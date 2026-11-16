교육부, AI 기기 수능 부정행위 대응책 발표...전파 차단 등 강화 방안 추진

교육부가 2027학년도 수능을 앞두고 AI 기기 활용 부정행위 방지를 위해 시험장 내 통신 차단 방안을 과학기술정보통신부와 협의 중이라고 밝혔다. 초소형 카메라 및 스마트안경 등 새로운 기기에 대한 종합적인 대응책을 17일 발표할 계획이다.

최교진 교육부 장관은 16일 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 의원들의 질의에 답변하며 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 인공지능(AI) 기기 이용한 부정행위를 막기 위한 구체적인 대책 마련 의지를 밝혔다. 교육부 는 오는 17일 시험장 내 통신 차단 방안 등 새로운 부정행위 방지 대책을 공식 발표할 예정이다. 이는 최근 초소형 카메라와 스마트안경 등 첨단 기기를 활용한 부정행위 우려가 커지면서 시험의 공정성을 확보하기 위한 긴급 조치로 해석된다.

통신 차단 및 전파 탐지 기술 도입 모색

교육부는 AI 기기를 통한 부정행위를 원천적으로 차단하기 위해 시험장 내에서 통신 신호를 차단하는 방안을 과학기술정보통신부(과기정통부)와 협의하고 있다. 최은옥 교육부 차관은 "통신을 이용한 부정행위를 막을 방법을 과기정통부와 논의 중"이라고 설명했지만, 현행 전파법상 통신 차단장치 사용에 제약이 있어 실제 전파 차단이 가능한지는 불확실한 상황이다. 또한 전파를 탐지하는 장비를 즉시 도입하기에도 어려운 점이 많아, 교육부는 내년 수능 도입을 목표로 전파탐지기 개발에 박차를 가하고 있다.

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과거 시도된 대체 방안들은 현실적인 한계를 드러내며 도입이 배제되기도 했다. 올해는 금속탐지기나 열화상 카메라를 활용할 방안을 검토했으나, 장비 성능과 운영 방식에 대한 사전 검증이 부족했고 열화상 카메라가 수험생에게 심리적 부담을 줄 수 있다는 판단에 따라 도입하지 않기로 했다. 수험생의 몸이나 소지품을 직접 검사하는 것도 현행 제도상 동의가 필요하고 시간이 오래 걸려 시험 진행에 차질이 생길 수 있어 실현 가능성이 낮은 것으로 평가받았다.

감독관 보호 및 시험장 운영 강화 방안

새로운 부정행위 방지 대책에는 시험 감독관의 업무 보호와 시험장 운영 효율성 강화도 포함된다. 교육부는 최근 세무사 시험에서 논란이 된 초소형 카메라를 비롯해 온라인 커뮤니티에서 제기된 다양한 부정행위 수법과 기기 식별 방법을 정리해 전국 시도교육청에 전달할 계획이다. 또한 기존 예방 대책을 강화하기 위해 전국 1312개 시험장에 스마트안경 점검을 담당하는 인력을 매 교시 1명 이상 배치하고 모든 안경을 확인할 방침이다.

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시험장 내 비상 연락망도 시험장과 시도교육청, 교육부 상황실을 연결하는 체계로 운영된다. 최교진 장관은 "감독관들이 안심하고 감독 업무에 집중할 수 있도록 교육부와 교육감이 책임을 함께 지겠다"며 구체적인 보호 방안을 마련하겠다고 강조했다. 이는 일반 안경을 스마트안경으로 오인하거나 부정행위 의심 수험생을 검사하는 과정에서 발생할 수 있는 민원이나 소송 우려를 줄이기 위한 조치이다.

수능 연기 가능성 배제 및 기술적 한계 인정

최교진 장관은 수능 연기에 대한 가능성은 단호히 일축했다. 그는 "시험을 연기하면 오히려 더 큰 혼란이 발생할 수 있어 검토하기 어렵다"고 명시했다. 아울러 현재 기술력으로 모든 새로운 부정행위 수법을 완벽하게 적발하는 데에는 현실적인 한계가 있음을 인정했다. 최 장관은 "예상하지 못한 새로운 부정행위 수법까지 모두 막기는 어렵다"며 기술적 한계를 솔직하게 밝혔다.

그는 "수험생들이 다른 걱정 없이 준비한 만큼 실력을 발휘할 수 있도록 부정행위 방지에 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 이번 대책 발표는 기존 대책의 부족함을 지적받은 뒤 다양한 의견을 반영하여 마련된 것으로, 국민들이 시험의 공정성을 안심하고 믿을 수 있도록 하기 위한 최종적인 조치로 이어질 전망이다.