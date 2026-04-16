교통사고 사망자 13년 만에 증가세 전환… 고령 운전자 사고 급증 원인으로 지목

지난해 교통사고 사망자 수가 13년 만에 증가세로 전환된 가운데, 65세 이상 고령 운전자의 사고 급증이 주요 원인으로 분석되고 있습니다. 이에 따라 고령자 중심의 맞춤형 교통안전 대책 마련이 시급하다는 목소리가 커지고 있습니다.

지난해 교통사고 사망자 수가 13년 만에 다시 증가세로 전환되며 2549명을 기록했습니다. 이는 2024년 역대 최저치인 2521명과 비교했을 때 28명 늘어난 수치로, 2023년에 이어 3년 연속 2500명대를 유지했지만, 도로교통 상황 변화의 중요한 분기점으로 분석됩니다. 감소세를 이어오던 교통사고 사망자 가 다시 늘어난 주요 원인으로는 고령 운전자 의 사고 증가가 지목되었습니다. 지난해 65세 이상 고령 운전자 가 일으킨 교통사고는 4만5873건으로 전년 대비 8.3% 증가했으며, 이로 인한 사망자 또한 843명으로 10.8% 늘어나 전체 교통사고 사망자 증가를 견인했습니다. 이는 급격한 인구 고령화 와 함께 도로 위 고령 운전자 의 수가 증가하면서 나타난 현상으로 풀이됩니다. 실제로 65세 이상 인구는 지난해 1051만 명으로 전년 대비 5.8% 증가했으며, 해당 연령층의 운전면허 소지자 역시 563만 명으로 8.9% 증가했습니다.

전체 교통사고에서 고령 운전자가 차지하는 사고 비중은 2005년 2.9%, 2015년 9.9%에서 지난해 23.7%로 가파르게 상승하고 있습니다. 더불어 고령 보행자 관련 교통사고 역시 증가세를 보였습니다. 지난해 고령 보행자가 연루된 교통사고는 1만1498건으로 1.7% 늘었고, 사망자도 619명으로 0.5% 증가했습니다. 이는 고령층의 신체적, 인지적 특성을 고려한 맞춤형 교통안전 대책 마련의 시급성을 보여줍니다. 한편, 이륜차 교통사고 발생 건수는 7.6% 감소했지만, 사망자는 7.5% 증가한 388명을 기록했습니다. 이는 이륜차 운전의 위험성이 여전히 높으며, 사고 발생 시 치명적인 결과로 이어질 가능성이 높음을 시사합니다. 반면, 화물차 교통사고, 고속도로 사고, 음주운전 사고 등은 발생 건수와 사망자 수가 모두 감소하는 긍정적인 결과를 보였습니다. 경찰청 생활안전교통국장은 이러한 통계 결과를 바탕으로 고령 운전자 및 보행자의 사고 예방을 위한 고령자 중심의 교통안전 대책을 강조했습니다. 향후 지역별 노인 동아리에 ‘교통안전반장’을 위촉하여 교육 및 홍보 활동을 강화하고, 온라인 정보 접근이 어려운 어르신들을 대상으로 ‘찾아가는 교통안전교육’을 실시하는 등 실질적인 안전망 구축에 나설 계획입니다. 이러한 다각적인 노력들이 교통사고 사망자 감소 및 국민 안전 증진에 기여할 것으로 기대됩니다





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