산을 보유한 사람들은 정책 변화와 시장 변동 속에서도 새로운 수익 기회를 포착할 수 있지만, 그렇지 못한 사람들은 충격을 완화할 장치 없이 더욱 쉽게 흔들립니다. 정부가 자산 시장과 주가의 반응에는 민감하게 대응하면서도 재분배와 사회 안전망 강화에는 소극적일 때, 정책은 자산을 가진 사람에게 유리하게 작용할 수밖에 없습니다. 다론 아제모을루와 사이먼 존슨의 경고는 그래서 더욱 중요합니다. 두 경제학자는 기술 진보와 생산성 향상이 저절로 모든 사람의 번영으로 이어진다는 낙관론을 비판합니다. 기술은 중립적이지 않으며, 역사적으로 기술적 진보는 자동적으로 분배되지 않았습니다. 어떤 기술이 어떤 방향으로 사용되고, 그 과실이 누구에게 돌아가며, 변화의 비용을 누가 부담하는가는 결국 권력과 제도의 문제입니다.

역사적으로 노동자의 협상력이 약하고 사회 안전망이 빈약할 때, 기술 혁신은 다수의 삶을 개선하기보다는 소수의 이익을 확대하는 방향으로 작용했습니다. 성장과 혁신이 공동의 번영으로 이어지려면 국가는 그 과실의 분배 구조를 적극적으로 설계해야 합니다. 기술 변화가 빠를수록, 시장의 파괴력이 클수록, 국가의 사회 정책은 더욱 강화되어야 한다는 의미입니다. 현재 한국이 바로 그 시험대에 놓여 있습니다. 정부는 AI와 첨단 산업, 생산성 혁신과 산업 구조 개편을 강조합니다. 하지만 기술 변화가 커질수록 최전선에 나서야 하는 것은 복지와 사회 안전망입니다. 자동화와 디지털 전환은 일부에게는 기회이지만, 다른 이들에게는 해고, 전직, 소득 감소, 경력 단절, 노동의 불안정화를 의미할 수 있습니다.

이때 국가가 해야 할 일은 실직했을 때 생계를 유지할 수 있는 소득 보전 체계, 새로운 일자리로 이동할 수 있도록 지원하는 재교육과 전직 지원, 의료 및 돌봄 서비스의 공백을 메울 공공 시스템, 주거비 부담을 줄이는 제도 등을 함께 마련하는 것입니다. 이러한 장치 없이 기술 혁신만을 앞세우는 정부는 강한 사람에게는 더 많은 기회를, 약한 사람에게는 더 빠른 불안을 제공할 뿐입니다. 이재명 대통령은 경제사회노동위원회 출범식에서 고용 유연성을 언급하면서 동시에 사회 안전망이 전제되어야 한다는 취지의 발언을 했습니다. 문제 인식 자체는 옳습니다. 하지만 노동 시장 유연화가 사회적으로 정당성을 가지려면, 해고와 전직의 위험이 곧바로 생존의 위협으로 이어지지 않아야 합니다. 직장을 잃는 순간, 집세와 대출 상환, 교육비와 의료비, 돌봄 부담이 한꺼번에 짓누르는 사회에서 유연화는 개혁이 아닌 공포로 받아들여질 수밖에 없습니다.

한국은 아직 적절한 수준의 사회 안전망을 갖추지 못했습니다. 실업 급여의 사각지대는 여전히 존재하고, 자영업자, 플랫폼 노동자, 프리랜서, 단시간 노동자, 특수고용 노동자의 상당수는 충분한 보호를 받지 못하고 있습니다. 중장년층의 전직 지원은 미흡하고, 질병으로 인해 일할 수 없을 때 생계를 유지할 수 있는 소득 보장 체계도 충분하지 않습니다. 국가가 먼저 '일자리를 잃어도 삶은 무너지지 않는다'는 신뢰를 증명한 후에야 유연화는 사회적 설득력을 얻을 수 있습니다. 하지만 현재 정부는 유연화의 필요성은 강조하면서도, 이를 뒷받침할 사회적 기반을 구체적으로 제시하지 못하고 있습니다. 바로 여기에 이재명 정부의 가장 큰 정책적 취약점이 있습니다. 복지 국가의 모습이 뚜렷하게 보이지 않고, 복지의 청사진을 제시해야 할 사회수석의 역할도 눈에 띄지 않습니다.





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