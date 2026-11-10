교황 레오14세, 밀레이 정부 비판 피하며 인간 존엄성 강조

아르헨티나 방문 교황 레오14세가 하비에르 밀레이 대통령을 직접 지칭하지는 않았으나, 정부의 시장 중심 정책과 달리 사회적 약자 보호와 국가의 책임을 강조하는 메시지를 전달했다.

레오14세 교황 이 아르헨티나를 공식 방문 중인 가운데, 하비에르 밀레이 대통령을 향한 직접적인 비판은 자제하면서도 정부의 경제·사회 정책과 대조되는 명확한 가치관을 제시했습니다. 교황은 부에노스아이레스 및 코르도바주 등 주요 일정에서 경제적 효율성이나 재정 긴축보다 인간의 존엄성과 사회적 약자 보호를 최우선으로 언급하며, 국가 개입을 최소화하고 시장의 자율성을 중시하는 밀레이 정부의 무정부자본주의 노선과 근본적인 차이를 드러냈습니다.

경제 성장의 혜택과 국가 책임

교황은 지난 8일(현지시간) 부에노스아이레스에서 열린 정부 관계자와 주지사, 시민사회 대표, 외교단과의 만남에서 '경제가 인간을 섬겨야 한다'는 원칙을 강력히 강조했습니다. 이는 경제적 성장이 일부 계층의 부와 성공에 그쳐서는 안 되며, 사회 구성원 모두의 삶을 개선하는 데 기여해야 한다는 취지입니다. 특히 일자리를 찾지 못하는 사람들과 생계를 유지하기 어려운 노동자, 사회적으로 소외된 이들을 언급하며 노인에 대한 존중과 돌봄을 당부했습니다.

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교황은 한 사회의 발전은 경제 지표만으로 판단할 수 없으며, 가장 취약한 구성원들을 어떻게 대하는지에서도 드러난다고 밝혔습니다. 이러한 메시지는 정치 지도자들에게 권력의 한계를 인식하고 언어를 절제하며 대화와 타협에 나설 것을 주문하는 내용과 맞물려, 민주주의를 지키기 위해서는 서로 다른 의견을 경청하고 신중한 언어를 사용해야 한다고 강조했습니다. 정치적 반대자들을 향해 욕을 하며 거친 표현을 자주 사용하는 밀레이 대통령의 대립적 정치 스타일과 대조되는 발언이었습니다.

장애인 시설 방문과 사회복지 논란

9일(현지시간) 아르헨티나 클라이폴레에 위치한 '작은 코톨렝고 돈 오리오네' 장애인 복지시설을 방문한 레오14세 교황은 시설에서 거주하는 중증 환자를 만나 인사를 나누는 과정에서 깊은 감동을 보였습니다. 태어날 때부터 선천적 시각장애와 뇌성마비를 앓고 있다는 마르타의 사연을 들은 교황은 눈물을 흘렸으며, 이곳에서 생활하는 장애인들의 삶에 관한 이야기를 직접 들었습니다. 가족과 사회로부터 소외돼 살아온 거주자들이 이곳에서 자신을 받아주는 공동체를 만나 존엄한 삶을 되찾았다는 증언은 교황에게 깊은 인상을 남겼습니다.

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교황은 "한 국가의 발전 척도는 장애인을 어떻게 대우하는지에 달려있다"며 장애인을 사회적 부담으로 바라보는 시각을 경계하고, 이들 역시 존엄과 권리를 가진 사회 구성원이라는 점을 강조했습니다. 400명이 넘는 중증장애인이 생활하는 이 시설의 방문은 밀레이 정부와 장애인 단체 사이에 복지 예산과 지원금 삭감을 둘러싼 갈등이 이어지는 상황에서 이뤄져 상징성이 컸습니다. 교황은 전임 프란치스코 교황이 주장하던 토지(tierra), 주거(techo), 노동(trabajo)을 뜻하는 이른바 '3T'를 언급하며 인간다운 삶을 위해서는 누구나 일하고 거주하며 살아갈 기본적인 조건을 보장받아야 한다는 점을 역설했습니다.

시장 효율성 vs 사회적 정의

밀레이 대통령은 국가의 경제 개입을 최소화하고 시장의 자율적 기능을 통해 성장을 이끌겠다는 입장을 고수해 왔습니다. 반면 교황은 시장의 효율성만으로는 사회가 유지될 수 없으며, 국가와 공동체가 취약계층의 삶을 보호할 책임이 있다는 점을 방문 내내 강조했습니다. 사유재산권을 인정하면서도 재산에는 사회적 책임이 따른다는 점도 강조했으며, 토지와 그 결실이 소수의 이익에만 머물러서는 안 되며 모든 사람의 삶을 위해 기여해야 한다는 가톨릭 사회정의 교리의 원칙을 재확인했습니다.

교황은 이날 재활용품을 수거하거나 쓰레기를 분류하며 생계를 이어가는 소외된 거리 노동자들의 증언에도 귀를 기울였습니다. 사회적으로 낮게 평가받거나 보이지 않는 곳에서 일하는 사람들의 노동에도 존엄성이 있다는 점을 강조한 대목입니다. 영국 BBC와 가디언, 미국 워싱턴포스트, CNN 등은 경제 성장의 혜택이 사회 전체에 돌아가야 한다는 교황의 발언과 장애인 시설 방문을 밀레이 정부의 긴축 정책에 대한 간접적인 비판으로 해석했습니다.

정치적 메시지 및 향후 전망

민주주의와 언어의 절제를 강조한 대목에서는 대통령의 대립적인 정치 스타일을 겨냥한 메시지라는 분석도 나왔습니다. 교황은 밀레이 대통령과의 만남을 비롯한 공식 일정에서 정치적 대립을 부추길 만한 직접적인 표현은 피했습니다. 그러나 방문 기간 이어진 연설과 현장 행보는 경제정책의 성과를 평가하는 기준이 무엇이어야 하는지, 국가가 누구를 위해 존재해야 하는지에 관한 단호한 입장을 보여줬습니다.

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코르도바주 아르헨티나 항공기 공장(FAdeA) 부지에 있는 군사 항공학교에서 대규모 야외 미사를 집전하기 위해 이동하면서 신들에게 손을 흔들었던 모습은 교황의 대중적 영향력을 다시 한번 확인시켰습니다. 이러한 일련의 행보들은 아르헨티나의 정치·사회적 담론에 중요한 전환점을 마련할 것으로 예상되며, 향후 정부와 종교계 간의 대화 및 협력 방향에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.