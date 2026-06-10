교황 레오 14세, 스페인 방문하며 이민자 차별에 반대하는 메시지를 전했다.

교황 레오 14세는 스페인에서 이민자 차별에 반대하는 메시지를 전했다. 교황은 스페인 의회에서 연설했고, 스페인어에 능통하다. 그러나 스페인에서 가장 부유하고도 독립 성향이 강한 지역인 카탈루냐에서는 고유의 카탈루냐어를 유지 발전하는 데 민감한 분위기다. 현지 청년들은 신앙뿐 아니라 우울증, 가정폭력과 같은 인생의 문제를 고백했고 이에 교황은 '하느님은 우리를 버리지 않으신다'며 위로하고 격려했다.

바르셀로나의 대표 명소인 사그라다 파밀리아 성당에서 교황 레오 14세 가 안토니오 가우디 추모 미사를 집전하고 예수 그리스도의 탑을 축복했다. 이 성당은 세계에서 가장 높은 교회로 1882년 3월 착공해 145년째 건설 중이다.

가우디 추모 미사를 계기로 스페인인들은 교황의 방문에 열광하고 있다. 교황은 스페인 방문으로 2011년 베네딕토 16세 교황 이후 15년 만이다. 지난 7일 수도 마드리드 중심가 시벨레스 광장에서 열린 야외 미사에는 150만명이 운집했다. 교황은 스페인 의회에서 연설했다.

레오 14세 교황은 잇단 반전 메시지로 이란을 상대로 전쟁 중인 도널드 트럼프 미국 대통령과 각을 세워왔다. 이번 방문은 바다 건너 유럽으로 들어오는 이주민들의 주요 관문 카나리아제도에서 마무리되는데, 이민자 차별에 반대하는 교황의 메시지도 트럼프 행정부의 기조와 충돌하는 지점으로 꼽힌다. 교황은 스페인어에 능통하다. 그러나 스페인에서 가장 부유하고도 독립 성향이 강한 지역인 카탈루냐에서는 고유의 카탈루냐어를 유지 발전하는 데 민감한 분위기다.

현지 청년들은 신앙뿐 아니라 우울증, 가정폭력과 같은 인생의 문제를 고백했고 이에 교황은 '하느님은 우리를 버리지 않으신다'며 위로하고 격려했다. 교황은 '눈에 보이지 않지만 만연해 청년들에게 영향을 미치는 우울증을 사회가 경시해선 안 된다'고 지적했고 여성에 대한 폭력이 위험하다고도 경고했다. 교황은 10일에는 칸 브리안스 교도소를 방문해 재소자들을 만나고 바르셀로나 인근의 관광 명소 몬세라트 수도원을 찾아 묵주기도를 올렸다. 이어 바르셀로나로 돌아와 산트 아구스티 성당을 거쳐 사그라다 파밀리아 성당으로 향한다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

교황 레오 14세 스페인 방문 이민자 차별 카탈루냐 우울증 가정폭력

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

교황 '무기로는 평화 못 이뤄'…AI 무기화도 거듭 경고(런던=연합뉴스) 김지연 특파원=레오 14세 교황이 8일(현지시간) 스페인 의회에서 연설하면서 국제 분쟁과 재무장 움직임, 이주민 차별에 우...

Read more »

고환율 주범 지목된 ‘NDF거래’는 무엇...14년 만에 꺼낸 ‘외환공동검사’ 카드최근 원-달러 환율 급등 과정에서 역외 차액결제선물환(NDF) 시장의 영향력이 과도하게 확대됐다는 판단에 따라 외국계 은행과 시중은행들의 선물환 거래 등을 집중 점검하기로 했다. 외국환거래법에 따라 공동검사 권한을 가진 두 기관은 NDF 거래를 포함한 선물환 거래 내역과 외환 포지션 운용 현황을 집중 점검한다. 신현송 한국은행 총재도 지난달 말 기자간담회에서 '한국시간으로 밤에 발생한 역외 NDF 거래가 다음 날 국내 시장에 영향을 준다'며 '역외 시장이 국내 시장을 움직이는 ‘꼬리가 몸통을 흔드는 현상’이 나타나고 있다'고 지적했다.

Read more »

Jung Kyung-ho·Choi Soo-young end 14-year relationship···“They will remain good colleagues”Actors Jung Kyung-ho (43) and singer-actor Choi Soo-young (36), formerly of Girls' Generation, have broken up after 14 years of dating. On the 9th, according to the entertainment industry, Manageme...

Read more »

이 대통령 “서울 집값 잘 막았다”지만…역대최고 14% 올라이재명 정부 취임 후 1년간 서울 아파트값 상승률이 역대 정부 중 가장 높았다. 9일 KB부동산 월간주택 시계열을 통해 이 대통령 취임 직전 달인 지난해 5월부터 올해 5월까지 1년간 서울 아파트값 누적 상승률을 보니 14.73%였다. 이재명 정부 취임 1년간 서울 전세는 6.77% 올랐는데, 박근혜 정부 초기 1년(2013년 1월~2014년 1월) 상승률(9.48%) 다음으로 높은 수치다.

Read more »

새 정부 1년 새 서울 집값 14%↑...매매·전세·월세 '트리플 폭등' [Y녹취록]■ 진행 : 엄지민 앵커■ 출연 : 석병훈 이화여대 경제학과 교수* 아래 텍스트는 실제 방송 내용과 차이가 있을 수 있으니 보다 정확한 내용은 방송으로 확인하시기 바랍니...

Read more »

교황, 바르셀로나서 카탈루냐어 연설…수천명 '교황 만세' 연호(서울=연합뉴스) 김승욱 기자=레오 14세 교황이 9일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 카탈루냐어 연설로 지역 정체성에 대한 존중을 보였다.

Read more »