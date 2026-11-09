구마모토 JASM 공장 성공 요인과 지하수 분쟁, 향후 과제 분석

대만 TSMC의 일본 구마모토 반도체 공장 JASM 가동 2년 차, 행정 효율화와 인프라 구축으로 초고속 착공을 이끌었으나 지하수 고갈 우려와 인력 부족 등 지속가능성 논란이 제기되고 있다.

대만 TSMC 의 일본 합작법인 JASM 반도체 공장이 구마모토현 기쿠요마치에 위치하여 가동 중인 지 2년여가 지났습니다. 이재명 대통령은 이 공장을 임기 내 호남 반도체 클러스터 완공을 위한 전격전의 모범 사례로 꼽으며, 구마모토가 보여준 초고속 건설 속도와 행정 효율성에 주목하고 있습니다. 투자 발표부터 착공까지 5개월, 착공에서 완공까지 22개월, 그리고 그로부터 10개월 뒤 본격 양산에 들어간 이 공정은 지역 산업 생태계와의 시너지를 통해 이루어졌습니다.

원스톱 행정과 인프라 구축의 비결

JASM 공장이 거침없이 지어질 수 있었던 핵심 배경에는 행정 '칸막이'를 없애고 신속하게 대응한 원스톱 행정 시스템이 자리 잡고 있습니다. 구마모토현청은 TSMC가 투자 계획을 밝힌 지 불과 9일 만에 반도체산업집적본부를 설치하고, 환경과 교통, 인재 양성 등 7개 분야별 조직을 구성했습니다. 구도 아즈사 기업입지과장은 여러 부서와 국을 횡단하여 이슈별로 신속 대응하는 조직이 주효했다고 설명했습니다.

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이러한 행정 효율화는 인허가 절차를 크게 단축시키는 결과로 이어졌습니다. 통상 1년 이상 소요되던 토지 용도 변경 절차가 4개월로 축소되었으며, 개발 허가나 환경영향평가 등 복잡한 절차도 빠르게 처리되었습니다. 구도 과장은 현재까지도 JASM 간부와 매주 한 번씩 만나 다양한 협의를 이어가며 정례적 소통으로 원활한 공장 가동을 지원하고 있다고 강조했습니다.

전력과 용수 공급 계획도 일사천리로 진행되었습니다. 웨이퍼 세정에 필수적인 초순수 생산에 유리한 풍부한 지하수 자원은 구마모토를 최적의 입지로 평가받게 했습니다. 규슈전력은 TSMC 투자 발표 이전부터 전력 수요를 파악하여 100억엔 이상을 투자해 변전소 2곳을 증강했으며, 송전선 등 전력 증설을 2년 만에 마무리했습니다. 규슈 지역 내 원전 4기와 태양광 발전설비를 혼합하여 추가 발전소 건설 없이 전력 공급 여력을 확보한 것입니다.

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일본 정부 지원과 지역 산업 생태계 시너지

일본 정부의 통큰 보조금 정책도 공사 속도에 윤활유 역할을 했습니다. 코로나19 이후 차량용 반도체 공급망 교란을 목격한 일본 정부는 반도체 산업 부활을 국가안보 목표로 설정하고, 1억2000엔 규모의 보조금을 지원했습니다. 이러한 지원에 발맞추어 TSMC는 신속하게 장비 발주와 건설을 진행했으며, 구마모토를 포함해 규슈 지역의 기존 반도체 산업 기반과 시너지를 낼 수 있었습니다.

규슈 지역에는 도쿄일렉트론과 신에츠, 소니 등 반도체 장비를 생산하거나 이미지 센서를 제조하는 앵커 기업을 비롯해 반도체 관련 회사만 200여 개에 달했습니다. 일본 정부의 보조금 지급 조건에는 간접재 50% 이상을 일본 기업에서 조달해야 한다는规定이 포함되어 있었기에, 기존 공급망과 물류 인프라를 활용할 수 있는 여건이 이미 갖춰져 있었습니다. 규슈경제조사협회의 오가노 히데유키 상무이사는 기술, 공급망, 인력 등 자산이 축적되어 있어 신규 공장 건설이든 기존 공장 증설이든 신속하게 사업을 시작할 수 있었다고 평가했습니다.

인재 양성 노력과 한계point

인재 육성을 위한 노력도 초기부터 기울여졌습니다. 국립 구마모토대학은 2024년 4월 일본 최초로 학부에 반도체디바이스 공학과정을 설치했으며, 학제간 및 산학 연구를 위한 전문 연구소인 REISI도 설립했습니다. 츠레가와 사다히로 REISI 부소장은 커리큘럼 설계 과정에서 기업 수요를 반영했으며, JASM 진출 이후 반도체 업계로 취업하는 학생이 기존 50명에서 약 100명으로 2배 늘었다고 전했습니다. 규슈 경제산업성 컨소시엄도 100여 곳이 참여하여 산학협력 창구 역할을 수행하고 있습니다.

또한 구마모토는 규슈 외 다른 지역 출신 학생을 매년 20% 이상 끌어들이는 효과를 거두며 지방으로 인재를 유입하는 성과도 내고 있습니다. 그러나 여전히 반도체 인재 확보에는 불안 요소가 존재합니다. 규슈 전체의 반도체 인력 부족 규모는 2023년 연간 1000명에서 올해 3월 300명으로 감소했지만, 지속적으로 인재를 육성하고 안정적으로 공급하는 것은 여전히 과제로 남아있습니다.

지하수 고갈 우려와 지속가능성 모델 모색

JASM 제1공장 가동 이후 가장 큰 도전 과제로 부상한 것은 지하수 관리 문제입니다. 구마모토시 오니시 가즈후미 시장은 지난해 시의회에서 반도체 관련 기업 활동 증가로 지하수 보존에 대한 위기감을 강하게 느끼고 있다고 토로했습니다. 마이니치신문에 따르면 JASM 제1공장은 2025년 한 해 약 250만t의 지하수를 끌어오며, 이는 구마모토현의 연간 허용치 310만t보다 적습니다. 하지만 제2공장까지 가동되면 지하수 취수량은 연간 총 800만t에 이를 것으로 추정됩니다.

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규슈금융그룹 산하 싱크탱크인 구마모토 지역경제연구소(RERI)는 지하수가 주민 생활과 산업을 지지하는 공공재이자 자연자본이므로 계획되지 않은 취수가 지역 경제를 위협할 수 있다고 경고했습니다. RERI는 기업이 환경 정보를 공개하고, 지속가능한 물 이용을 중심으로 경제 성장과 주민 행복이 양립할 수 있는 '구마모토 모델'을 확립해야 한다고 주장했습니다.

향후 지역 균형 발전과 공급망 고도화 과제

구마모토현은 지하수 관련 조례 개정을 추진하며 지하수 취수량만큼 지하수를 다시 채워넣는 '100% 함양'을 요구하고 있습니다. 또한 신규 공업용수 정비를 진행하며, 반도체 기업 밀집 지역의 방류수와 하천, 지하수를 정기적으로 모니터링하고 있습니다. 특히 금속 물질이나 과불화화합물(PFAS)과 같은 화학 물질에 대한 추적 검사를 실시하는 등 환경 영향 최소화 efforts를 기울이고 있습니다.

JASM 관계자는 유해물질에 대해 매주 한 번씩 분석하고 있으며, 수질 데이터를 정기적으로 공개하고 있다고 밝혔습니다. 지하수 회수율을 높이기 위한 설비 개조도 단계적으로 추진 중이며, 환경 영향을 최소화하기 위한 신기술 도입도 적극적으로 검토하고 있습니다. 이러한 노력은 지하수 오염 원인에서 제조공정이 특정될 경우 배수를 차단하고 개선명령을 발동하겠다는 정부의 입장과 맞물려 있습니다.

또한 지역 공급망 구축이 급선무입니다. TSMC 이후 70여 개 회사가 신규 진출하거나 투자 의사를 밝혔지만, 지역 내 조달률이나 공급망 구축까지는 이르지 못했다는 지적이 있습니다. 오가노 히데유키 상무이사는 JASM이 대만산 장비나 재료를 그대로 사용하지만, 앞으로 일본 기업들과 새로운 협력관계를 맺으면 지역 자급률이 높아질 것으로 전망했습니다. 이이다 마사히로 교수는 규슈 내에서 지역 공급망과 네트워크가 제대로 만들어지는 것을 첫 번째 과제로 꼽았습니다.

자연재해 대응 능력도 입증되었습니다. 지난 7월 발생한 규모 7.1의 강진으로 JASM 제1공장이 가동을 중단했으나, 지진 발생 후 엿새 만에 재개하며 공급망 충격에 대한 대응력을 보여주었습니다. 구마모토현청은 야쓰시로에도 산업단지를 조성하여 TSMC 진출 효과를 현 전체로 넓혀가고 있으며, 기업과 인재를 유치하는 것을 넘어 생활하기 좋은 환경을 만들기 위한 지역 정책의 중요성을 강조하고 있습니다. 구마모토의 실험은 아직 진행 중이며, 반도체 산업의 온기가 다른 산업과 지역 전반으로 퍼져나갈 수 있도록 섬세한 정책이 요구됩니다.