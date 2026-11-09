교황 레오 14세, 아르헨티나 역사적 미사 250만 명 집결

교황 레오 14세가 39년 만에 방문한 아르헨티나 부에노스아이레스에서 250만 명이 참석한 대규모 미사가 열렸다. 사회 통합을 촉구하며 가톨릭 신자들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

교황 레오 14세 가 39년 만에 아르헨티나를 방문하여 역사적인 대규모 야외 미사를 집전했다. 9일 현지 시간으로 부에노스아이레스 팔레르모 지구에서 열린 이 행사에는 현지 언론 추정치로 약 250만 명의 신자가 참석하여 역대 최고 기록을 세웠다.

레오 14세 교황의 팔레르모 미사 현장과 반응

팔레르모 미사 현장에는 교황의 얼굴이 그려진 대형 천을 어깨에 두른 청소년부터 자녀와 손주를 동반한 가족들까지 다양한 시민들이 몰렸다. 일부 신자들은 전날 밤부터 야영용 침낭을 준비하며 밤샘 대기 끝에 자리를 지켰다.

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현장은 교황을 기다리는 거대한 축제의 장으로 변했다. 산타페 대로에는 환영 깃발과 묵주 등을 판매하는 노점상들이 줄을 섰고, 거리 예술가들은 아르헨티나 출신의 전임 교황 프란치스코와 현직 교황 레오 14세의 초상화를 거리에 그렸다.

교황을 태운 파파모빌이 지나갈 길에는 신자들이 빼곡히 들어차며 뜨거운 환영을 보냈다. 중독치료소 자원봉사자들도 대형 천 현수막을 들고 행진하며 미사 집전을 준비했다.

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신자들의 바램과 사회적 통합 호소

아르헨티나에서 깊은 사회적 분열이 이어지는 가운데, 시민들은 레오 14세 교황의 방문을 분열된 국가에 통합을 선사하는 선물로 환영했다. 45세 나디아는 아들 호세와 딸, 부모님, 남동생과 함께 미사 현장에 참석한 가족 중 한 명이다.

나디아는 "정치적으로 깊이 분열된 우리 사회에 지금 가장 필요한 것은 통합"이라고 강조하며, 교황이 가난하고 아프고 소외된 이들을 보호하는 일에 정부가 더 적극적으로 나서기를 바란다고 말했다.

그는 "우리 가정은 불안정과 사회적 어려움, 일자리 문제, 가정폭력, 고통스러운 이별, 청년들의 미래를 무너트리고 가족 관계를 해치는 중독 문제 등 복잡한 상황에 놓여 있다"며 화합과 사회정의를 듣고 싶어 한다고 전했다.

장애인 복지 시설 방문과 루한 성당 미사 계획

대규모 미사에 앞서 교황 레오 14세는 9일 일정을 장애인 복지시설인 '작은 코톨렝고 돈 오리오네' 방문으로 시작했다. 이는 사회 약자와 장애인에 대한 교황의 지속적인 관심을 보여준다.

교황은 10일 아르헨티나 가톨릭의 성지인 루한 성당에서 또 다른 대규모 야외 미사를 집전할 예정이다. 이 미사에는 300만에서 400만 명 가량이 모일 것으로 예상되며, 이후 교황은 '제2의 고향'으로 알려진 페루로 이동할 계획이다.

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아르헨티나의 가톨릭 전통과 사회 변화

전체 인구 약 4700만명 중 가톨릭 유아 세례를 받은 누적 인구가 약 92%에 이르는 아르헨티나는 가톨릭 전통이 뿌리 깊은 나라다. 1994년 헌법 개정 전까지 대통령은 가톨릭 신자여야만 출마할 수 있었다.

하지만 최근 자신을 실천적 가톨릭 신자로 여기는 비율은 60% 아래로 떨어지며 가톨릭의 사회적 영향력이 다소 약화된 모습이다. 그럼에도 불구하고 레오 14세 교황의 방문은 국민들에게 가톨릭 신앙의 의미를 다시금 되새기는 계기가 되었다.

미사 후 집으로 돌아가는 65세 마리아는 흐느끼는 목소리로 "교황은 장애인들, 아픈 환자들, 가난한 은퇴자들, 직장을 못 구하는 청년들 등 모든 사회 약자를 포함 우리 모두를 위로해줬다"며 레오 14세를 프란치스코 교황의 선물이자 하느님의 은총이라고 칭송했다.

역사적 방문의 의미와 향후 전망

39년 만에 아르헨티나 땅을 밟은 레오 14세 교황의 팔레르모 미사는 단순한 종교 의식을 넘어 축제와 감동의 도가니였다. 이 행사는 아르헨티나 국민에게 교황을 직접 만난 특별한 날로 기억될 것이며, 사회적 화합을 모색하는 중요한 시발점이 될 것이다.

이번 미사는 가톨릭 신앙의 의미를 되새기는 계기이자, 분열된 사회를 하나 더 통합하기 위한 국민적 동력을 제공했다. 루한 성당에서의 다음 미사와 페루 방문을 통해 교황의 평화와 통합 메시지는 계속될 전망이다.