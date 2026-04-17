구자현 총장 직무대행, 국정조사 공정성 호소... "재판 영향 안 돼"

구자현 검찰총장 직무대행이 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회에 대해 비판적 메시지를 내고 공정하고 객관적인 진행을 간곡히 호소했다. 그는 사건 관계자들의 일방적 주장이 법원 판단을 공격하는 반면, 수사 담당 검사들이 충분한 진술 기회를 받지 못하고 인신공격을 받는 사례를 지적하며, 대장동 사건 수사 검사의 극단적 선택 시도에 대한 안타까움도 표했다. 또한, 관련 사건 수사 담당 평검사 및 수사관들에 대한 증인 채택 철회를 요청했다.

구자현 검찰총장 직무대행 은 17일 오후 서울 서초구 대검찰청에서 진행된 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사 특별위원회와 관련하여 입장을 밝혔다. 그는 국정조사 가 재판에 영향을 미쳐서는 안 된다는 점을 강조하며, 남은 기간 공정하고 객관적인 진행을 간곡히 당부했다.

구 대행은 국정조사 과정에서 사건 관계자들의 일방적이고 단편적인 주장이 법원의 적법절차에 따른 판단을 공격하는 반면, 수사와 공소 유지를 담당했던 다수의 일선 검사 및 수사관들이 증인으로 소환되었음에도 충분한 진술 기회를 얻지 못하고 인신공격을 받는 사례까지 발생하고 있다고 지적했다. 이는 뇌물 및 외국환거래법 위반으로 대법원에서 유죄가 확정된 이화영 전 경기도 평화부지사의 진술 조작 주장과, 1심에서 징역 4년을 받은 대장동 민간개발업자 남욱 씨의 배임 부인 발언이 국조특위에서 사실로 받아들여지는 현실을 비판하는 것으로 해석된다.

또한, 국정조사 증인 출석을 앞두고 극단적 선택 시도를 했다는 안타까운 소식이 전해진 대장동 사건 수사 검사에 대해서도 유감을 표하며, 해당 검사의 회복과 안정이 최우선 되어야 한다고 말했다. 구 대행은 검찰총장 직무대행으로서 참담한 심경을 전하며, 자신과 각 검찰청 기관장들은 국정조사에 성실히 임하겠지만, 관련 사건 수사를 담당했던 당시 평검사 및 수사관들에 대한 증인 채택은 철회해 줄 것을 요청했다.

구 대행은 대검 차장 취임 이후 현안에 대한 입장을 밝히지 않고 침묵을 지켜왔으며, 퇴근길 도어스테핑을 통해 공식적으로 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다. 이는 최근 대장동 사건 수사 검사의 극단적 선택 시도와 증인으로 출석한 검사 및 수사관들에 대한 공격이 이어지면서 검찰 조직 내 동요가 커지자, 이에 대한 대응으로 구 대행이 공개적인 메시지를 낸 것이라는 분석이 지배적이다.

검찰은 국정조사의 공정성과 객관성을 담보하기 위해 적극적인 협조와 더불어, 수사 및 재판 과정에 대한 부당한 압력이 행사되지 않도록 만전을 기할 방침이다.





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