구자욱 1군 복귀, 삼성 라이온즈 전력 강화 신호탄

삼성 라이온즈의 간판 타자 구자욱이 부상에서 복귀하여 1군 복귀전을 치른다. 이재현, 김영웅 등 다른 부상 선수들도 복귀를 준비하며 삼성의 전력 강화에 대한 기대감이 높아지고 있다.

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 키움 히어로즈전을 앞두고 타격 훈련에 집중하는 삼성 구자욱 의 모습이 포착되었다. 삼성 라이온즈 는 부상으로 이탈했던 선수들이 하나둘씩 복귀하며 전력 강화에 나섰다.

특히, 팀의 간판 타자 구자욱이 1군 복귀전을 앞두고 있어 팬들의 기대감이 높아지고 있다. 삼성은 5일 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 키움 히어로즈전에 외야수 구자욱을 등록하며 공격력 보강에 힘썼다. 구자욱은 지난달 12일 NC 다이노스전에서 슬라이딩 중 왼쪽 갈비뼈에 미세한 실금이 생기는 부상을 입었지만, 꾸준한 재활을 통해 복귀에 성공했다. 올 시즌 구자욱은 타율 0.292, 2홈런, 9타점을 기록하며 팀 타선에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

복귀 전 퓨처스리그에서 가진 훈련에서는 2타수 무안타 1볼넷을 기록했지만, 곧바로 키움전 선발 라인업 2번 좌익수로 이름을 올렸다. 박진만 감독은 구자욱의 부담을 덜어주기 위해 타순을 결정했다고 밝혔다. 구자욱은 경기 전 인터뷰에서 몸 상태가 괜찮으며, 부상 기간 동안 동료들에게 고마움을 느꼈다고 전했다. 또한, 복귀 후 2배로 더 열심히 하는 모습을 보여주겠다고 다짐했다.

삼성은 구자욱 외에도 유격수 이재현의 복귀를 준비하고 있다. 이재현은 허리 통증으로 엔트리에서 제외되었지만, 현재 라이온즈파크에서 훈련을 진행하며 몸 상태를 끌어올리고 있다. 구단 관계자는 이번 주중 3연전 기간 동안 1군에서 훈련을 진행하고, 주말에는 2군으로 복귀할 가능성이 있다고 밝혔다. 박진만 감독은 이재현의 표정이 좋아 보이며, 몸 상태에 따라 복귀 시점을 신중하게 결정할 것이라고 말했다.

또한, 이재현이 빠르면 다음 주에 1군에 합류할 수 있다고 전망했다. 햄스트링 부상에서 회복 중인 김영웅도 복귀를 앞두고 있다. 박진만 감독은 김영웅이 6일과 7일 2군 경기에서 지명타자로 출전하고, 8일과 9일에는 수비를 진행할 예정이며, 빠르면 10일에 1군에 합류할 계획이라고 밝혔다. 김영웅은 지난달 11일 왼쪽 햄스트링 부상을 입어 한 달 가까이 경기에 출전하지 못했다.

시즌 초부터 부상자가 속출했던 삼성은 개막 이후에도 연이은 전력 누수를 겪었지만, 김성윤을 시작으로 선수들이 하나씩 복귀하며 전열을 정비하고 있다. 박진만 감독은 휴식 및 재점검을 위해 2군에 내려간 강민호도 다음 주 잠실 LG 트윈스전에 맞춰 퓨처스리그에서 2~3경기를 소화한 후 합류시킬 계획이라고 전했다. 또한, 타격 부진에 시달렸던 르윈 디아즈도 최근 4경기에서 7안타를 기록하며 반등하고 있어 삼성 타선의 활력을 더하고 있다. 대구에서 김효경 기자가 취재했다





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