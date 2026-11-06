구룡마을 화재 이재민 임시이주주택 신청 3가구에 그쳐

서울 강남구 개포동 구룡마을 화재 발생 열흘이 지났지만 SH의 임시이주주택 신청은 3가구에 그쳤다. 이재민 대다수는 임대료 부담과 분양전환 임대 요구 등을 이유로 이주를 거부하며 마을 복귀 의사를 밝히고 있다.

서울 강남구 개포동 구룡마을 에서 발생한 초대형 화재 이후 열흘이 지났지만, 임시이주주택 으로 이주하겠다고 밝힌 주민은 3명에 그친 것으로 경향신문 취재 결과 6일 확인됐다. 화재는 지난달 27일 발생해 28일 밤샘 진화 끝에 꺼졌으며, 서울 강남의 마지막 판자촌으로 불리는 구룡마을 에서 주민 생활 터전을 잃는 피해로 이어졌다. 서울주택도시개발공사 (SH)가 마련한 임시이주주택 신청이 저조한 가운데, 이재민 상당수는 기존 마을 복귀를 고집하고 있다.

이번 화재로 집이 전소된 가구는 91가구다. 임시 대피소에 머물렀던 이재민 91가구 중 30가구는 전기와 수도가 복구된 직후 구룡마을로 돌아갔다. 화재 피해를 입지 않은 나머지 78세대는 별도 대피 없이 구룡마을에 거주하고 있다.

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임시이주주택 신청 저조, 수치로 본 이재민 현황

SH가 임시이주주택 이주를 사실상 거부하는 이재민 상황을 수치로 확인할 수 있다. 구룡마을 화재로 집이 전소된 61가구는 단전과 단수를 이유로 제외된 30가구를 뺀 나머지 가구이며, SH는 이들에게 긴급임시사용주택 이주를 독려했다. 그러나 실제로 신청한 가구는 16가구에 그쳤다.

긴급임시사용주택은 화재나 홍수 등 재난이 발생했을 때 자치구가 이재민에게 제공하는 공공임대주택이다. 소액의 임대료만 내면 6개월간 보증금 없이 거주할 수 있는 구조다. SH는 구룡마을 화재 피해 가구에 임대료의 60%를 감면하고, 나머지 임대료도 강남구가 서울시와 협의해 재해구호기금으로 지원할 예정이었다. 그럼에도 다수의 구룡마을 이재민들은 긴급임시사용주택 이주 자체를 거부하고 있다.

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이재민들이 이주를 꺼리는 배경에는 SH가 제시한 통합공공임대주택 조건이 있다. SH는 구룡마을 재개발 기간 중 주민들이 임시이주주택에 거주하면 재개발 완료 후 돌아와 살 수 있도록 통합공공임대주택 이주를 약속했다. 하지만 마을에 남아 있던 주민들은 분양전환 임대주택을 요구하며 버텨 왔다. 일부 이재민은 통합공공임대주택에 책정된 임대료가 기존 주거지 임대료에 비해 지나치게 비싸 현실적으로 감당하기 어렵다는 입장을 내놓고 있다.

구룡마을 토지주민협의회 입장과 주민들의 엇갈린 주장

구룡마을 토지주민협의회의 이강일 회장은 임시이주 신청 현황에 대해 입장을 밝혔다. 이 회장은 SH가 마련한 임시주택으로 예전에 이주한 주민과 이번 화재로 임시주택 이주를 신청한 사람들은 이미 기초생활수급자이거나 노인 등 임대료 감면 혜택을 받을 수 있는 사람들이라고 설명했다. 그는 여기에 해당하지 않는 주민들은 다시 구룡마을로 돌아가 텐트라도 치고 살겠다는 입장이라고 전했다.

화재 원인을 둘러싼 주민들의 주장도 엇갈리고 있다. 한 주민은 화재 당시에도 이상하다고 생각했던 점으로, 전기와 수도가 모두 끊긴 빈집에서 불이 났다는 이야기가 있었다고 말했다. 이 주민은 구룡마을에 남아 있던 주민들이 보상을 받기 위해 소송을 하고 있는 와중에 또다시 불이 났고, 재판에 필요한 관련 자료까지 유실됐다고 주장했다. 이에 따라 주민들 사이에서는 방화를 의심하는 사람들도 있다는 것이다.

다만 화재 원인에 대해서는 현장 감식이 진행되고 있는 것으로 확인됐다. 소방과 경찰은 최초 발화 추정지 인근에서 현장 감식을 실시했다. 주민들의 의혹은 아직 확인된 사실이 아니며, 취재 과정에서 방화를 단정할 근거는 확인되지 않았다.

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이재민 숙박 지원과 구룡마을 재개발 향후 일정

강남구는 이재민들의 당장의 거처를 위해 숙박 지원을 이어가고 있다. 이재민들은 이달 1일부터 호텔 등 민간 숙박 시설을 임시 거처로 이용하고 있으며, 강남구는 피해 가구 중 거주지가 강남구가 아닌 1가구를 제외한 60가구에 이달 10일까지 숙박비와 식비를 지원할 예정이다.

구룡마을은 2016년 도시개발구역으로 지정된 뒤 주민들이 차례로 이주하고 있었다. 그러나 화재 당시에도 개발에 반대하거나 아직 이주하지 못한 169가구(15.2%)가 남아 있었다. 이 중 91세대가 이번 화재로 피해를 입었고, 나머지 78세대는 구룡마을에 거주 중이다. 재개발 일정 전반을 좌우할 이주 협상은 임대료 수준과 분양전환 조건을 두고 아직 쟁점이 남아 있는 상태다.