구윤철 부총리, 경기 주택 착공 시기 1년 앞당겨 주택 공급 가속화 선언

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 서울 정부서울청사에서 개최된 비상경제본부회의에서 경기 성남시 신규 택지 착공 시기를 기존 2030년에서 2029년으로 앞당기고, 동대문·은평구 부지 이전 계획을 연내 확정해야 한다는 주장을 하였다. 이번 조치는 2024년 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'의 일환으로 수도권 전역에 7만9700세대 규모의 주택을 공급하기 위한 것이다. 부총리는 주택 사업 현장의 걸림돌을 제거하고 최대한 신속히 착공을 이뤄내겠다고 강조했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 서울 종로구에 위치한 정부서울청사에서 개최된 ' 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의, 산업경쟁력강화 관계장관회의'에서 주택 공급 확대를 최우선 정책으로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

구 부총리는 정부가 주택 공급 확대와 조기 착공을 위해 '최고의 노력을 다하고 있다'며, 경기 성남시 신규 택지 6300호 규모 프로젝트의 계획 수립 절차를 통합하고 사업 추진 일정을 가속화해 기존에 예정되어 있던 2030년 착공 시기를 2029년으로 앞당길 방침이라고 전했다. 그는 또한 서울 동대문·은평구 부지에서 동시에 진행되는 부지 이전 계획을 연내 초기에 확정해 주택 공급 절차를 신속히 진행할 수 있도록 할 것이라 말했다.

이번 조치는 지난 1월 29일 발표된 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'의 핵심안으로, 국토교통부가 수도권 전역에 서울 용산·서초·은평·동대문구와 경기 과천·성남·남양주·광명·하남시 등 총 5만9700호 규모의 주택을 공급하기로 한 계획에 연결된다. 일부 주택은 서울 의료원, 광명 경찰서 등 기관 이전 부지에 건설될 예정이며, 사업 전반에서 물량 확보와 계획 수립을 통해 공급 속도를 극대화할 방침이다.

구 부총리는 '주택 사업 현장의 걸림돌을 확실히 제거해 최대한 빠르게 착공이 이뤄지도록 하겠다'라며, 현재 수도권 규제지역에서 진행 중인 10만 호 규모의 주택 착공이 프로젝트 파이낸싱(자산 대신 사업 계획과 수익성을 기준으로 대출을 부여하는 금융 방식), 자재 수급 문제, 공사비 상승 등의 이유로 1년 이상 지연되고 있다고 지적했다. 이를 해결하기 위해 정부는 부동산 불법 행위에 대한 대응도 강화할 계획이며, 국토교통부 등 관계 기관은 '1·29 공급대책' 대상지 인근의 투기 의심 거래를 집중 조사하고 있다. 또한 수도권 규제지역 43개 단지 2만5000세대에 대한 부정 청약 의심 사례 전수조사도 진행 중이다.

이번 인사발언은 정부가 주택 공급의 단점을 교정하고자 하는 의지를 담고 있다. 구 부총리는 주택 사업에 대한 전략적 접근과 실질적 실행 방안을 세우면서, 부동산 시장의 투기와 형편없는 물량조치로 인해 주택 공급이 뒤처지는 현실을 바로잡겠다는 메시지를 전했다. 수도권 급증하는 인구와 주택 수요를 충족하기 위해서는 정부와 지방자치단체가 공동으로 주택 공급을 가속화하고, 투기 방지가 필수적이다. 구 부총리는 '주택 공급을 저해하는 부동산 불법 행위에 대한 대응을 강화'하고, 피해를 최소화하며, 가시적인 입지를 확립할 필요가 있다고 강조했다





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경제 구윤철 주택 공급 성남시 비상경제본부회의 계획 가속화

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