구 부총리는 공급망 불안 대응책 마련, 중동 전쟁 불확실성 등 우려 제기한 사항에 대한 정부 대응방안 제시

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 및 제268차 대외경제장관회에서 21일 발표한 내용 중 자세한 부분입니다. 중동 전쟁의 불확실성과 생산자 물가 상승세 등 여러 문제가 이어지는 가운데 정부는 이를 해결하기 위해 각별한 경각심을 가지고 최선을 다하겠다고 발표했다. 중동 전쟁의 충격을 덜기 위해 유류세 인하 조치를 7월까지 2개월 연장하기로 한 것도 이러한 목적을 가진 부분이다. 이러한 움직임은 중동 불안 심화로 인해 공급망 불안의 양상을 보여주고 있는 상황에서 필요함을 뜻하는 것으로 평가된다.

중동 전쟁의 불확실성과 생산자 물가 상승세 등 여러 문제가 이어지는 가운데 정부는 이를 해결하기 위해 각별한 경각심을 가지고 최선을 다하겠다. 유류세 인하 조치 기간을 연장한 경우도 이에 해당된다.

한국과의 무역법 301조 조사도 차분히 대응해 나가기로 했다. 이는 한국이 미국과 협상을 통해 이익을 추구하며 협의 절차를 통해 법률 이행과 관련된 불만사항이 없도록 대응할 수 있는 방안임을 의미한다. 유류세 인하 조치 기간 연장, 자동차 부품 등 핵심 제조업 기반을 확보한 유럽 진출국인 세르비아와 CEPA 조속한 타결을 모색 등 다양한 과제를 맡은 구 부총리는 정책금융기관과 ECA·MDB 등과도 협업해 지원을 할 예정이다. 또한 공급망 개선 방안, 유럽연합의 신 철강 조치 논의 현황 등도 회의안건으로 다루어졌으며 공급망이 어려울 때 선별해 대응할 계획이다.

중동 지정학이 변동되면서 공급망 불안이 커지며, 지원도 필요하다는 내용이었으며, 구 부총리는 이를 위해 필요한 대책을 마련하겠다고 밝혔다





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