교육부가 대입수학능력시험 수준의 AI 탐지 프로토콜을 도입함에 따라 전국 고등학교가 기말고사 기간 연장과metal detector 사용 등을 검토하고 있습니다. 일관성 없는 운영으로 인한 공정성 논란이 우려됩니다.

교육부 가 고등학교 내신 시험에서 스마트 기기 이용 불법 촬영 및 cheating을 막기 위해 대입수학능력시험 (CSAT)과 맞먹는 수준의 엄격한 탐지 시스템을 도입하기로 결정하자, 전국 각지의 고등학교들이 즉각적인 대응에 나섰다. 이에 따라 많은 학교가 시험 일정을 재편성하고 검사 절차를 강화하고 있으며, 이로 인해 학교 간 운영 방식의 격차가 커지면서 공정성에 대한 우려가 확산되고 있다.

시험 일정 재편 및 검사 절차 강화

강원도 춘천 소재 한 고등학교에서는 24일 제2학기 기말고사 감시 중 교사가 metal detector를 사용하여 검사를 진행한 바 있다. 대전청람여자고등학교는 기말고사 약 2주 전인 27일 시험 일정표를 전면 수정하여 cheating 방지를 강화하기로 결정했다. 기존에 다음 달 15일부터 18일까지 사흘 동안 치르기로 계획했던 1, 2학년 기말고사는 14일을 시작으로 이틀 연장된 5일간 치러지도록 변경되었다.

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단일 날짜당 시험 과목 수는 기존 3개에서 2개로 축소되었으며, 종 울림 후 각 과목 시작 전 대기 시간도 5분에서 15분으로 대폭 늘렸다. 이는 학생들의 스마트 기기 소지 및 cheating 시도를 원천 차단하기 위한 조치로, 학교 측이 사전에 준비 시간을 충분히 확보할 수 있도록 한 전략이다. 이러한 변화는 교육부의 새로운 지침에 따른 전례 없는 변화로, 많은 교사와 학부모에게 당황스러운 충격으로 다가왔다.

경기도 수원여자고등학교는 과목 간 휴식 시간을 기존 20분에서 30분으로 연장했고, 광주 문정여자고등학교도 15분에서 20분으로 늘려 동일한 취지의 대책을 세웠다. 전북 이리고등학교는 27일 첫날 시험 시작 전 전자기기 반납 및 metal detector 검사를 위한 별도 50분 준비 기간을 마련했으며, 이로 인해 첫날 마지막 과목 종료 시각도 오전 11시 45분에서 오후 12시 50분으로 미뤄졌다. 이같은 조치는 시험 운영의 투명성을 높이기 위한 필수 불가결한 단계로 평가되기도 한다.

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감독 인력 배치 및 학교별 운영 차이에 따른 혼란

교육부는 원칙적으로 각 시험실마다 최소 2명의 감독교사를 배치하고 복도 감시 요원을 별도로 지정하도록 권고했다. 그러나 고교 학점제 확대에 따른 선택 과목 다양화, 학교별 학생 및 교사 수 차이 등을 고려하여 각 학교에 유연한 운영을 허용했다. 이 때문에 실제 현장에서는 감독 인력 배치 기준이 학교마다 크게 다른 상황이다.

경기 지역의 한 A고등학교는 시험 시작을 앞둔 다음 주를 앞두고, 감독 인력 부족과 과목별 지원자 수 차이를 고려해 응시자가 20명 미만인 시험실에는 감독교사 1명만 배치하기로 결정했다. 대신 비전담 교직원을 복도 감시 요원으로 투입하여 부족한 인력을 보충했다. 반면 같은 지역 내의 B고등학교는 교직원 수가 상대적으로充裕한 점을 들어 원칙대로 각 시험실에 감독교사 2명을 배치할 계획임을 밝혔다. 이러한 차이는 학생들에게 불공정한 감시 환경을 초래할 수 있다는 지적을 낳고 있다.

교육부 관계자는 시험실별 응시자 수를 고려할 때 단일 감독도 가능하다며, 시험 일정이나 학교 사정으로 인해 즉시 실행이 어려운 지침 사항은 시교육청 및 교육청과 협의하여 조정할 수 있다고 해명했다. 이러한 유연성 조치는 현장의 어려움은 완화시키지만, 오히려 기준의 불일치를 초래하여 전체적인 시스템의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다는 우려도 제기된다. 특히 선택 과목이 많아지면 감독 인력의 효율적 배치가 더욱 어려워질 전망이다.

가산점 부과 및 퇴학 등 제재 기준 논란

교육부는 cheating 관련 학교 규칙 개정 시기가 달라지는 것도 향후 문제가 될 수 있다고 경고했다. 스마트 기기 소지 또는 이용이 적발될 경우 해당 날 전 과목 점수를 0점으로 처리하고, 퇴학까지 포함한 강력한 징계를 내릴 수 있도록 권고했다. 전북 이리고등학교와 경남 진주 삼현여자고등학교는 이번 기말고사부터 강화된 가산점 부과 및 제재 기준을 적용한다고 이미 발표했다. 이는 cheating에 대한 Zero-Tolerance 정책을 명확히 하기 위한 조치로 보인다.

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반면 다수 학교는 아직 구체적인 학교 규칙 개정 사항을 논의하지 않은 상태다. 교육부는 현재 시행 중인 학교 규칙이 개정될 때까지 적용되며, 소급 적용은 불가능하다고 밝혔다. 이는 기존 규칙이 느슨했던 학교에서는_cheating_에 대한 제재가 약해지거나, 반대로 규칙이 엄격한 학교에서는 과도한 제재가 발생할 수 있음을 의미한다. 이러한 불일치는 학생들과 학부모들이 타 학교 사례를 들어 이의를 제기할 여지를 남겼다.

지역 소재 한 고등학교 교사이자 C라는 이름의 관계자는 "퇴학과 같은 중대한 징계가 학교마다 다를 경우 학생과 학부모가 다른 학교의 사례를 들면서 반발할 것"이라며 "궁극적으로 현장 교사들이 책임을 떠안게 될 것"이라고 우려했다. 이는 시스템적인 문제 해결 없이 개별 학교에 부담을 전가하는 현행 제도의 한계를 지적하는 것이다. 교육 당국의 일관된 가이드라인 부재가 현장의 혼란을 가중시키고 있는 실정이다.

학생 및 학부모 동의에 따른 Metal detector 검사 갈등

교육부는 학생과 학부모의 사전 동의를 기반으로 metal detector 검사를 시행하도록 요구했다. 그러나 시교육청별 검사 대상자에 대한 판단이 갈리며 갈등이 심화되고 있다. 서울, 경기, 충북, 제주교육청은 전면 검사를 요구한 반면, 대구, 부산, 강원교육청은 cheating嫌疑자나 시험 중 화장실을 사용한 학생에 한해 검사를 실시하라고 지시했다. 이처럼 광역지자체별 기준이 상이하면 같은 시기 치러지는 시험의 공정성 논란은 불가피하다.

전면 검사를 실시하는 학교 내에서도 동의하지 않은 학생에 대한 감독 방안은 여전히 미해결 과제로 남았다. 이는 개인 정보 보호와 시험 공정성 사이의 균형을 어떻게 맞출 것인가에 대한 깊은 고민을 요구한다. 교육부는 앞으로도 학교 여건을 고려한 유연한 운영을 강조하고 있지만, 전국적인 표준과 일관된 절차 마련이 시급한 상황이다. 학생들의 권익 보호와 학업 성취도 평가의 공정성을 동시에 확보할 수 있는 대안 마련이 그 어느 때보다 절실하다.