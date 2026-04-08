구의역 3번 출구: 영화, 그리고 비극 – 김창민 감독의 부재

단편 영화 '구의역 3번 출구'를 통해 삶과 이별, 그리고 예기치 못한 비극을 조명합니다. 영화는 이혼을 소재로 한 섬세한 연출과 배우들의 뛰어난 연기를 통해 깊은 공감을 자아냅니다. 하지만 김창민 감독의 갑작스러운 죽음은 우리 사회의 어두운 면을 드러내며 안타까움을 더합니다. 2019년 부천국제판타스틱영화제에 소개된 단편 영화 '구의역 3번 출구'는 이혼을 앞둔 부부의 마지막 하루를 구의역 3번 출구라는 공간적 배경을 통해 그려냅니다. 영화는 미묘한 감정선과 일상적인 대화를 통해 이별의 아픔을 섬세하게 표현하며, 관객들에게 깊은 여운을 남깁니다. 그러나 이 영화를 연출한 김창민 감독의 비극적인 죽음은 단순한 영화 리뷰를 넘어 사회적인 문제에 대한 고찰을 요구합니다. 그의 부재는 영화계의 큰 손실이며, 동시에 우리 사회의 폭력과 무관심에 대한 경종을 울립니다. 이 글은 영화 '구의역 3번 출구'에 대한 분석과 함께 김창민 감독의 안타까운 죽음을 다루며, 우리 사회가 진정으로 정의로운 사회인지 질문을 던집니다.

서울 동쪽에 위치한 광진구에는 2호선 지하철역인 구의역이 있습니다. 서울교통공사가 매년 발표하는 통계에 따르면 이 역을 이용하는 사람은 매일 5만 명 남짓입니다. 이 역사로 통하는 출구는 모두 4개이니, 각 출구에는 매일 1만 명이 넘는 사람이 오갑니다. 구의역 3번 출구 도 그중 하나입니다. 란 영화가 있습니다. 2019년 열린 제23회 부천국제판타스틱영화제 에 소개된 27분짜리 단편으로, 결코 낮지 않은 이 영화제 문턱을 넘었단 점에서 꽤나 잘 만들어진 구석이 있는 작품입니다. 영화의 시작이 바로 ' 구의역 3번 출구 '에서 이뤄지는데, 영화의 끝 또한 그곳을 통해 들어선 역사 한 켠입니다. 영화는 구의역 3번 출구 를 나서 다시 그곳으로 돌아오는 짧은 이야기가 됩니다. 주인공은 승구(오동민 분)와 선화(김예은 분)입니다. 3번 출구 앞에서 만난 두 사람은 제법 친한 듯하면서도 썩 반갑지만은 않은 사이인 듯합니다.

이유는 얼마 지나지 않아 드러나는데, 이들이 찾은 곳이 가정법원인 때문입니다. 조정이 끝나고 마지막 결정이 있는 날입니다. 판사는 아무렇지 않게 이들이 이혼했다고 말합니다. 정말 이게 끝이냐고 되묻는 승구에게 돌아오는 말. '조정 기간 드렸잖아요?' 님에서 남이 된 남녀의 마지막 하루, 재판이 끝이 아닙니다. 이혼 판결이 확정됐다 해도 관할 구청으로 가서 이혼신고를 해야 하는 일이 남습니다. 가족관계등록부를 정리해 완전히 서로가 남남으로 갈라서는 것입니다. 구의역 3번 출구 바로 앞에는 광진구청이 있으니, 영화의 제목이 어떻게 정해진 것인지를 알 만도 합니다. 왜, 그런 이야기가 있지 않았나요. 덕수궁 돌담길을 따라 걷는 연인은 헤어진다는 이야기 말입니다. 1995년까지는 덕수궁 돌담길 끝자락에 가정법원이 있었다고 전합니다. 가정법원에서 이혼 소송을 하는 이들은 어찌할 수 없이 덕수궁 돌담길을 걸어야 했기에 이곳을 걷는 남녀가 헤어지는 말이 나온 것입니다. 갈라서기 위하여 덕수궁 돌담길을 걷는 것이 아니라, 이 길을 함께 걸으면 헤어진단 표현. 이를 문학적이라 해야 할까요. 영화는 승구와 선희가 함께하는 부부로서의 마지막 순간을 다룹니다. 6개월의 조정이 끝나고 재판을 마치고 난 뒤 마주앉은 테이블, 식사자리는 술자리로, 다시 또 다른 술자리로 이어집니다. 농담인 듯 진심 섞인 몇 마디 말들이 섬세하지만 민감하지는 않게 둘 사이를 오고 갑니다. 사랑했고 그 사랑이 완전히 가시지는 않은 마음이, 앉았던 자국이 남은 방석처럼 미지근한 온도가 깃든 관계가 둘 사이에 있는 것입니다. 미지근하게 우렸을 때 더 맛난 차처럼 결혼부터 이혼에 이르는 둘 사이의 복잡한 이야기를 구구절절 떠들지 않습니다. 조정도, 재판도, 하다못해 둘의 입을 통해 '나 잘났고 너 못났다'는 흔한 말 한 마디 흘리지 않습니다. 나쁘지 않은 관계, 심지어는 좋은 누나 동생처럼 보이는 둘의 관계가 어째서 파탄에 이르는지를 영화는 썩 불쾌하지 않게 자연스레 드러냅니다. 때로 어떤 관계는 깊어지지 않을 때에 가장 아름답습니다. 미지근하게 우렸을 때 더 맛난 차가 있듯이. 설명하지 않아도 알 수 있는 것이 있습니다. 승구와 선희가 서로를 대하는 태도에서 관객은 짐작하게 됩니다. 이들 사이에 어떤 일들이 있었는지는 몰라도, 어떻게 여기까지 흘러왔는지는 알 것 같은 느낌입니다. '내가 좀 틀려도 그냥 맞다고 해'주길 바라는 여자와 도무지 그럴 수는 없었던 남자 사이의 흔하고 어리석은, 평범하고 아쉬운 관계였을 것입니다. 배우들의 연기도, 감독의 연출도 좋습니다. 대단할 것 없는 이야기지만 모두에게 다가서는 이야기이기도 합니다. 구의역 3번 출구를 지나는 1만 명 넘는 사람들에게도 모두 그런 이야기 하나쯤은 있었을 테지요. 감독은 그중 하나를 붙들어 과하지 않고 담박하게 풀어냈을 뿐입니다. 가만히 지켜볼 줄 아는, 나서지 않고 기다릴 줄 아는 감독의 자세가 그의 다음 작품을 기대하게 합니다.\감독 김창민의 다음을 보지 못하게 되었습니다. 저는 여기서 감독 김창민의 다음이 없을 것을 알립니다. 김창민 감독은 지난해 11월 세상을 떠났습니다. 1985년생, 고작 마흔이 된 나이였습니다. 아직 단편밖에 발표하지 않은 그의 필모그래피는 스태프 경력으로 가득 차 있습니다. 2013년 소품팀으로 시작해, 등 굵직한 작품에 작화팀으로 참여했습니다. 미술 기반으로 영화 현장 일을 익혀왔음을 짐작할 수 있습니다. 두 번째 단편으로 일반에 공개된 가 미술적으로 꽤 안정감 있는 작품인 이유도 유추할 수 있습니다. 김창민의 이름을 마주한 건 그가 세상을 떠나고 거의 반 년이 지난 최근이었습니다. 뜻밖에도 주변의 영화계 인사들이 보내온 사건기사를 통해서였습니다. 그가 아들과 함께 경기도 구리시 한 식당을 찾았다가 폭행을 당해 숨졌다는 기사였습니다. 이래서는 안 되는 일입니다. 뒤늦게 소식을 접한 이들이 분노한 것도 당연한 일입니다. 사건 처리는 정말이지 엉망진창이었습니다. 사람이 잔혹하게 맞아죽은 사건임에도 수사는 지지부진했습니다. 피해자가 숨을 거둔 뒤에도 가해자들은 세상을 자유로이 오갔습니다. 가해자 중 한 명이 힙합곡을 발매하고 홍보했다는 의혹까지 더해지며 분노가 커졌습니다. 영화계는 아까운 인재를 잃었습니다. 장애가 있는 아들을 키우며 성실하게 작업해온 이였습니다. 시민이 공공장소에서 맞아죽어도 법이 어디에 있는지를 알 수 없는 세상입니다. 언론에 사건이 공개되고 법무부 장관까지 목소리를 내고서야 사건이 제대로 수사될 것이란 이야기가 나옵니다. 이래서는 될 일인가요. 이 나라가, 사회가 정말이지 이리 돌아가서는 안 되는 일입니다





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