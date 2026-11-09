구글, 영구 삭제 주장에도 피해자 검색결과 잔존

구글이 유출 데이터를 영구 삭제했다고 공언한 지 열흘이 지나서야 일부 게시물이 검색 결과에서 제거되는 등 피해자가 추가적인 피해를 본 것으로 확인됐다.

구글이 불법촬영 피해자 신상 유출 사태와 관련해 유출 데이터를 영구적으로 지워버렸다고 선언한 뒤에도, 일부 피해자의 신상이 담긴 게시물이 여전히 검색 엔진에 노출된 사실이 확인됐다. 이는 구글의 대응이 완전하지 않았음을 시사하는 심각한 사건이다.

관련 검색 결과는 구글이 완전 삭제를 공언한 지 열흘이 지난 9월 20일에야ようやく 삭제된 것으로 나타났다. 이러한 실상은 구글이 피해자들에게 명확한 통지를 하지 않고, 유출 사실 자체를 숨기거나 모호하게 처리하며 문제를 확대해 왔을 가능성을 높이고 있다.

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구글 삭제 요청 데이터 유출과 추가 피해

구글의 신상 유출로 피해를 입은 ㄱ씨는 지난 9월 15일과 16일 이틀 동안 ㄹ사이트에서 자신의 이름을 검색했을 때 3개의 게시물이 검색된 결과를 확인했다. 이는 게시물이 완전히 삭제된 것이 아니라 단순히 열람이 비공개 처리되었을 뿐, 여전히 서버에 남아있다는 뜻이다.

ㄱ씨는 디지털성범죄피해자지원센터(디성센터)를 통해 6월 경 피해 관련 검색어 삭제를 요청한 내용이 ㄹ사이트에 공개되었음을 알게 되었다. 디성센터는 ㄹ사이트가 구글의 삭제 요청 건을 자사 프로덕션 서버에서 삭제한 시점이 9월 20일이라고 밝혔으며, 이는 구글이 완전 삭제를 발표한 지 열흘이 지난 시점이다.

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ㄱ씨는 불법촬영 유포 피해를 당한 2021년부터 현재까지 700건 넘는 삭제 요청을 해왔으며, 그 내용에는 신상정보와 내밀한 피해 사실이 고스란히 담겨 있었다. ㄱ씨는 구글에 자신의 이름과 이메일 주소를 제공해 추가 유출 피해를 확인해 달라고 요청했으나, 구글은 개인정보 처리 방침에 따라 삭제 요청을 하라는 일반적인 안내만 했을 뿐, 구체적인 확인은 제공하지 않았다.

기업의 책임 회피와 법적 문제 제기

구글은 현재까지 피해자들에게 개별 통지를 하지 않고 있으며, 이는 개인정보보호법에 따라 기업에게 의무화된 사항을 이행하지 않는 행위로 비판받고 있다. 유출 데이터의 실제 향방은 구글과 ㄹ사이트 운영진 외에는 알 길이 없으며, 취재진이 확인한 바에 따르면 여전히 피해 게시글 몇몇이 검색 결과에 숫자로 집계되고 있다.

이주희 더불어민주당 의원은 지난달 22일 국회 국정감사에서 윤구 구글코리아 사장을 문책하며 피해자 전원에게 통지해야 한다고 지적했으나, 윤 사장은 노력해보겠다는 답변만 내놓았다. 이는 기업이 피해자 권리를 보호하는 데 소극적인 태도를 보이고 있음을 드러낸다.

국회 차원의 법 개정 추진 현황

국회는 성범죄 피해 관련 신상 유출을 막기 위한 법 개정을 추진 중이다. 손솔 진보당 의원은 신상 유출 처벌 대상에 기업을 포함하는 성폭력처벌법 개정안을 발의했다.

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정춘생 조국혁신당 의원은 포털이 취득한 삭제 요청 정보의 목적 외 이용을 금지하는 전기통신사업법 개정안을 최근 발의했다. 이러한 법 개정들은 기업이 피해자 정보를 안전하게 관리할 법적 의무를 강화하기 위한 것이다.