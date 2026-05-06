구교환, 박해영 작가와 만나 완성한 찌질함의 미학: 황동만이라는 새로운 페르소나

배우 구교환이 박해영 작가의 신작 드라마에서 인생 캐릭터 황동만을 통해 독보적인 연기 스펙트럼을 선보이며, 칸 영화제 진출과 감독 활동까지 병행하는 눈부신 활약을 펼치고 있다.

배우 구교환 이 다시 한번 시청자들의 마음을 흔들어놓을 준비를 마쳤다. 이번에는 JTBC의 새로운 드라마를 통해 인간 내면의 가장 밑바닥에 있는 감정을 섬세하게 그려내는 박해영 작가와 호흡을 맞춘다.

그가 맡은 역할인 황동만은 한마디로 정의하기 어려운, 이른바 찌질함의 극치를 달리는 인물이다. 대학 시절 함께 영화라는 원대한 꿈을 꾸며 뭉쳤던 '8인회'의 일원이었던 그는, 어느덧 마흔이라는 나이에 접어들었지만 여전히 지망생이라는 이름표를 떼지 못한 인물이다. 주변의 동료들이 영화감독으로 데뷔하거나 영향력 있는 영화사의 일원이 되어 성공 가도를 달리는 동안, 황동만은 정체된 시간 속에 갇혀 있다. 하지만 단순히 운이 없거나 무능해서 초라한 것이 아니다.

그를 정말 버겁게 만드는 것은 바로 그의 태도다. 남이 잘되는 꼴을 보지 못하고, 오히려 타인의 불행이나 실패에서 묘한 쾌감을 느끼는 성격은 그를 주변 사람들로부터 고립시킨다. 친구의 영화가 처참하게 망했을 때 진심 어린 위로를 건네기보다는, 그 작품이 왜 실패할 수밖에 없었는지에 대해 신이 나서 열변을 토하는 모습은 그의 자격지심과 결핍을 투명하게 드러낸다. 이처럼 옆에 두고 싶지 않은 인물을 주인공으로 내세운 것은 박해영 작가의 과감한 선택이다.

'나의 아저씨'와 '나의 해방일지'를 통해 현대인이 느끼는 고독과 외로움, 그리고 삶의 비루함을 따뜻한 시선으로 풀어냈던 박 작가는 이번 신작에서도 자신의 장기를 십분 발휘한다. 황동만이라는 캐릭터는 박 작가가 작정하고 설계한 찌질함의 집약체이며, 아마도 그가 지금까지 창조한 인물들 중 가장 참아내기 힘든 성격을 가졌을지도 모른다. 그러나 시청자들은 이 황동만이라는 인물을 결코 미워할 수 없을 것이다. 그것은 바로 배우 구교환이 가진 독보적인 연기력 덕분이다.

구교환은 살짝 높은 톤의 목소리와 대사 사이의 미세한 리듬감을 활용해, 마치 노래를 하듯 연기를 펼친다. 구질구질하고 한심한 상황 속에서도 기묘하게 사랑스러운 분위기를 자아내는 것은 오래전 독립영화계의 총아로 불리던 시절부터 그가 보여준 전매특허와도 같은 능력이다. 과거 출연작에서 헤어진 연인에게 제작 지원을 받게 되었다며 다큐멘터리를 찍자고 제안하거나, 자신의 출연 파일이 없다는 이유로 감독을 직접 찾아가 항의하는 모습 등은 황동만이라는 캐릭터의 원형이 이미 그의 필모그래피 속에 존재했음을 짐작게 한다.

그동안 영화와 드라마 업계는 구교환이라는 배우를 극의 분위기를 환기하는 최고의 조연으로 활용해 왔다. 넷플릭스 시리즈 'D.P.

'에서 그가 연기한 한호열 병장은 무겁고 삭막한 군대 분위기를 특유의 실없는 농담과 유머러스한 태도로 가볍게 전환하며 극의 활력소 역할을 톡톡히 했다. 또한 영화 '원더랜드'에서는 속내를 알 수 없는 북한 보위부 장교 리현상 역을 맡아, 기존의 가벼운 이미지에서 탈피해 위압감 있고 서늘한 연기까지 가능하다는 넓은 스펙트럼을 증명해 보였다. 이러한 다양한 경험은 그가 주연급 배우로 도약하는 탄탄한 밑거름이 되었다. 특히 2026년은 구교환의 배우 인생에 있어 전환점이 되는 해가 될 전망이다.

지난해 연말 개봉하여 올해 초까지 260만 명의 관객을 동원하며 깜짝 흥행에 성공한 멜로 영화는 그가 가진 인간적인 매력이 대중적으로 통한다는 것을 입증했다. 원작인 중국 영화 '먼 훗날 우리'의 주인공이 다소 이기적으로 보였다면, 구교환이 연기한 은호는 화를 내는 순간조차 모질게 느껴지지 않는 특유의 유연함을 보여주었다. 결국 구교환이 연기하는 캐릭터들이 미움을 받지 않는 이유는 그가 보여주는 눈빛에 있다. 꿈을 꾸는 듯하면서도 때로는 아이처럼 순수하고 천진난만한 그 눈빛은, 황동만 같은 인물이 내뱉는 가시 돋친 말들 뒤에 숨겨진 깊은 고독과 불안을 읽게 만든다.

나는 더 무가치해질 것이며 너희를 더 빡치게 하겠다고 외치는 대사조차, 그의 톤으로 전달되면 단순한 분노가 아니라 세상에 내지르는 서툰 비명처럼 들린다. 또한 그는 자신의 개성이 강한 연기 톤을 적재적소에 배치하는 완급 조절 능력이 탁월하다. 찌질함을 극대화해야 할 때는 과감하게 망가지고, 인물의 내면적인 슬픔을 드러내야 할 때는 정석적인 연기로 돌아와 관객의 눈시울을 붉히게 만든다. 올해 구교환의 행보는 배우라는 영역을 넘어 예술가로서의 확장으로 이어진다.

제79회 칸 국제영화제 미드나이트 스크리닝 섹션에 초청된 연상호 감독의 영화 '군체'에서 생물학 박사 서영철 역을 맡아 세계적인 관객들과 만날 예정이며, 이는 그가 가진 연기적 에너지가 글로벌 무대에서도 통한다는 것을 보여주는 사례가 될 것이다. 이에 더해 그는 감독으로서의 역량도 펼친다. 제22회 미쟝센단편영화제의 트레일러 연출을 맡아 김태리와 손석구라는 톱배우들을 자신의 프레임 안에 담아내며 연출적 감각을 뽐냈다. 연기와 연출, 그리고 상업적 성공과 예술적 도전이라는 두 마리 토끼를 모두 잡고 있는 구교환.

그가 그려낼 황동만이라는 인물이 우리 시대의 어떤 결핍을 건드리고, 또 어떤 위로를 전해줄지 기대가 모아지는 이유다





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