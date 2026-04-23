교황 레오 14세, 미·이란 협상 복귀 촉구…이란 시위대 처형 규탄

교황 레오 14세가 아프리카 순방 후 기자회견에서 미국과 이란에 협상 테이블로 복귀할 것을 촉구하고, 이란의 시위대 처형을 규탄하며 평화와 대화의 중요성을 강조했습니다.

교황 레오 14세 는 아프리카 4개국 순방을 마치고 바티칸으로 귀국하는 전용기 안에서 기자회견을 열어 국제 정세에 대한 우려를 표명하며 평화와 대화를 촉구했다. 그는 특히 미국과 이란에 협상 테이블로 복귀할 것을 강력히 권고하며, 전쟁을 지지할 수 없다는 목자로서의 신념을 강조했다.

교황은 양국 간 협상이 불확실한 상황에 놓여 있으며, 이는 세계 경제에 중대한 혼란을 초래할 수 있다고 지적했다. 또한 이란의 반정부 시위대 처형에 대해 생명을 빼앗는 행위라며 강력히 규탄하고, 모든 부당한 행위에 대한 비판적 입장을 분명히 했다. 교황은 이란 정권 교체가 핵심적인 문제가 아니며, 현재 이란 정권의 상태조차 불분명하다고 언급했다. 그는 무고한 희생 없이 가치를 증진시키는 방법을 모색해야 한다고 강조하며, 최근 이스라엘 공습으로 사망한 레바논 무슬림 어린이의 사례를 언급하며 전쟁의 비극을 상기시켰다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 교황에 대한 비난에 대해서는 간접적으로 반박하며, 이란의 인권 유린에 침묵한다는 주장은 사실과 다르다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 과거 교황이 이란의 핵무기 보유를 지지했다는 허위 주장을 펼친 바 있다. 교황은 외교적 노력과 물밑 협상을 통해 정치범 석방과 같은 실질적인 성과를 얻는 것이 중요하다고 강조하며, 비판적인 발언보다는 건설적인 대화를 통해 문제를 해결해야 한다고 주장했다. 그는 지난 13일부터 앙골라, 적도기니, 알제리, 카메룬 등 아프리카 4개국을 순방하며 평화와 화해의 메시지를 전달했다.

교황의 이번 발언은 국제 사회에 평화와 대화의 중요성을 다시 한번 강조하며, 갈등 해결을 위한 외교적 노력을 촉구하는 메시지로 해석된다. 그는 하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않으며, 전능에 대한 망상이 전쟁을 부추긴다고 비판하며 평화에 대한 그의 확고한 의지를 드러냈다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

교황 레오 14세 미국 이란 협상 평화 시위 처형 국제법 아프리카 순방

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

전력 수요, 14년 뒤 최대 26% 늘어난다12차 전기본 전망 공개2040년 최대 694.1TWh로연중 최대전력 수요 1.4배 쑥AI發 데이터센터 확산 영향 커제조업·수송 전기 전환도 한몫

Read more »

AI·반도체·탈탄소가 전기 먹는다…14년 뒤 최대전력 수요 40% 급증인공지능(AI) 데이터센터 확산과 반도체 투자, 온실감스 감축 목표(NDC) 달성을 위한 전기화 등으로 인해 전기 수요가 급등할 거란 계산이다. 11차 전기본(2038년 기준)에서 최대전력이 129.3GW로 예상된 것과 비교하면, 불과 2년(2038~2040년) 차이로 최대전력 수요 전망치가 2.5~8.9GW 높아졌다. 이번 전망에서 2040년 기준 반도체 등 첨단산업 관련 전력소비량은 27.4~29.3TWh로 전망됐는데, 이는 2038년 전망치(1.1TWh)보다 최대 26배 늘어난 것이다.

Read more »

‘아동학대’ 위기아동 찾는다…병원 안 간 6살 이하 5만8천명 전수조사지난 14일 경기 양주시에서 머리 등을 다쳐 혼수상태에 빠졌던 3살 ㄱ군이 숨졌다. 국립과학수사연구원의 부검 결과 사인은 ‘외력에 의한 두부 손상’이었다. 아이의 몸 곳곳에는 멍 자국과 뇌출혈 등 이상 흔적이 확인됐다. ㄱ군의 친부는 아동학대치사 혐의로 구속됐다. 최근

Read more »

‘꿈의 이익률’ 70% 넘겼다…장사 잘한 SK하이닉스, 사상 최대 실적SK하이닉스가 영업이익률 72%라는 기록적인 성과를 거두며 창사 이래 최대 실적을 냈다. 제조업에서는 보기드문 ‘꿈의 이익률’로 그동안 수익성 최강자로 꼽혔던 TSMC의 1분기 영업이익률(58.1%)보다 무려 14%포인트 높다. 김록호 하나증권 연구원은 '낸드플래시 출하량이 줄며 매출은 예상치를 소폭 하회했지만, 가격 상승 폭이 커 수익성이 개선됐다'며 'D램은 출하량도 늘고 가격도 올라 실적개선에 기여했다'고 말했다.

Read more »

[단독] 접근금지 이틀 만에 아내 직장 덮쳐 폭행한 40대 남성 체포법원의 접근금지 명령이 내려진 지 이틀 만에 아내의 직장에 찾아가 아내를 폭행한 40대 중국인 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이로써 피해자인 아내와의 분리 명령이 내려진 셈이지만, A씨와 같은 가해자가 법원의 명령을 무시하고 우발적으로 접근할 경우 이를 막을 방법이 없다는 점 때문에 ‘접근금지 명령’으로는 범행을 차단하는 데 한계가 있다는 지적이 계속되고 있다. 지난달 14일 남양주에서 40대 남성 김훈이 20대 여성을 스토킹하고 흉기로 살해한 ‘남양주 스토킹 살인’ 사건 이후, 경찰 대응이 부실했다는 지적에 대한 대응이다.

Read more »

검찰, ‘이마트 돼지고기 납품가 담합’ 육가공업체 압수수색공정위는 이들 업체가 이마트에 돈육을 납품하는 과정에서 일반육 입찰과 브랜드육 견적서 제출 과정에서 가격을 사전에 합의한 것으로 보고 지난달 12일 총 31억6500만원의 과징금을 부과하기로 의결했다. 공정위에 따르면 2021년 11월부터 2022년 2월까지 진행된 이마트 일반육 입찰 14건 가운데 8건에서 8개 업체가 삼겹살과 목심 등 부위별 입찰가 또는 최저 가격을 사전에 합의한 뒤 입찰에 참여했다. 또 2021년 7월부터 2023년 10월까지 진행된 브랜드육 견적서 제출 과정에서도 5개 업체가 10차례에 걸쳐 부위별 견적 가격을 사전에 조율한 것으로 공정위는 판단했다.

Read more »