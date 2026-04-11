교황 레오 14세, 트럼프의 이란 공격 비판하며 전쟁 반대 메시지 발표

교황 레오 14세가 부활절 미사에서 전쟁 반대 메시지를 발표하며, 도널드 트럼프 대통령의 이란 공격을 간접적으로 비판했습니다. 그는 평화를 위해서는 공존과 대화가 필수적이며, 전쟁은 인간의 생명을 부수적으로 취급하는 잔혹한 행위라고 강조했습니다. 트럼프 행정부는 이에 대해 노골적인 압박을 가했습니다.

바티칸 시티, 성 베드로 광장에서 교황 레오 14세 가 부활절 미사를 집전하며 전쟁 반대 메시지를 강력하게 전달했습니다. 레오 14세 는 미국 대통령 도널드 트럼프 의 이란 공격을 겨냥한 것으로 보이는 발언을 통해, 하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않으며, 평화를 위해서는 공존과 대화가 필수적이라고 강조했습니다. 그는 특히 “기독교 동방의 성지에서 비인간적인 폭력이 확산하고 있다. 전쟁이라는 신성 모독과 이익 추구의 잔혹함 속에서 인간의 생명은 부수적 피해로 취급되고 있다. 어린이와 가족 등 가장 약한 이들의 생명보다 가치 있는 이익은 없다. 어떤 명분도 무고한 피를 흘리는 것을 정당화할 수 없다”고 말하며, 전쟁의 참혹함과 그로 인한 인명 피해에 대한 깊은 우려를 표명했습니다. 레오 14세 는 특정 국가나 인물을 직접 거론하지 않았지만, 그의 발언 내용과 시점을 고려할 때, 최근 이란 공격을 감행한 트럼프 대통령을 비판하는 의도로 해석됩니다.

트럼프 대통령이 “하나님은 선하기 때문에 전쟁에서 우리 편에 서 있다”고 발언한 것에 대한 반박으로도 보입니다. 레오 14세는 미국 시카고 출신으로, 가톨릭 역사상 최초의 미국인 교황입니다. 그는 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 지속적으로 전쟁 반대 입장을 표명해 왔으며, 트럼프 대통령의 마가(MAGA) 정책에 대해서도 비판적인 입장을 보여왔습니다. 이에 더해, 오는 7월 4일 미국 건국 250주년 기념 행사에 참석해달라는 트럼프 행정부의 요청을 거절하기도 했습니다. 이러한 레오 14세의 행보는 트럼프 행정부와의 갈등을 심화시키는 결과를 낳았습니다. \트럼프 행정부는 레오 14세의 전쟁 반대 입장에 대해 노골적인 압박을 가했습니다. 미국 매체 ‘더 프리 프레스’에 따르면, 엘브리지 콜비 미국 국방부 정책 담당 차관은 레오 14세의 연설 이후, 미국 주재 교황청 대사인 크리스토프 피에르 추기경을 국방부로 불러 강하게 항의했습니다. 콜비 차관은 이 자리에서 “미국은 원하는 것은 무엇이든 할 수 있는 군사력을 보유했다. 교회는 미국의 편에 서는 것이 좋을 것”이라고 경고하며, 교황청에 대한 압박 수위를 높였습니다. 이 자리에는 아비뇽 유수 사건이 언급될 정도로, 세속 권력이 종교 권력에 대해 압력을 가했던 역사적 사건을 연상시키는 긴장된 분위기가 연출되었습니다. 아비뇽 유수는 14세기 프랑스 왕 필리프 4세가 교황청을 군사적으로 공격해 교황 보니파시오 8세를 굴복시키고 프랑스 아비뇽으로 강제로 데려가 머물게 한 사건으로, 세속 권력이 종교 권력에 굴복을 강요했던 대표적인 사례로 꼽힙니다. 이번 사건은 레오 14세의 전쟁 반대 메시지가 단순히 종교적 입장을 넘어, 정치적, 외교적 파장을 일으키고 있음을 보여줍니다. 교황 레오 14세의 이러한 행보는, 종교 지도자로서의 책임감과 함께, 세계 평화를 위한 굳건한 의지를 드러내는 것으로 평가됩니다. 그의 지속적인 전쟁 반대 입장은, 국제 사회에 평화의 중요성을 다시 한번 상기시키고, 전쟁으로 고통받는 이들을 위한 연대의 메시지를 전달하고 있습니다. \레오 14세의 전쟁 반대 메시지는 단순한 종교적 발언을 넘어, 미국의 외교 정책과 군사 전략에 대한 비판으로 이어지고 있습니다. 특히 트럼프 대통령의 MAGA 정책이 추구하는 일방주의적 외교 정책과 군사력 증강에 대한 우려를 표명하는 것으로 해석됩니다. 레오 14세는 평화를 위해서는 군사적 해결책이 아닌, 외교적 노력과 대화를 통한 공존의 노력이 중요하다고 강조하며, 국제 사회에 갈등 해결을 위한 새로운 접근 방식을 제시하고 있습니다. 그의 발언은 미국의 동맹국들에게도 큰 영향을 미칠 수 있으며, 국제 사회의 평화를 위한 노력에 대한 지지를 촉구하는 메시지로도 해석될 수 있습니다. 레오 14세는 종교 지도자로서, 전쟁으로 인한 인명 피해와 인간의 존엄성 훼손에 대한 깊은 우려를 표명하며, 세계 평화를 위한 끊임없는 노력을 이어갈 것을 다짐했습니다. 그의 메시지는 단순한 종교적 가르침을 넘어, 인류의 보편적 가치인 평화와 공존을 위한 행동을 촉구하는 강력한 호소로, 전 세계적으로 큰 반향을 일으키고 있습니다. 그의 이러한 노력은, 국제 사회의 평화를 위한 연대와 협력을 강화하고, 전쟁의 위험성을 알리며, 평화를 위한 지속적인 노력을 이끌어내는 데 기여할 것으로 기대됩니다





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