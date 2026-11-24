민주당 고민정 의원이 주도한 미래대응기금법과 지방교육재정교부금 개혁안의 핵심 내용을 분석한다. 20.79% 세입 유지 원칙과 70조원 규모의 교육 집중 투자 방향을 구체적으로 살펴본다.

민주당 전국구의 고민정 의원은 11월 18일 국회 의원회관에서 기자회견을 통해 정부 주도 지방교육재정교부금 대대적 개편안에 대한 여당의 공식 입장을 명확히 했다. 고 의원은 "교육 재정을 초중등 학교 위주에서 보육시설과 대학으로 확대하려는 정부의 의도는 타당하다"며, 다만 교부금에서 걷어내는 돈이 미래대응기금으로 이동할 경우 이 자금이 반드시 교육 예산으로 명확히 활용되어야 한다고 강조했다.

교부금 식 변경과 미래대응기금 조성 메커니즘

현재 국회 문체위에서 최종 심의 단계에 있는 정부 개편안은 현행 교부금 산정 방식을 전면 폐지한다. 기존에는 국내 총세입의 20.79%를 교육 교부금으로 배정하던 공식을 없애고, 새로운 계산 방식으로 산출된 금액과 기존 방식의 금액 차이를 미래대응기금으로 이체하는 방식을 도입한다. 고민정 의원은 이 과정에서 발생한 재원이 반드시 교육부 주관 프로그램에 투입되어야 한다고 주장하며, 단순히 일반 행정비로 쓰이는 것을 막아야 한다고 지적했다.

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고 의원은 "기존 교부금에서 감액된 금액이 미래대응기금으로 편성된다면, 국내 총세입 대비 교육 비중 20.79%라는 지출 원칙은 사실상 유지되는 것"이라고 설명했다. 그는 "교육과 인재 계정에 유입되는 자원이 교육부 프로그램으로 배정될 때初めて 비로소 보육시설, 대학, 평생교육 등에 집중 투자할 수 있다"며, 만약 이 돈이 기업 지원이나 외국인 인재 확보 등 다양한 프로젝트에 '인재'라는 명목으로 사용되면 개혁의 본래 목적이 퇴색될 수 있다고 우려했다.

예산 심의권 확보와 교육부의 책임 수행 방안

고민정 의원이 직접 대표 발의한 미래대응기금법안에는 미래대응기금 관리심의위원회 내에서 교육부 차관이 교육·인재소위원회 위원장을 맡도록 하는 조항이 포함됐다. 고 의원은 "교육부는 전용 재원에 대한 책임을 져야 한다"며, 교육부 장관급 인사의 직접적 관리를 통해 재원의 낭비를 방지하고 교육 목적의 충실한 이행을 견인하겠다는 입장이다.

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또한 국회 문체위는 미래대응기금법안이 본래 재정경제위원회 소관에 속해 있어 문체위의 예산 심의권이 제한될 수 있다는 점을 우려했다. 정부는 문체위가 단지 의견만 제출할 수 있도록 계획했으나, 고 의원은 "선거구 국회의원들은 학교 현장의 실정을 가장 잘 안다"며 문체위에게 예비 심의 권한을 부여해야 한다고 주장했다. "정부가 모든 학교를 일일이 점검할 수는 없으므로, 현장의 목소리를 반영하고 교육 자금의 적정 사용 여부를 판단하기 위해 국회 문체위의 심의가 반드시 필요하다"고 밝혔다.

2028년부터 2030년까지 70조원 규모의 집중 투자 priorities

고민정 의원은 지방교육재정교부금 개편에 따라 2028년부터 2030년까지 교육·인재 계정에 유입되는 자원이 약 70조원 수준에 달할 것으로 추산했다. 이 막대한 재원을 어디에 우선 투자해야 할지에 대해 고 의원은 첫 번째로 영유아 통합 보육 및 교육을 꼽았다. 기존에幼儿园에만 지원되던 급식 및 간식 지원이 보육시설에도 표준화되어 지원되어야 하며, 같은 다섯 살 아동이라도幼儿园과 보육시설 간 지원 격차가 철폐되어야 한다고 강조한다.

두 번째 우선 순위는 대학 및 인재 양성 부문이다. 고 의원은 "인공 지능 분야에서 중국이 급성장한 이유는 대학과 기업에 대한 거액의 지속적인 투자를 견지했기 때문"이라면서, 우리나라도 반도체 및 디지털 분야에서 구축한 역량을 바탕으로 우수한 인재들이 해외로 유출되지 않고 국내에서 연구를 지속할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 말했다.

고 의원은 AI 경쟁력 강화를 위해서는 단순히 집중적인 투자가 필요한 것이 아니라, 투자에 대한 확신이 중요하다고 덧붙였다. "정권이 바뀌어도 고등교육 투자 의지가 꾸준히 이어질 것이라는 국가적 보장이 필요하다. 그래야 인재를 유지할 수 있으며, 교육 재정의 안정적 확충이 실현될 수 있다"며 향후 3년간 교육 정책의 지속 가능성을 담보하는 방안을 제시했다.