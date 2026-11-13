구글지도 길찾기 국내 서비스 재개, 20년 만에 보안조건 충족

국토교통부가 구글의 정밀지도 국외 반출 보안조건을 최종 승인함에 따라, 국내에서도 차량 및 도보 길찾기 기능이 제공될 전망이다. 이는 20년 간의 논의 끝에 체결된 합의의 결과다.

국토교통부 는 지난 13일 기본측량성과 국외반출협의체를 개최하고, 구글의 국내 1대 5000 축척 지도 데이터 국외 반출 관련 보안조건 이행 결과를 최종 확인했다고 발표했다. 약 20년간 이어져 온 논쟁 끝에 정부는 이번 조치를 통해 구글의 글로벌 지도 서비스에 국내 안보 기준을 적용하는 동시에, 길 찾기에 필수적인 데이터만 제한적으로 반출하도록 했다. 이는 외국 기업에 고정밀 지도 데이터의 국외 반출을 허가한 역대 첫 번째 사례로 기록될 전망이다.

구글 정밀지도 반출 보안조건과 데이터 처리 과정

구글은 정밀지도와 다른 영상 또는 위치 정보를 결합할 경우, 군사 및 보안시설 주변의 지형 파악이 가능하다는 점에서 정부로부터 반출에 대한 신중한 접근을 요구받아 왔다. 이에 따라 정부는 길 찾기에 필요한 최소한의 데이터만 반출하도록 조건을 설정했으며, 보안이 필요한 군사 시설이나 국방 시설에 대한 영상 데이터는 국토지리정보원이 사전에 보안 처리를 수행한다. 이렇게 처리된 데이터는 국내 제휴 기업인 티맵모빌리티를 통해 구글에 공급되며, 최종적으로 심사를 통과한 지도 데이터는 구글의 해외 서버로 이전될 예정이다.

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구글은 지난 2007년 한국 정부에 정밀지도 제공을 최초로 요청했으나 허가를 받지 못했고, 2016년에도 반출을 추진했으나 결국 좌절된 바 있다. 그러나 구글이 지난해 2월 다시 반출을 신청하자, 정부는 지난 2월 군사 및 보안시설 노출을 방지하기 위한 구체적인 보안조건을 달아 조건부 허가를 내린 바 있다. 이번 13일 발표는 약 20년 동안 이어진 이 절차의 마지막 검증 단계를 통과했다는 것을 의미하며, 이에 따라 구글지도의 국내 길 찾기 서비스 구현이 현실화되는 계기가 마련되었다.

외국인 관광객 편의성 제고와 국내 이용자 변화

이번 보안조건 이행 완료는 국내 구글 지도 서비스의 기능적 확대로 이어질 것으로 보인다. 평소 구글 지도를 사용하는 방한 외국인 관광객들은 이동 경로 확인에 큰 편의를 얻게 될 전망이다. 현재 방한 관광객들은 호텔에서 식당까지 검색하거나 버스 및 지하철 경로를 확인할 때 구글맵을 활용하지만, 공항에서 빌린 렌터카로 숙소까지 이동하거나 지하철역에서 골목 안 식당까지 도보로 이동할 때는 네이버지도나 카카오맵 등 다른 앱을 열어야 하는 불편함을 겪었다. 구글 정밀지도의 국외 반출이 가능해지면 이러한 번거로움은 사라지고, 익숙한 언어로 장소를 검색한 후 경로 안내를 받을 수 있게 된다.

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국내 이용자들의 경험 역시 개선될 것으로 예상된다. 자동차 및 도보 경로 안내 기능이 추가되면, 구글맵에 저장해 둔 식당이나 숙소를 같은 앱에서 목적지로 지정하여 이동 경로를 확인하는 것이 가능해진다. 이는 장소 검색과 리뷰 확인 목적으로 구글맵을 사용하던 이용자들이 국내 이동 시에도 동일한 앱을 활용하도록 유도하여, 서비스 사용 편의성을 대폭 높일 것으로 보인다.

경쟁 심화와 향후 출시 일정 및 전망

국내 지도 앱 시장에서의 경쟁도 더욱 치열해질 전망이다. 모바일인덱스 통계에 따르면 지난 9월 구글맵의 국내 월간활성이용자(MAU)는 안드로이드와 iOS를 합쳐 1,019만명으로, 석 달 연속 1,000만명 이상의 이용자를 기록했다. 자동차와 도보 길찾기 기능이 추가되면, 기존에는 장소 검색에 집중했던 이용자들이 실제 이동 경로 찾기도 구글맵에서 처리하게 되면서 네이버지도, 티맵, 카카오맵 등과의 경쟁 범위가 크게 넓어질 전망이다.

다만 새로운 기능이 즉시 제공되지는 않을 전망이다. 구글은 구체적인 출시 일정을 아직 공개하지 않았으며, 새 기능을 활용하려면 지도 데이터의 추가 가공, 정부 점검, 그리고 국외 반출 절차를 더 거쳐야 하기 때문이다. 관련 절차가 완료될 때까지 국내 구글지도 서비스의 길찾기 기능 변화는 제한적으로 이어질 것으로 보이며, 향후 구글과 정부 간의 데이터 처리 현황 및 추가적인 보안 조치 이행 여부가 주목받을 전망이다.