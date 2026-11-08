구자욱 KS MVP, 부상 극복하고 삼성 라이온즈 우승 주도

삼성 라이온즈 구자욱이 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 MVP에 선정되며 팀의 통산 14번째 우승을 이끌었다. 부상 속에서도 5경기 연속 안타를 기록한 그의 활약상이 돋보였다.

2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 에서 삼성 라이온즈 가 KT wiz를 상대로 통산 14번째 우승컵을 들어 올렸다. 11월 8일 대구 삼성라이온즈파크 에서 열린 5차전 경기에서 삼성은 KT wiz를 12-1로 압도적인 승리로 물리치며 4승 1패의 시리즈 전적으로 정상에 올랐다. 이 같은 우승의 중심에는 주장 구자욱 이 있었다.

부상 속 5경기 연속 안타, MVP 결정적 기여

구자욱은 기자단 투표에서 97표 중 72표(득표율 74.2％)를 획득하여 생애 첫 한국시리즈 시리즈 최우수선수(MVP)에 등극했다. 그는 3번 지명타자로 선발 출전하여 치열한 플레이오프와 한국시리즈 내내 타선을 이끌었다. 특히 부상의 여파가 큰 상황에서도 단 한 경기도 거르지 않고 안타를 기록하는 끈질긴 집중력을 보였다.

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5차전 경기에서 구자욱은 1회 첫 타석 내야 뜬공으로 기조를 잡은 후, 팀이 0-1로 끌려가던 3회말 결정적인 반전의 계기를 만들었다. 그는 팀이 역전승을 거둘 수 있도록 결승타를 포함한 3안타 2타점을 기록하며 승리에 기여했다. 이어진 타석에서도 우익수 직선타와 중전 안타를 연달아 때려out을 내지 않는 타격 기술을 발휘했다.

10년 시련의 끝, 팬 감사와 동료 칭송

구자욱은 기자회견장에서 오랜 시간 기다려 온 우승에 대한 감회를 전했다. 그는 2012년과 2015년 군 제대 후에도 우승에 실패하며 10년 넘게 하위권 시련을 겪었다고 회상했다. 구자욱은 팬들을 향한 감사함을 표현하며 버틸 수 있었던 원동력이 팬들의 응원이었음을 강조했으며, 이는 단순한 승리 이상의 의미를 가졌다.

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또한 구자욱은 개인상 수상에 대해 팀 전체의 성과임을 강조했다. 그는 이승민, 박승규, 원태인, 크리스 페덱, 아리엘 후라도, 강민호, 최형우 등 동료 선수들을 자신의 마음속 MVP로 꼽았다. 구자욱은 라이온즈 선수 모두가 MVP이며 우리는 하나의 팀이라고 발언하며 리더로서의 자존심과 연대감을 보여줬다.

트레이닝의 결실과 미래 왕조 준비

부상 재활과 훈련의 중요성도 부각되었다. 구자욱은 트레이닝 파트의 철저한 관리 덕분에 기적처럼 복귀하여 우승을 이끌었다며 트레이너들과 스태프들에게 찬사를 보냈다. 그는 무조건 할 수 있다고 생각하며 매일 정성껏 돌봐준 덕분이라고 언급하며 팀 내부의 과학적인 지원 체계가 승리的基础였음을 밝혔다.

구자욱은 최형우 선수를 롤모델로 언급하며 수비와 타격에서의 학습 과정을 소개했다. 그는 형우 형이 있었기에 우승할 수 있었다며 보고 배운 것이 많았다고 소감을 전했다. 이는 구자욱이 오랜 기간 동안 프로 야구의 정점에 서기 위해 누구보다 노력해온 과정을 보여주는 대목이다.

방심 금물, 다음 왕조 재현을 위한 다짐

우승 세리머니 후 구자욱은 안주하지 않겠다는 각오를 밝혔다. 그는 험난한 길이지만 선수들이 노력하는 능력을 지녔기에 충분히 왕조를 다시 만들 수 있다고 자신했다. 구자욱은 이 기분을 하루만 느끼고 곧바로 내년을 준비해야 하는 것이 야구의 특성임을 강조했다.

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삼성 라이온즈의 이번 우승은 구자욱의 개인적인 성취를 넘어 팀 전체의 저항과 결단을 상징한다. 11월 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 확정된 이 우승은 2015년 이후 이어져 온 금자탑을 다시 세우는 계기가 되었다. 구자욱과 삼성 라이온즈는 방심 없이 다음 시즌을 향해 다시 준비할 전망이다.