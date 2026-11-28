구양사 주지 능화 김종형 스님이 사료 연구를 통해 범패와 작법무의 가치를 재조명하고 4천여 명의 전수자를 양성하며 인천시 무형문화재 보존에 기여한 과정을 살펴본다.

조선 태조 7년인 1398년, 조선 왕조실록에는 팔만대장경을 강화 선원사에서 한양 지천사로 옮길 때 수행된 의식 기록이 남아 있다. 당시 오교와 양종의 스님들이 불경을 외우며 노래하고 춤을 추던 이운 의식은 범패와 작법무 라는 이름으로 우리 음악사의 중요한 자산으로 자리 잡았다.

범패의 역사적 가치와 문화적 의의

진리를 노래한다는 의미를 지닌 범패는 판소리와 가곡과 함께 우리나라 3대 성악곡으로 꼽히며, 우리 음악사에 지대한 영향을 미쳤다는 평가를 받고 있다. 구양사 주지 능화 김종형(67) 스님은 직접 사료를 발굴하고 연구하며 이러한 전통 문화의 전승 활동을 주도해 왔다.

Also read 인조 모피 퍼 재킷, 2030 여성 사이에서 유행으로 자리매김

능화 스님은 태고종 총본산인 봉원사에서 영산재 기능 보유자인 박송암 큰 스님께 범패를 배웠다. 이후 동국대에서 철학 박사 학위 과정을 밟던 중 관련 사료를 발견하며 범패와 작법무에 대한 학술적 연구를 본격화하였다. 이러한 노력을 바탕으로 범패와 작법무는 2002년 인천시 무형문화재로 지정되는 데 주도적인 역할을 수행하였다.

4천 명 전수 교육과 호국 영령 기리기

능화 스님은 중·고등학교와 인천시 무형유산 전수관을 찾아 학생과 성인을 대상으로 범패와 작법무를 지도해 왔다. 그 결과 지금까지 전수자 수가 4천 명이 넘을 정도로 교육과 보급이 활발하게 이루어졌다.

Advertisement

또한 독립유공자, 한국전쟁 학도병, 인천상륙작전 특수임무유공자 등의 넋을 기리는 위령제 형태의 행사도 지속적으로 열고 있다. 인천 앞바다는 신미양요와 병인양요 등 외침을 겪었던 곳이자 인천상륙작전이 있었던 곳이라 호국영령들을 위한 현충재가 필요하다고 판단한 것이다.

정부와 인천시가 주는 예산은 턱없이 부족한 수준이지만, 부처님이 때가 되면 사람들을 모아주셔서 행사를 이어올 수 있었다고 스님은 말한다. 스님은 인천 앞바다가 겪은 역사적 사건들을 기억하며 문화적 위로와 추모의 장을 마련하고 있다.

해외 공연을 통한 세계적 인지도 확산

불교계뿐만 아니라 한국예술종합학교와 인천시립무용단에서도 범패와 작법무를 가르쳐 온 능화 스님은 해외 공연을 통해 글로벌 인지도를 높였다. 2000년 미국 뉴욕 카네기홀에서 영산재와 궁중무용팀과 함께 공연을 펼쳐 호평을 받았고, 같은 해 LA 카운티 미술관(LACMA) 초청으로 현지에서 복원된 불교 탱화 점안식 때 공연했다.

2007년 1월 캄보디아 앙코르-경주 세계문화 엑스포 때 현지에서 강화별곡을 주제로 공연하며 범패와 작법무를 해외에 알렸다. 미국 미술관 공연 때는 외국 교수나 전문가들로부터 이렇게 감흥을 받아보긴 처음이라고 평가받았으며, 캄보디아 공연 때는 현지 교민이 오지 못할 정도로 인기였다.

Advertisement

문화유산 보존을 위한 제도와 지원 확대 요청

능화 스님은 범패와 작법무를 널리 알리기 위해 보존회를 운영하는 동시에 2006년에는 구양사에 범패민속문화박물관을 열었다. 또한 인천시 무형유산총연합회 회장을 맡아 무형유산 발전에도 힘쓰고 있다. 작법무는 몸 사위가 날렵하고 음악이 역동적이며 의상이 멋있어 주변의 시선을 끌 만하다고 평가한다.

스님은 불교를 믿고 믿지 않고를 떠나서 보이지 않은 영혼을 천도하겠다는 범패와 작법무의 기본적인 취지에 많은 사람이 공감하고 있다고 강조한다. 정부와 지자체는 문화의 중요성을 강조하면서도 예산을 기획하는 때가 되면 가장 먼저 문화 분야 예산을 삭감하는 게 현실이라고 지적했다.

우리 고유의 문화를 널리 알릴 수 있도록 정부와 기업이 많은 관심과 지원에 나서주길 바란다고 밝혔다. 능화 스님의 노력은 단순한 예술 전수를 넘어 역사적 기억을 보존하고 세계적으로 알리는 문화 외교의 성과를 거두고 있다.