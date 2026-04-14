구자범 지휘, 퀸 심포니로 다시 피어나다: 안산문화예술의전당 ‘사월, 다시 피다’

안산문화예술의전당에서 구자범 지휘자의 지휘로 퀸의 명곡들을 교향곡으로 재해석한 ‘퀸 심포니’ 공연이 열린다. 헨리크 구레츠키의 ‘슬픔의 노래’ 3악장과 함께 퀸의 불멸의 히트곡들이 웅장하고 감동적인 무대로 펼쳐질 예정이다. 슬픔과 희망을 노래하는 이번 공연은 클래식과 대중음악의 조화를 통해 잊지 못할 경험을 선사할 것이다.

올해 초 안산문화재단 음악감독으로 위촉된 구자범 지휘자의 공식 첫 무대인 안산문화예술의전당 ‘사월, 다시 피다’는 음악 애호가들과 퀸 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사할 예정이다. 이번 공연의 메인 프로그램은 영국 출신 작곡가 톨가 카시프가 퀸의 명곡들을 바탕으로 작곡한 ‘ 퀸 심포니 ’로, 웅장하고 감동적인 무대를 예고한다. 구자범 지휘자의 지휘 아래, 퀸의 불멸의 히트곡들이 교향곡 형식으로 재탄생하여 관객들에게 신선한 충격과 깊은 감동을 선사할 것으로 기대된다.

'사월, 다시 피다'는 단순히 퀸의 히트곡들을 나열하는 것을 넘어, 퀸 음악의 본질을 탐구하고 그들의 음악이 가진 보편적인 가치를 재조명하는 무대가 될 것이다. 특히, 퀸 심포니는 6개의 악장으로 구성되어 있으며, '라디오 가가'의 강렬한 후렴구가 금관악기로 웅장하게 울려 퍼지고, '러브 오브 마이 라이프'의 아름다운 멜로디가 피아노와 현악기의 조화로운 연주로 표현되는 등, 퀸의 대표곡들이 교향곡이라는 새로운 옷을 입고 관객들을 매료시킬 것이다. 이러한 시도는 퀸의 음악이 가진 무한한 가능성을 보여주는 동시에, 클래식 음악과 대중음악의 경계를 허무는 특별한 경험을 제공할 것이다.

‘퀸 심포니’는 단순히 퀸의 히트곡들을 짜깁기한 것이 아니라, 퀸 음악의 서사적 깊이를 탐구하고, 레퀴엠의 형식으로 재해석하여 완성한 작품이다. 카시프는 퀸의 음악을 레퀴엠이라는 엄숙한 틀 안에서 재구성하여 슬픔과 애도를 넘어, 연대와 희망의 메시지를 전달하고자 했다. ‘위 아 더 챔피언스’의 “이겨내리라, 이겨내리라, 참고 참고 또 참고 참아 끝내 이기리라!”와 ‘후 원츠 투 리브 포에버’의 “평화의 그날! 다시 피어나리”와 같은 가사를 차용하여, 절망 속에서도 희망을 잃지 않는 퀸의 긍정적인 메시지를 강조한다. 이 밖에도 ‘보헤미안 랩소디’, ‘위 윌 록 유’, ‘더 쇼 머스트 고 온’, ‘아이 워즈 본 투 러브 유’ 등 퀸의 대표곡들이 다양한 악기와 연주 방식으로 편곡되어 다채로운 감동을 선사할 예정이다.

구자범 지휘자는 클래식 음악에 익숙하지 않은 관객들도 쉽고 편안하게 공연을 즐길 수 있도록, 퀸의 음악을 누구나 공감할 수 있는 방식으로 편곡하는 데 심혈을 기울였다. 구자범 지휘자는 “퀸처럼 강력한 사유를 지닌 자유로운 노래는 레퀴엠과 교향곡 형식이라는 고전적이고 엄격해 보이는 틀 안에서도 자신의 생명력을 더욱 선명히 드러낸다”며, “카시프처럼 삶의 근본을 되돌아보게끔 정교하게 직조한 서사 음악은 그 모티프가 아무리 대중적인 것이어도 숭고할 수 있음을 보여준다”고 ‘퀸 심포니’에 대한 기대감을 드러냈다.

공연의 시작을 알리는 작품은 폴란드 작곡가 헨리크 구레츠키의 교향곡 3번 ‘슬픔의 노래’ 3악장이다. 메조 소프라노 김선정의 협연으로 연주될 ‘슬픔의 노래’는 20세기 현대음악의 걸작 중 하나로 꼽히며, 앨범 판매량에서도 이례적인 기록을 세운 작품이다. 이 곡은 2차 세계대전 중 유대인 수용소에 갇힌 소녀의 기도문과, 아들을 잃은 어머니의 슬픔을 담은 폴란드 민요를 바탕으로 작곡되었다. 구레츠키는 비극적인 역사 속에서 인간의 고통과 슬픔을 섬세하게 표현하며, 동시에 희망의 메시지를 전달하고자 했다. ‘슬픔의 노래’는 퀸 심포니와 마찬가지로, 슬픔과 애도 속에서도 긍정적인 메시지를 전달하려는 이번 공연의 주제와 일맥상통한다.

구자범 지휘자는 ‘슬픔의 노래’를 통해 관객들에게 깊은 감동과 여운을 선사하고, 퀸 심포니로 이어지는 웅장하고 감동적인 무대를 위한 서곡 역할을 할 것으로 기대된다. 이번 공연은 클래식 음악과 대중음악의 조화로운 만남을 통해, 관객들에게 잊지 못할 감동과 영감을 선사할 것이다. 안산문화예술의전당은 ‘사월, 다시 피다’를 통해 음악의 아름다움을 넘어, 삶의 깊은 의미를 되새기게 하는 특별한 경험을 선사할 것이다.





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