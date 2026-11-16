교육부, 수능 AI 부정행위 방지책 발표 육안 검사 의존

교육부가 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능의 AI 부정행위 방지를 위한 대책을 공개했다. 전파 차단 등 근본적 조치보다는 감독관의 육안 식별에 의존하는 방안이 확정되며, 이에 대한 법적·시간적 한계가 지적되고 있다.

교육부 는 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에서 발생할 수 있는 인공지능을 활용한 부정행위를 막기 위한 특별 대책을 16일 발표했다. 세무사 시험 수석 합격자가 경찰에 자수하며 확산된 사회적 파장을 최소화하기 위한 조치로, 교육부 는 수능 연기를 검토하지 않겠다는 입장을 명확히 했다. 정부는 시험장 내 AI 안경 등 첨단 기기 사용을 감시하기 위해 전담 인력을 배치하는 방안을 핵심으로 내세웠으나, 근본적인 기술적 해결책보다는 기존 감독관의 육안 검사에 기대는 구조가 유지될 전망이다.

육안 검사 중심 부정행위 적발 방안

교육부가 마련한 수능 부정행위 방지 대책의 가장 핵심적인 내용은 시험 감독관의 육안 검사 강화다. 교육부는 전국 1312개 시험장마다 AI 안경 식별 전담 인력을 최소 1명 이상 배치하기로 했다. 이는 수험생이 착용한 안경이 AI 기기인지 감별하는 역할로, 감독관에게는 기기의 외형적 특징과 의심스러운 행동 요령을 사전에 안내했다. 하지만 이 같은 방식은 AI 안경보다 식별이 어려운 초소형 카메라 등 다른 기기를 활용한 부정행위에는 한계가 있을 것으로 보인다.

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세무사 시험에서 수석 합격자가 사용했던 방식처럼 은닉형 기기는 육안으로 확인하기가 어렵다. 신진용 교육부 대입정책과장은 금속탐지기를 이용한 수색 방안이 법적 근거가 필요할 뿐만 아니라 시간적 제약이 따른다고 설명했다. 신 과장은 모든 학생을 잠재적 범죄자로 취급하며 신체 수색을 실시할 경우, 안정적이고 편안한 시험 환경을 갖추는 데 어려움이 발생한다고 말했다. 결국 수능 부정행위 적발 여부는 감독관의 관찰 능력과 판단력에 전적으로 의존하게 되었다.

전파 차단 법리적 한계와 기술력 문제

일각에서 제시된 시험장 내 전파 차단 조치에 대해서도 교육부는 부정적인 입장을 밝혔다. 신진용 과장은 현행법상 국가안보와 직접적으로 관련된 사안 이외에는 전파 차단이 불가하다고 밝혔다. 또한 전파 차단이 허용되더라도 시험장 주변의 통신 장애나 응급 상황 대응에 지장을 줄 수 있다는 점에서 신중해야 한다는 입장을 덧붙였다. 이러한 법적, 기술적 한계로 인해 교육부는 구체적인 기술적 대책이나 전파 차단 장치를 도입하지 않은 상태다.

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최교진 교육부 장관은 국회 교육위원회에 출석하여 초소형 카메라 등 은닉형 기기에 대한 대응이 아직 미흡함을 시인했다. 최 장관은 현재 우리 기술력이 그러한 기기들을 따라가지 못하는 부분이 있는 사실임을 인정했다. 이에 교육부는 의심 행동 감독 요령에 대한 추가 안내 자료를 배포하여 감독관의 대응 능력을 높이는 방식으로 대책을 보완하겠다는 계획이다. 다만, 감독관이 오인하거나 검사 과정에서 수험생이 불이익을 받으면 소송에 휘말릴 수 있다는 부담감도 존재한다.

감독관 면책 선언과 범정부 긴급 대응

감독관의 책임 부담을 덜어주기 위해 교육부는 면책 선언을 추진하고 있다. 최교진 장관은 일체의 책임 부분은 교육부에서 교육감과 함께 지겠다고 밝히며 감독관 보호 방안을 강화하겠다고 말했다. 교육부는 17일 감독관 보호 방안 등 추가 대책을 발표할 예정이다. 한성숙 국무총리는 국무총리실을 통해 수능 시험 시간 동안 모든 시험장에 공공 와이파이 차단을 관계기관과 함께 적극 검토하도록 과학기술정보통신부에 요청했다고 밝혔다.

정부는 2027학년도 수능과 관련하여 범정부 긴급 대응팀을 구성하여 사전과 사후 대책을 마련하기로 했다. 수능이 끝난 후 이상 징후가 발견될 경우 철저하게 확인하고 엄정 조치할 방침이다. 또한 수능 외에도 가칭 범정부 스마트기기 부정행위 방지 태스크포스를 운영하여 다른 시험의 부정행위를 막겠다. 고용노동부와 한국산업인력공단은 올해 시행된 국가자격시험 총 528개를 전수조사하여 부정행위 의심 사례를 가려낼 예정이다.

재정부 성적 재점검과 거래소 적발 사례

세무사 시험과 같은 다른 국가시험에서도 부정행위 의혹이 확산되고 있어 재조사가 진행된다. 재정경제부는 최근 3년에서 5년 사이 세무사 시험 합격자 성적을 재점검하여 부정행위 의심 사례가 있는지 확인할 예정이다. 이는 세무사 시험 수석 합격자의 자수로 인해 시작된 정밀 조사의 일환이다. 정부는 시험 외 다른 분야에서도 스마트기기 활용 부정행위를 엄격히 단속할 계획임을 밝혔다.

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한국거래소에서도 AI 안경을 착용한 응시자가 적발된 사례가 뒤늦게 알려졌다. 한국거래소에 따르면 지난 6월 27일 시행된 신입사원 채용시험 1교시 중 감독관이 한 응시자가 AI 안경을 착용한 사실을 파악했다. 해당 응시자는 고사 본부에 알렸으며, AI 안경 사용 사실을 인정하는 경위서를 작성하게 되었다. 한국거래소는 해당 응시자의 필기시험을 무효 처리하고 향후 5년간 응시를 제한하는 징계를 내렸다.