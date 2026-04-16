교황, 종교 악용한 전쟁 지도자 맹비난…“진정한 회심 촉구”

프란치스코 교황이 아프리카 순방 중 종교를 명분으로 전쟁을 정당화하는 지도자들을 강하게 비판하며, 세계 평화를 위한 진정한 회심을 촉구했다. 최근 도널드 트럼프 전 미국 대통령과의 설전 이후 나온 이번 발언은 국제 사회의 주목을 받고 있다.

프란치스코 교황 이 아프리카 대륙 순방 중 종교를 명분으로 전쟁을 정당화하는 지도자들을 강하게 비판하며, 세계 질서의 근본적인 변화를 촉구했다. 교황은 16일(현지시간) 카메룬 서부 바멘다의 성 요셉 대성당에서 신자들과 만난 자리에서 "자신의 군사, 경제, 정치적 이익을 위해 종교와 하느님의 이름을 악용해 신성한 것을 어둠과 오물 속에 끌어들이는 자들에게 화가 있을 것"이라고 경고의 메시지를 전했다. 바티칸뉴스 및 로이터 통신에 따르면, 교황은 전쟁을 부추기는 이들이 살육과 파괴에 막대한 돈을 쏟아붓고 있으며, 특히 아프리카 대륙의 자원을 약탈하는 세력이 그 자금으로 무기를 제조해 불안정과 죽음의 악순환을 야기한다고 맹비난했다. 그는 현재 세계가 "소수의 폭군에 의해 파괴되고 있다"는 진단과 함께, 이러한 파국을 막기 위해서는 "결정적인 경로 수정, 즉 진정한 개심(회심)"이 시급하다고 강조했다.

이번 교황의 발언은 최근 도널드 트럼프 전 미국 대통령과의 설전 이후 나온 것이어서 더욱 주목받고 있다. 트럼프 전 대통령은 지난 12일 미국의 이란 군사 행동을 비판한 교황에 대해 "범죄에 나약하고 외교 정책 면에선 형편없다", "좌파에 영합한다"고 맹렬히 비난했다. 이어 그는 자신을 예수 그리스도에 빗댄 그림을 게시했다가 신성모독 논란으로 삭제하는 해프닝을 겪었으며, 사흘 뒤인 15일에는 자신이 예수 품에 안겨 있는 듯한 이미지를 또다시 게시하며 "신께서 트럼프 카드를 꺼내신 게 아닌가 생각이 든다", "급진 좌파 광신도들은 좋아하지 않을지도 모르지만 나는 꽤 괜찮다고 생각한다"는 문구를 덧붙여 논란을 증폭시켰다. 트럼프 전 대통령의 비판에 이어 마이크 존슨 하원의장과 제이디 밴스 미국 부통령 등 미국 내 보수 정치인들까지 교황을 향한 비판 대열에 합류했다. 존슨 의장은 15일 "교황이 정치 영역으로 뛰어든다면 어느 정도 정치적 대응을 기대해야 한다"고 말했으며, 밴스 부통령은 14일 "교황도 신학 문제에 대해 말할 때 조심하는 것이 중요하다"고 지적했다. 이러한 국제 정세 속에서 이 대통령은 ‘미국을 배제한’ 호르무즈 해협 평화 회담에 참석하는 등 외교적 행보를 강화하고 있어 눈길을 끈다. 이는 종전 이후 발언권을 확보하려는 전략적 포석으로 해석된다. 한편, 이 대통령은 11년 동안 비어 있던 자리, 즉 세월호 기억식에 처음으로 참석하여 희생자들을 추모하는 뜻깊은 시간을 가졌다. 이는 사회적 약자 및 희생자들에 대한 깊은 관심을 드러내는 한편, 공동체 통합의 메시지를 전달하려는 의도로 풀이된다. 아프리카 순방을 통해 세계 평화를 강조하고 내부적으로는 사회 통합 메시지를 전달하는 그의 행보는 국제 사회와 국내 정치 모두에 중요한 의미를 시사한다. 이러한 교황의 발언과 국제 사회의 반응은 종교의 역할, 정치와 종교의 관계, 그리고 세계 평화에 대한 깊이 있는 성찰을 요구한다. 종교가 평화와 화합의 도구가 아닌, 갈등과 분열의 명분으로 악용되는 현실에 대한 교황의 경고는 우리 사회가 직면한 도덕적, 윤리적 문제에 대한 근본적인 질문을 던진다. 특히, 전쟁과 무기 거래에 얽힌 막대한 이권과 이를 둘러싼 정치적 술수들은 종교적 명분을 등에 업고 더욱 교묘하고 악랄한 방식으로 자행될 수 있다는 점에서 교황의 비판은 시의적절하다. "진정한 개심"이라는 교황의 촉구는 개인적인 차원을 넘어, 국제 사회와 각국 지도자들이 자신들의 행동과 이익을 재고하고 더 나은 세상을 만들기 위한 근본적인 전환을 이루어야 함을 역설하는 것이다. 트럼프 전 대통령과의 충돌을 계기로 불거진 논란은 종교 지도자와 정치 지도자 간의 관계, 그리고 각자의 역할과 책임에 대한 논쟁을 다시금 불러일으켰다. 종교적 가르침과 정치적 현실 사이의 복잡한 상호작용 속에서, 교황의 메시지는 단순한 비판을 넘어 진정한 평화와 정의를 향한 우리 모두의 책임을 되새기게 한다. 국내적으로는 이 대통령의 세월호 기억식 참석은 과거의 아픔을 잊지 않고 공동체의 상처를 치유하며 연대하겠다는 의지를 보여준다. 이는 종교적 메시지와는 별개로, 지도자가 사회적 약자와 희생자들에게 관심을 기울이는 것이 얼마나 중요한지를 보여주는 또 다른 측면이다. 이러한 지도자들의 행보와 발언들은 현재 우리가 직면한 복잡한 문제들을 해결하기 위한 실마리를 제공할 수 있다





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