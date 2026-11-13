구본현 전 엑사이엔씨 대표 구속, 8년 만의 검거

주가조작 혐의 등으로 8년간 해외 도피 생활을 했던 구본현 전 엑사이엔씨 대표가 국내로 송환되어 구속되었습니다. 그의 주요 혐의와 수사 경위를 알아봅니다.

13일 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 자본시장법 위반과 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 배임 혐의로 기소된 구본현 전 엑사이엔씨 대표를 구속했습니다. 주가 조작 혐의 수사를 피해 2018년 10월 네덜란드로 도피한 지 8년 만의 일입니다. 그는 캄보디아에서 현지 경찰에 체포된 후 지난 9일 국내로 송환되었으며, 법원은 지난 11일 구속 전 피의자 심문을 거쳐 구속 영장을 발부했습니다.

자가 자본 없이 인수한 상장사 주가 조작

구 전 대표는 2016년 2월부터 2017년 12월까지 자기 자본 없이 코스닥 상장사를 인수한 뒤, 해당 회사의 주식을 담보로 대출을 받아 사업성이 높은 비상장회사를 사들인 혐의가 있습니다. 이 과정에서 허위 공시를 통해 주가를 부풀린 후, 자신이 다른 사람 명의로 보유하고 있던 상장사 주식을 매도하여 145억 원 상당의 부당 이익을 챙긴 것으로 조사되었습니다. 이러한 수법을 통해 그는 자본시장의 거래 질서를 심각하게 교란한 것으로 확인되었습니다.

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46억~123억 원 불법 자금 인출 혐의

구 전 대표는 인수한 회사의 관계법인 자금 46억 원을 빼돌린 혐의도 받고 있습니다. 그는 회사 자금을 유흥비 등 개인적 용도로 사용하거나 허위 자문 계약을 맺는 방식을 동원하여 돈을 가로챈 것으로 파악됩니다. 또한 관계법인 자금을 담보 없이 다른 법인에 빌려주거나, 법인 자산인 주식을 임의로 담보로 제공하여 123억 원을 빼돌린 혐의도 함께 적용받고 있습니다. 이는 총 169억 원에 달하는 막대한 금액의 불법 유동화 사례입니다.

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네덜란드 출국부터 캄보디아 송환까지

수사 당국이 혐의를 포착하자 구 전 대표는 2018년 10월 네덜란드로 출국하여 해외 도피 생활에 들어갔습니다. 검찰은 같은 해 11월 수사에 착수한 뒤 이듬해 5월 체포 영장을 발부받아 인터폴 적색 수배를 요청했습니다. 구 전 대표는 8년간의 도피 끝에 지난 9월 캄보디아에서 현지 경찰에 붙잡혔으며, 지난 9일 국내로 송환되는 순서를 거쳤습니다. 경찰은 형사소송법 개정에 따라 검찰에서 사건을 넘겨받아 수사를 이어오던 중 그의 신병을 확보하게 되었습니다.

이전 재판력과 엄정 대응 의지

LG 명예회장 조카인 구 전 대표는 2007년 신소재 전문기업을 인수하면서 주가를 조작해 부당이득 139억 원을 챙긴 혐의 등으로 재판에 넘겨진 이력이 있습니다. 대법원은 2012년 구 전 대표에게 징역 3년형을 확정했으며, 채무를 갚을 능력이 없는 상태에서 15억여 원을 빌린 혐의(사기)로 2013년 수감 중 재차 기소되기도 했습니다. 경찰 관계자는 앞으로 자본시장 거래 질서를 교란하는 각종 불법행위에 대해 엄정 대응할 것이라고 밝혔습니다.