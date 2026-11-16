교육부, CSAT 스마트글래스 탐지 한계 인정...합격자 수험생 '체포' 가능성도

교육부가 CSAT 하루 전 브리핑에서 AI cheating 탐지 기술적 한계를 인정했다. 신호차단 금지와 시각적 감시 의존으로 수험생과 감독관 간 마찰 우려가 커지고 있다.

교육부 가 다가오는 2027학년도 대학수학능력시험 (CSAT)을 앞두고 스마트글래스 및 AI 기반 부정행위 탐지에 심각한 기술적 한계가 있음을 공식 인정했습니다. 16일 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 교육부 관계자는 시간 부족과 법리적 제약으로 인해 첨단 탐지 장비를 도입하기 어렵다고 밝혔으며, 현재로서는 감독관의 시각적 감시에만 의존할 수밖에 없는 현실을 시인했습니다.

교육부는 이날 채동렬 교육연구가가 시연한 스마트글래스 부정행위 사례를 언급하며, 최근 세무공무원시험 상위권 합격자의 부정행위 고백으로 인한 사회적 불안이 CSAT까지 확산될 수 있다고 경고했습니다. 특히 미세카메라 등 숨겨진 장치를 이용한 AI 부정행위가 우려되는 상황에서, 시험이 하루 남았음에도 불구하고 여전히 감독관의 눈으로만 이를 발견해야 하는 상황이 지속되고 있어 대책 마련의 긴급성이 제기되고 있습니다.

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신호차단 및 금속탐지기에 대한 법적, 시간적 제약

교육부 입학정책과 신진용 과장은 브리핑에서 열화상 카메라 등 AI 부정행위 탐지 장비 도입을 신중하게 검토 중이지만, 현실적인 난관이 크다고 설명했습니다. 그는 현재 남아 있는 시간이 매우 제한적이고, 전국의 시험장에서 동일한 기준을 유지해야 한다는 점을 고려할 때 장비 도입이 쉽지 않다고 강조했습니다.

또한 시험장 내부에서 통신을 차단하는 신호차단(Jamming) 기술도 현재 법적으로 금지되어 있다고 밝혔습니다. 신진용 과장은 국가 안보와 직접 관련된 경우를 제외하고는 신호차단이 불법이며, 설령 허용된다 하더라도 시험장 주변의 일반 통신을 방해하거나 응급 상황 대응을 어렵게 할 수 있다고 우려했습니다.

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수험생의 휴대전화 및 전자기기를 금속탐지기로 검색하는 방안도 법적인 근거가 부족할 뿐만 아니라 시간이 턱없이 부족하다는 지적입니다. 신진용 과장은 "모든 학생을 잠재적 범죄자로 간주하고 신체 수색을 진행하면, 안정적이고 편안한 시험 환경을 조성하기 어렵다"며 이를 반대했습니다. 그러면서 CSAT 연기에 대해서는 "고려하지 않는다"는 입장을 명확히 했습니다.

감독관 시각 감시에 의존하는 현실과 전문성 부족

현재 교육부의 핵심 대응책은 감독관의 시각적 확인입니다. 교육부는 전국 1,312개 시험장마다 스마트글래스 식별 전문 인력을 최소 1명 이상 배치하기로 했습니다. 감독관들에게는 장치의 외형적 특징과 의심스러운 행동 패턴에 대한 교육을 제공했으며, 각 교시마다 수험생의 안경을 모두 검사하여 스마트글래스 여부를 판단할 계획입니다.

스마트글래스는 두꺼운 테두리, 렌즈 내부의 디스플레이, 장치 작동 시 특이한 행동 등을 통해 식별할 수 있다고 교육부는 설명했습니다. 그러나 미세카메라처럼 식별이 더 어려운 장치에 대해서는 여전히 시각적 판단에 맡겨야 하는 한계가 존재합니다.

각 시험장에 배치된 전문 인력도 전자공학 전문가가 아니라, 시·도교육청 소속의 일반 감독관 및 서열감독관들로 구성되었습니다. 이들은 스마트글래스와 관련된 단기 교육만 받고 배치된 상태라, 정교한 부정행위 장치를 발견하는 데 한계가 있을 수 있다는 비판이 나오고 있습니다.

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감독관 책임 면제 선언 및 추가 가이드라인 배포

이러한 우려와 관련하여 최교진 교육부 장관은 국회 교육위원회에서 미세카메라 관련 부정행위에 대한 추가 가이드라인을 당일 배포하겠다고 밝혔습니다. 그는 "현재 우리의 기술적 역량이 이런 은닉형 장치를 완전히 차단하는 데에는 한계가 있다"고 솔직하게 인정했습니다.

최교진 장관은 "감독관들이 오히려 소극적으로 나올 수 있으므로, 적어도 감독관에 대한 책임 면제 선언이 필요하다"며 "교육부와 시·도교육청이 소송 관련 모든 책임을 지겠다"고 약속했습니다. 그는 과거 유사 사례에서 교육부가 법적 대리인으로서 대응했던 경험을 바탕으로 향후 감독관을 적극적으로 보호하겠다고 강조했습니다.

다만 차관급인 최은옥 차관도 "통신을 근본적으로 차단하는 것 외에 100% 부정행위를 잡아내는 것은 쉽지 않다"며 기술적 공백을 인정했습니다. 이에 따라 수험생과 감독관 간 오해로 인한 소송 위험이 상존하는 상황에서, 감독관의 판단이 시험의 공정성을 결정할 수 있는 가장 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.