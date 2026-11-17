교육부가 2027학년도 수능에서 AI 기반 부정행위를 차단하기 위해 수험생 옷 단추에 스티커를 부착하고 안경을 매교시 점검하는 등 추가대책을 발표했다.

교육부 는 인공지능(AI) 기술의 발전에 따라 진화하는 수능 부정행위 양상을 막기 위해 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 철저한 안전 장치를 마련했다. 교육부 관계자는 16일 스마트안경 과 초소형 카메라 등 첨단 기기를 이용한 부정행위 가 발생할 가능성이 있다고 판단하고, 관련 추가 대책을 마련 중이라고밝혔다.

정부, 수능 부정해위 대응 추가대책 발표

한성숙 국무총리는 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 수능 시험 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표했다. 정부는 이날 발표를 통해 수능 시험장에서 인공지능을 활용한 부정행위를 예방하기 위해 취할 구체적인 조치들을 공개했다. 이는 시험 이틀을 앞둔 긴급한 상황에서도 시험의 공정성을 완벽하게 지키겠다는 정부의 강력한 의지를 나타낸다.

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주요 조치 중 하나는 수험생의 옷 단추마다 스티커를 부착하는 것이다. 정교하게 위조된 기기를 숨기기 어려워진 수험생들이 더 이상 첨단 장비를 시험장에 들고 들어올 수 없도록 만드는 물리적 장벽을 설치한 것이다. 정부는 수험생들에게 단추가 달린 옷이나 목걸이, 반지 등 장신구 착용을 가급적 피해달라고 당부했다.

안경 전수 검사 및 복도 감독관 증원

스마트안경을 이용한 부정행위를 철저히 차단하기 위해 교육부는 전수 검사 절차를 도입했다. 1교시 시작 전에는 수험생들이 안경을 모두 책상에 내려놓도록 하고, 감독관이 이를 전수 검사한다. 이후 매 교시마다 안경을 착용한 상태에서 수험생을 점검하여 이상 징후를 즉시 발견할 계획이다.

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3교시 시작 전에는 별도의 수험생 본인 확인 절차를 진행하면서, 수험생이 휴대한 모든 물품을 다시 한 번 꼼꼼하게 점검한다. 이렇게 되면 수험생은 시험 중 안경을 착용하거나 물건을 숨기는 것이 거의 불가능해지며, 부정행위의 기회를 원천적으로 봉쇄할 수 있다.

인력 증원도 대규모로 이루어진다. 전국 1천312개 시험장에 투입될 기존 감독관 7만5천여명 외에, 올해는 스마트기기 전담 인력 1천800여명과 복도 감독관 6천600여명 등 총 8천400여명이 추가로 배치된다. 이는 시험장 내에서 발생할 수 있는 모든 미세한 움직임을 감독관들이 실시간으로 파악할 수 있도록 하는 전략이다.

응시자격 10년 제한 및 소급 적용 검토

부정행위자에 대한 제재도 현행 규정보다 훨씬 강화되었다. 정부는 스마트기기를 사용하는 등 적극적으로 부정행위를 한 수험생의 응시자격 제한 기간을 현행 1년에서 10년으로 대폭 늘렸다. 최은옥 교육부 차관은 17일 한성숙 국무총리의 담화 뒤 취재진과 만난 자리에서 이 같은 방침을 설명했다.

최 차관은 "단순 소지의 경우 현행법상 1년이지만, 이번 조치로 10년의 범위 안에서 국회와 논의를 거쳐 정하게 될 것"이라고 명시했다. 특히 올해 수능 부정행위자부터 이 엄격한 규정이 소급 적용될 수 있도록 국회와 협의할 예정이다. 이는 이미 발생해버린 부정행위에 대한 강력한 경고의 메시지로 해석된다.

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부정행위로 대학에 입학한 수험생에 대해서는 입학 취소 조치가 이루어진다. 기존 대학에 학적을 둔 반수생의 경우에도 재학 중인 대학에서 퇴학 조치를 취한다. 아울러 이들에게 10년간 대학 입학을 금지하는 방안도 함께 추진하여, 부정행위의 대가를 단호하게 물린다는 방침이다.

사후 추적 및 관련 사업자 조사

시험이 종료된 이후에도 부정행위 신고센터는 계속 운영된다. 교육부는 의심 사례가 발견될 경우 수능 성적과 통신 기록 등을 정밀 분석하여 부정행위를 추적할 계획이다. 이는 시험장 밖에서도 수험생의 행적을 면밀히 조사하여 적발된 사례를 처리하겠다는 의지를 보여준다.

교육부는 수능 부정행위를 의도적으로 유도하거나 선동하는 행위, 그리고 허위 및 조작 정보를 유포하는 행위에 대해서도 고발과 수사 의뢰 등으로 엄정하게 대응한다. 또한 부정행위에 활용될 수 있는 초소형 카메라 등 스마트기기를 판매하거나 구매한 사업자와 구매자에 대한 조사도 검토하고 있다. 이는 부정행위의 유통망을 완전히 차단하겠다는 정부의 강력한 의지를 반영한 조치이다.